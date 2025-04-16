В ремастер Oblivion вернется легендарное DLC, изменившее игровую индустрию

Легендарная конская броня вернется и в обновленной версии The Elder Scrolls 4: Oblivion. Именно на это указывают последние утечки, касающиеся до сих пор официально не анонсированного ремастера (или ремейка) культовой ролевой игры от Bethesda. Вчера, с сайта студии Virtuos преждевременно "слили" не только сам проект, но и издания игры и их содержимое. Как выяснилось, в специальное издание игры войдет... броня для лошади.

О пресловутой броне для четвертой TES написано столько, что хватило бы на академическую статью. Для многих геймеров это был первый пример мусорного, завышенного по цене DLC, которое не добавляло ничего существенного в игру, и с которого началась "проблема" микротранзакций в играх. Не то чтобы это сильно повлияло на продажи данного DLC, по крайней мере, согласно последней информации.

Включение этого "великого" DLC в ремастер позабавило некоторых геймеров... Хотя есть и те, кто считает конские доспехи из TES 4 "неотъемлемой частью" истории видеоигр.