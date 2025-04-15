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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 118 оценок

В сети появились первые скриншоты и бокс-арт ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

butcher69 butcher69

После месяцев слухов и спекуляций, переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion стало не просто мечтой фанатов — оно стало реальностью. Впервые мы получили шанс взглянуть на обновлённую версию культовой RPG благодаря утечке от самой студии-разработчика.

+ ещё 3 картинки

Пользователь Reddit с ником Taurnil заметил, что на сайте студии Virtuos Games, известной по работе над ремастерами и портами, случайно были опубликованы скриншоты ремейка. Картинки быстро удалили, но фанаты успели сохранить их и разнести по всему интернету.

Судя по утечке, Oblivion Remake разрабатывается с использованием современного движка и значительно улучшенной графики. Изображения демонстрируют обновлённые локации Сиродила, более реалистичное освещение, переработанные модели персонажей и знакомую архитектуру Имперского города.

Пока официальных заявлений от Bethesda или Virtuos нет, но теперь сомнений не остаётся: возвращение в Сиродил — лишь вопрос времени.

По утекшей информации, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered выйдет на PC, PS5, Xbox Series (в Game Pass)

48
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
WolksVagen
24
MrJuravlesTi

и ещё нужно "Слышь купи скайр... Морровинд

Simple Jack

зеленый мир превратили в коричневую фоллаут-дрисню

11
Avtor-avtora

Да то просто осень! динамическая смена времён года )

bysaturn

Будем честны, цвета в оригинале не особо реалистичные были.

2
Страйф

Если просто обновили графику то нахрен не надо. Хотя отой шараги я другого и не ждал

9
pro100chok

в слухах было что и геймплей подтянут под современные реалии, про стрельбу из лука говорили и интерфейс.

1
Solstice

Выглядит детализировано и красиво, НО! В оригинале более цветастая цветовая палитра, а
в ремастере как всегда все яркие краски оригинала стали серыми, блёклыми и заблюренными.

Помню когда выпускали ремастер первого Fable там таже бадяга была. Оригинал был с яркими и сочными красками, а ремастер все эти краски замылил и сделал картинку серой. Тут тоже самое.

Но в любом случае жду, т. к. Обливион моя любимая часть серии.

7
ZAUSA

Что людей волнует... Ничего, что там локации не меняют? Возможно автолевелинг оставят, если им лень было противников и лут распределять по карте.

Legioner999 ZAUSA

сотни часов в обле. автолевелинг вообще не мешал стать супер сильным. кому мешало - в игре есть ползунок для регуляции сложности, каждый может как ему удобно настроить. хз чо за нытье к автолевелингу не пойму. герой растет, новые враги добавляются - круто

2
ZAUSA Legioner999
круто

Жирно.

Fenharell ZAUSA

а с чего им убирать автолевелинг? хотите как в морровинде играйте в морровинд.

ZAUSA Fenharell

А кто хочет в Oblivion играть с таким автолевелингом?)))

Господин Никто

наконец то, новые свитки!

4
Марат Халимов

Это старые давно скуренные свитки.)

3
Talendor3

выглядит как тес онлайн, надеюсь геймплей будет нормальный

2
л0л9ш90шщлл90ш

Наныли на скайрим на новом движке.))

2
Friedrich Woltmann

Мдээ. И как обычно, на небе куча низкополигональной ваты, вместо неба...

2
smallhell

Я надеюсь, что это не нейронкой сгенерированные картинки.
Блин, времена такие пошли, изображениям из интернета доверять нельзя.

2
Саня Цукино Усаги
2
Fenharell

постер воняет нейросетью

2
MrMaximusX

может и такое быть. вопрос: где персонажи городские и живность в лесу)

Gords
1
Ely Maze

почему то кажется фейк

1
Lady_Leda

Ладно, теперь есть вера, что оно существует. Но все еще остается главный вопрос, что там с поддержкой модов)

1
ZAUSA
Ладно, теперь есть вера, что оно существует. Но все еще остается главный вопрос, что там с поддержкой модов)

Если сделаете, то Тодд Говард поддержит.

