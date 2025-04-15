В сети появились первые скриншоты и бокс-арт ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

После месяцев слухов и спекуляций, переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion стало не просто мечтой фанатов — оно стало реальностью. Впервые мы получили шанс взглянуть на обновлённую версию культовой RPG благодаря утечке от самой студии-разработчика.
Пользователь Reddit с ником Taurnil заметил, что на сайте студии Virtuos Games, известной по работе над ремастерами и портами, случайно были опубликованы скриншоты ремейка. Картинки быстро удалили, но фанаты успели сохранить их и разнести по всему интернету.
Судя по утечке, Oblivion Remake разрабатывается с использованием современного движка и значительно улучшенной графики. Изображения демонстрируют обновлённые локации Сиродила, более реалистичное освещение, переработанные модели персонажей и знакомую архитектуру Имперского города.
Пока официальных заявлений от Bethesda или Virtuos нет, но теперь сомнений не остаётся: возвращение в Сиродил — лишь вопрос времени.
По утекшей информации, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered выйдет на PC, PS5, Xbox Series (в Game Pass)
и ещё нужно "Слышь купи скайр... Морровинд
зеленый мир превратили в коричневую фоллаут-дрисню
Да то просто осень! динамическая смена времён года )
Будем честны, цвета в оригинале не особо реалистичные были.
Если просто обновили графику то нахрен не надо. Хотя отой шараги я другого и не ждал
в слухах было что и геймплей подтянут под современные реалии, про стрельбу из лука говорили и интерфейс.
Выглядит детализировано и красиво, НО! В оригинале более цветастая цветовая палитра, а
в ремастере как всегда все яркие краски оригинала стали серыми, блёклыми и заблюренными.
Помню когда выпускали ремастер первого Fable там таже бадяга была. Оригинал был с яркими и сочными красками, а ремастер все эти краски замылил и сделал картинку серой. Тут тоже самое.
Но в любом случае жду, т. к. Обливион моя любимая часть серии.
Что людей волнует... Ничего, что там локации не меняют? Возможно автолевелинг оставят, если им лень было противников и лут распределять по карте.
сотни часов в обле. автолевелинг вообще не мешал стать супер сильным. кому мешало - в игре есть ползунок для регуляции сложности, каждый может как ему удобно настроить. хз чо за нытье к автолевелингу не пойму. герой растет, новые враги добавляются - круто
Жирно.
а с чего им убирать автолевелинг? хотите как в морровинде играйте в морровинд.
А кто хочет в Oblivion играть с таким автолевелингом?)))
наконец то, новые свитки!
Это старые давно скуренные свитки.)
выглядит как тес онлайн, надеюсь геймплей будет нормальный
Наныли на скайрим на новом движке.))
Мдээ. И как обычно, на небе куча низкополигональной ваты, вместо неба...
Я надеюсь, что это не нейронкой сгенерированные картинки.
Блин, времена такие пошли, изображениям из интернета доверять нельзя.
постер воняет нейросетью
может и такое быть. вопрос: где персонажи городские и живность в лесу)
почему то кажется фейк
Ладно, теперь есть вера, что оно существует. Но все еще остается главный вопрос, что там с поддержкой модов)
Если сделаете, то Тодд Говард поддержит.
чет гдето я эти скриншоты видел
надеюсь подкинут какую нибудь интересную сюжетку в добавок)
авовед - слишком цветастая, фу
ремейк обливион - слишком серая фу
Есть же решейды на любой вкус
вот именно. это 2 крайности. абоба не просто цветастая, она инклюзивно цветастая. как феилгвард и прочие повесточно-парашные игры. Обилие фиолетового напрягает
Выглядит хорошо(хотя скрины довольно шакальные), но смущает "Ремастер", а не ремейк. Видели мы уже ремастеры на анрил5 (привет трилогии гта), в восторге никто не был. Надеюсь тут подошли к работе не настолько халтурно.
Ну и остаются вопросы к проблемам оригинала...подправили что-то, или перенесли как есть
Зато представь сколько смешных нарезок с баками будет
Жду! Кидаю деньги на монитор
Еще немного изображений, но к сожалению в херовом качестве.
Есть в нормальном качестве
Картинка решила выцвесть за давностью лет. Почему-то кажется что игры нет до сих пор, а это просто байт и фейки.
Поскольку до TES 6, боюсь, могу не дожить, а Скайрим затёрт до дыр во всех возможных вариациях сборок - это прям отдушина. Ещё бы ремейк Morrowind дождаться и вообще збс.
Цветовая гамма как-будто ближе к ремейку Готики или к Скайриму. Мне в целом нравится, выглядит не так вырвиглазно как Скайобливион
Цветовая палитра вообще не та
Автор новости - так всё же речь про ремейк или ремастер?
дык ремейк или ремастер? А так круто конечно же
Писали, что переделают только визуал. В остальном все то же самое.
ремастер
Бродя по сотням однообразных локаций (за пределами городов), и избегая любого риска прокачаться выше 25 уровня (из-за убогого автолевелинга), меньше всего мне хотелось сказать: "этой игре нужна графика получше"
Ну, новая графика и устранение проблем с запуском (последние две попытки сыграть в Обливион либо приводили к нулевому результату, либо к техническим проблемам типа регулярных вылетов) будет вполне достаточно. Надеюсь, что и Морровинд получит своё современное воплощение.
Ммм, коричневый фильтр, вот так вкуснятина от Тодда
Так значит все таки ремастер, а не ремейк?
Представляю как игроки снова чистят сотню одинаковых пещер, руин и фортов... с новой графикой.
Давай те уже быстреееееееее🙏🙏🙏🙏🙏 // New Show
Так это просто ремастер!..Тогда понятно, почему никакой рекламы нет.
Ну теперь мы знаем, что он существует, этот ремейк-ремастер. Вопрос, когда выйдет. Реально апрель или аж июнь, когда игровое шоу какое-то там будет. Надеюсь в апреле все-таки.
Надеюсь диалоги не поменялись и можно будет прикрутить старую русскую озвучку.
Ой отлично выглядит // Ilya Strelec
Цвет мочи? // Юрий Пенкин
Ура) // Ярослав Смыслов
потрясающе
Рус сабы будут?
Ну, как будто даже на ремейк похоже, а не то позорище что было в Фоле 4.
Тускловато и мыльно, но это решейдами поправляется.
жеска в хорошем смысле слова, думаю многие офигели от такого сюрпрайза
Как круто, уже сторонняя студия случайно слила игровой материал, но беседка так и не принялась даже намекать на ремейк
если не фейк то может прикольна но есть всякие измения в диза1не типа канализации драконорожденного, спирганы и статуи другие и мир возможно будет казатся еще меньше из-за большой точной дальности прорисовки
Выглядит круто, но лучше бы делали на двигле старфилда. Там глядишь бы глобальные моды стали выходить.
Этот костыль уже закопать и забыть надо как страшный сон, а не новые проекты на нем делать. Да и были инсайды, что ремастер Облы по факту работает на старом двигле, просто поверх будет Анрил, не удивлюсь даже если в любой момент можно будет переключать графику с новой на старую, как в ремастерах Дьябло 2, Ларки и тд.
Ну такое... Разговоры были о ремейке, а походу выкатывают ремастер. Энивей- лучше, чем ничего, но ремастер покупать я точно не буду