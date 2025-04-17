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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 166 оценок

В сети появилось ещё несколько скриншотов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

monk70 monk70

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion еще официально не анонсирован, но уже обзавёлся второй порцией слитых скриншотов.

Пользователь Reddit JamesIV4 восстановил некоторые из скриншотов, которые просочились в сеть ранее на этой неделе, которые были значительно темнее других, поскольку они, вероятно, предназначались в качестве фона для таких вещей, как страницы магазина или баннеры, как указал пользователь. Каждая локация, показанная на скриншотах, выглядит великолепно на восстановленных изображениях, но ночное небо выглядит особенно впечатляюще.

+ ещё 1 картинка

После месяцев слухов и домыслов, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered была доказана в начале этой недели, когда вышеупомянутые скриншоты просочились в сеть через официальный сайт Virtuos. Хотя не было необходимости в еще одном подтверждении того, что игра реальна, упоминания о ремастере недавно были обнаружены на официальном сайте Bethesda, так что все, что действительно осталось, это официальный анонс и запуск, которые должны произойти где-то на следующей неделе, по словам нескольких инсайдеров.

Джефф Грабб уверен, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют и выпустят на следующей неделе
35
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
rmplaton

Почему-то стали писать про "ремастер", хотя, судя по скринам - это явно ремейк

12
Solstice

Ты походу не понимаешь разницы между ремастером и ремейком

9
Matavashi

Может из за того, что смесь оригинального движка и UE 5

1
Serpentrage Solstice

Тогда почему демон соулс зовется ремейк а не ремастер?) тут разница того-же уровня, плюс говорили они и механики какие-то переработали включая бой.

2
omne1x Matavashi

смесь двух движков это что то новенькое

4
Dr_Drift_RU Serpentrage

Кто-то зовет, кто-то смотрит на критерии. Вопрос может быть скользкий, но все же.
Обычно ремейк - это наиболее полное переосмысление, включая сюжетную, геймплейную, графонистую части.

За все время, что я слышу про ремейки и перезапуски, у меня сложилось впечатление, что часто народ путается, а товарищ издатель пользуется путаницей. Если наложить знак ремейка, то продажи будут больше))
Что тут служит заблуждением, имхо: если сменили двигло и заменили все модельки - 100% ремейк. Но это не так. Проделана большая работа - да, ремейк - нет. Пример: TLOU.

Пример ремейка: Resident evil. Вероятно все же с натяжкой, т.к. с оригиналом не знаком, но как я понимаю, в оригинале было все по другому, включая геймплей и сюжет.

3
Solstice

Это не новые. Эти скрины валялись вместе с прошлыми на реддите и твиттере.

5
Пупсик 3D

Молчи и наслаждайся.

1
Carissa7517
3
Avtor-avtora

Про ремастер слухи ходят, вихри в коментах кружа

то он в марте, то в апреле не дохера ли пи*дежа ))

Нет анонса! только сплетни, новостная кутерьма,

может это всё же бредни, фарс, потеха и хохма.

Вот скриншот заверусился, может правду говорят,

но состряпать всё такое можно и за три часа ))

Я конечно поиграю, вдруг и в правду выйдет он,

но пока скрестил я пальцы, жду анонса в унисон.

3
КристианПобединский

моя одна из первых рпг в детстве, всё проходил и излазил вдоль поперек голд эдишн, сколько времени в ней провел, музыка до мурашек там, квесты огонь, особенно темное братство

2
rmplaton

Тоже облазил ее в свое время всю (но без дополнения, правда). Включал в проигрывателе свой плейлист, сворачивал его и запускал игру. Так везде все на лошади изъездил и пешком обошел)) Почему-то именно ее очень ждал тогда: в Morrowind играл, но только немного, но следующую часть ждал. Когда она вышла, то была доступна сначала только в ужасном "потраченном" "переводе" PROMT-овом. И тормозила дико на моей тогдашней MX 440 )) Еще и без шейдеров) Но все равно играл как-то, а потом уже и на более "свежей" видюхе допрошел, с нормальным переводом. В "Игромании" на диске даже как-то мой мод опубликовали)) В TES Construction Set сделал живописный остров - просто для прогулки, без особого функционала)

1
Кей Овальд

Ремейк прям. Даже не верится.

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

левел артист рахит

1
fcn_maks

А шо с картинками? Почему на верхней убавлена гамма?

Майкл Скотт

Если у облы не будет хотя бы текстового перевода, тогда онли торрент🖕😎

Дмитрий Тимчишин

Будет забавно , если анимации перенесут из оригинала.

Max P

Это уже явно не ремастер.