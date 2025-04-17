В сети появилось ещё несколько скриншотов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion еще официально не анонсирован, но уже обзавёлся второй порцией слитых скриншотов.
Пользователь Reddit JamesIV4 восстановил некоторые из скриншотов, которые просочились в сеть ранее на этой неделе, которые были значительно темнее других, поскольку они, вероятно, предназначались в качестве фона для таких вещей, как страницы магазина или баннеры, как указал пользователь. Каждая локация, показанная на скриншотах, выглядит великолепно на восстановленных изображениях, но ночное небо выглядит особенно впечатляюще.
После месяцев слухов и домыслов, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered была доказана в начале этой недели, когда вышеупомянутые скриншоты просочились в сеть через официальный сайт Virtuos. Хотя не было необходимости в еще одном подтверждении того, что игра реальна, упоминания о ремастере недавно были обнаружены на официальном сайте Bethesda, так что все, что действительно осталось, это официальный анонс и запуск, которые должны произойти где-то на следующей неделе, по словам нескольких инсайдеров.
Почему-то стали писать про "ремастер", хотя, судя по скринам - это явно ремейк
Ты походу не понимаешь разницы между ремастером и ремейком
Может из за того, что смесь оригинального движка и UE 5
Тогда почему демон соулс зовется ремейк а не ремастер?) тут разница того-же уровня, плюс говорили они и механики какие-то переработали включая бой.
смесь двух движков это что то новенькое
Кто-то зовет, кто-то смотрит на критерии. Вопрос может быть скользкий, но все же.
Обычно ремейк - это наиболее полное переосмысление, включая сюжетную, геймплейную, графонистую части.
За все время, что я слышу про ремейки и перезапуски, у меня сложилось впечатление, что часто народ путается, а товарищ издатель пользуется путаницей. Если наложить знак ремейка, то продажи будут больше))
Что тут служит заблуждением, имхо: если сменили двигло и заменили все модельки - 100% ремейк. Но это не так. Проделана большая работа - да, ремейк - нет. Пример: TLOU.
Пример ремейка: Resident evil. Вероятно все же с натяжкой, т.к. с оригиналом не знаком, но как я понимаю, в оригинале было все по другому, включая геймплей и сюжет.
Это не новые. Эти скрины валялись вместе с прошлыми на реддите и твиттере.
Молчи и наслаждайся.
Про ремастер слухи ходят, вихри в коментах кружа
то он в марте, то в апреле не дохера ли пи*дежа ))
Нет анонса! только сплетни, новостная кутерьма,
может это всё же бредни, фарс, потеха и хохма.
Вот скриншот заверусился, может правду говорят,
но состряпать всё такое можно и за три часа ))
Я конечно поиграю, вдруг и в правду выйдет он,
но пока скрестил я пальцы, жду анонса в унисон.
моя одна из первых рпг в детстве, всё проходил и излазил вдоль поперек голд эдишн, сколько времени в ней провел, музыка до мурашек там, квесты огонь, особенно темное братство
Тоже облазил ее в свое время всю (но без дополнения, правда). Включал в проигрывателе свой плейлист, сворачивал его и запускал игру. Так везде все на лошади изъездил и пешком обошел)) Почему-то именно ее очень ждал тогда: в Morrowind играл, но только немного, но следующую часть ждал. Когда она вышла, то была доступна сначала только в ужасном "потраченном" "переводе" PROMT-овом. И тормозила дико на моей тогдашней MX 440 )) Еще и без шейдеров) Но все равно играл как-то, а потом уже и на более "свежей" видюхе допрошел, с нормальным переводом. В "Игромании" на диске даже как-то мой мод опубликовали)) В TES Construction Set сделал живописный остров - просто для прогулки, без особого функционала)
Ремейк прям. Даже не верится.
левел артист рахит
А шо с картинками? Почему на верхней убавлена гамма?
Если у облы не будет хотя бы текстового перевода, тогда онли торрент🖕😎
Будет забавно , если анимации перенесут из оригинала.
Это уже явно не ремастер.