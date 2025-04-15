В сети появились первые скриншоты и бокс-арт ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

После месяцев слухов и спекуляций, переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion стало не просто мечтой фанатов — оно стало реальностью. Впервые мы получили шанс взглянуть на обновлённую версию культовой RPG благодаря утечке от самой студии-разработчика.

Пользователь Reddit с ником Taurnil заметил, что на сайте студии Virtuos Games, известной по работе над ремастерами и портами, случайно были опубликованы скриншоты ремейка. Картинки быстро удалили, но фанаты успели сохранить их и разнести по всему интернету.

Судя по утечке, Oblivion Remake разрабатывается с использованием современного движка и значительно улучшенной графики. Изображения демонстрируют обновлённые локации Сиродила, более реалистичное освещение, переработанные модели персонажей и знакомую архитектуру Имперского города.

Пока официальных заявлений от Bethesda или Virtuos нет, но теперь сомнений не остаётся: возвращение в Сиродил — лишь вопрос времени.

По утекшей информации, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered выйдет на PC, PS5, Xbox Series (в Game Pass)