Alex40001

чет гдето я эти скриншоты видел

1
Суровый Нуб

надеюсь подкинут какую нибудь интересную сюжетку в добавок)

1
Anton Vasiljev

авовед - слишком цветастая, фу

ремейк обливион - слишком серая фу

1
AndralStormborn

Есть же решейды на любой вкус

1
Fenharell

вот именно. это 2 крайности. абоба не просто цветастая, она инклюзивно цветастая. как феилгвард и прочие повесточно-парашные игры. Обилие фиолетового напрягает

1
XpressV

Выглядит хорошо(хотя скрины довольно шакальные), но смущает "Ремастер", а не ремейк. Видели мы уже ремастеры на анрил5 (привет трилогии гта), в восторге никто не был. Надеюсь тут подошли к работе не настолько халтурно.
Ну и остаются вопросы к проблемам оригинала...подправили что-то, или перенесли как есть

1
Саня Цукино Усаги

Зато представь сколько смешных нарезок с баками будет

Kenji Harima

Жду! Кидаю деньги на монитор

1
Solstice

Еще немного изображений, но к сожалению в херовом качестве.

+ ещё 1 картинка
1
BENDJI

Есть в нормальном качестве

+ ещё 1 картинка
Lunersun BENDJI
Hevin

Картинка решила выцвесть за давностью лет. Почему-то кажется что игры нет до сих пор, а это просто байт и фейки.

1
concluding

Поскольку до TES 6, боюсь, могу не дожить, а Скайрим затёрт до дыр во всех возможных вариациях сборок - это прям отдушина. Ещё бы ремейк Morrowind дождаться и вообще збс.

1
Саня Цукино Усаги

Цветовая гамма как-будто ближе к ремейку Готики или к Скайриму. Мне в целом нравится, выглядит не так вырвиглазно как Скайобливион

1
Случайный Игрок

Цветовая палитра вообще не та

1
4de

Автор новости - так всё же речь про ремейк или ремастер?

1
MrMaximusX

дык ремейк или ремастер? А так круто конечно же

Your Hair is Beautiful

Писали, что переделают только визуал. В остальном все то же самое.

Ely Maze

ремастер

Pavlissimus

Бродя по сотням однообразных локаций (за пределами городов), и избегая любого риска прокачаться выше 25 уровня (из-за убогого автолевелинга), меньше всего мне хотелось сказать: "этой игре нужна графика получше"

Navigor506

Ну, новая графика и устранение проблем с запуском (последние две попытки сыграть в Обливион либо приводили к нулевому результату, либо к техническим проблемам типа регулярных вылетов) будет вполне достаточно. Надеюсь, что и Морровинд получит своё современное воплощение.

SEAL-KillerXXL

Ммм, коричневый фильтр, вот так вкуснятина от Тодда

North235

Так значит все таки ремастер, а не ремейк?

ZAUSA

Представляю как игроки снова чистят сотню одинаковых пещер, руин и фортов... с новой графикой.

Пользователь ВКонтакте

Давай те уже быстреееееееее🙏🙏🙏🙏🙏 // New Show

PICTURE ORGANIC

Так это просто ремастер!..Тогда понятно, почему никакой рекламы нет.

slim108

Ну теперь мы знаем, что он существует, этот ремейк-ремастер. Вопрос, когда выйдет. Реально апрель или аж июнь, когда игровое шоу какое-то там будет. Надеюсь в апреле все-таки.

BENDJI

Надеюсь диалоги не поменялись и можно будет прикрутить старую русскую озвучку.

Пользователь ВКонтакте

Ой отлично выглядит // Ilya Strelec

Пользователь ВКонтакте

Цвет мочи? // Юрий Пенкин

Пользователь ВКонтакте

Ура) // Ярослав Смыслов

Legioner999

потрясающе

Abarmot90

Рус сабы будут?

Кей Овальд

Ну, как будто даже на ремейк похоже, а не то позорище что было в Фоле 4.
Тускловато и мыльно, но это решейдами поправляется.

LincolnRimes

жеска в хорошем смысле слова, думаю многие офигели от такого сюрпрайза

Randpass

Как круто, уже сторонняя студия случайно слила игровой материал, но беседка так и не принялась даже намекать на ремейк

MunchkiN 616

если не фейк то может прикольна но есть всякие измения в диза1не типа канализации драконорожденного, спирганы и статуи другие и мир возможно будет казатся еще меньше из-за большой точной дальности прорисовки

Kontr Strik

Выглядит круто, но лучше бы делали на двигле старфилда. Там глядишь бы глобальные моды стали выходить.

Night Driving Avenger

Этот костыль уже закопать и забыть надо как страшный сон, а не новые проекты на нем делать. Да и были инсайды, что ремастер Облы по факту работает на старом двигле, просто поверх будет Анрил, не удивлюсь даже если в любой момент можно будет переключать графику с новой на старую, как в ремастерах Дьябло 2, Ларки и тд.

Alex Row

Ну такое... Разговоры были о ремейке, а походу выкатывают ремастер. Энивей- лучше, чем ничего, но ремастер покупать я точно не буду

Ridkash