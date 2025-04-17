В сети появилось ещё несколько скриншотов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion еще официально не анонсирован, но уже обзавёлся второй порцией слитых скриншотов.

Пользователь Reddit JamesIV4 восстановил некоторые из скриншотов, которые просочились в сеть ранее на этой неделе, которые были значительно темнее других, поскольку они, вероятно, предназначались в качестве фона для таких вещей, как страницы магазина или баннеры, как указал пользователь. Каждая локация, показанная на скриншотах, выглядит великолепно на восстановленных изображениях, но ночное небо выглядит особенно впечатляюще.

После месяцев слухов и домыслов, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered была доказана в начале этой недели, когда вышеупомянутые скриншоты просочились в сеть через официальный сайт Virtuos. Хотя не было необходимости в еще одном подтверждении того, что игра реальна, упоминания о ремастере недавно были обнаружены на официальном сайте Bethesda, так что все, что действительно осталось, это официальный анонс и запуск, которые должны произойти где-то на следующей неделе, по словам нескольких инсайдеров.