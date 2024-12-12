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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 736 оценок

В свет вышла демоверсия The Elder Scrolls IV: Oblivion, созданная на движке Unreal Engine 5.3

Serious Ash
Новости

Грег Култхард перенес всю карту The Elder Scrolls IV: Oblivion в Unreal Engine 5.3. Этот проект позволяет вам исследовать Oblivion с ремастеринговой графикой благодаря UE5.

Ландшафт визуализируется с помощью процедурных сеток с послойной раскраской текстур, как указано в ESM, и все ресурсы используют Nanite.

Теперь это то, что плагин C++, который он разработал, может работать также со Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и даже Starfield. Так что, теоретически, должно быть возможно получить подобные «ремастеры» для этих игр в UE5.

По словам Култхарда, Intel I5 12400 с 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 может запустить эту демоверсию со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Так что это должно дать вам представление о том, какое падение производительности вы можете ожидать от нее.

TES 4: Oblivion "Демо на движке Unreal Engine 5"

Вы можете скачать демоверсию для The Elder Scrolls IV Oblivion в Unreal Engine 5 по ссылке выше.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
пекабир

мммм, попающиеся деревья и горы из пустоты. красотища то какая

3
Imnogamer

Я ужо било подумал Скайбливион из аут.. Фолс эларм. Очередной портфолио дрочь. Только время наше тратят на такие вот "ньюз"..)) Ну, наклацал ты там в инструментарии, ну "спец", ёлы-палы!!)) Когда уже Скайбливион выкатят?)

2
Чукча в чуме

ну как выйдет ТЕС 7...

1
Imnogamer Чукча в чуме

Походу

0
Bercerck

Какая шляпа...Моды пографонистей будут,а тут как-будто ничего и не изменилось,только тряску камеры добавили.

2
slim108

я так понял тут ты просто в виде призрака летаешь по карте сгенерированной и любуешься тип, правильно? Как-то слабовато как по мне я надеялся когда-нибудь увидеть играбельный ремастер обливиона с современной графикой :(

1
Deowar

Напоминает типичную игру, куда обычно добавляют хентайный девочек)))))

0
Jerrido112

Это никакая не демоверсия, это скрипт который подтягивает в УЕ ресурсы из игр на движке беседки - ландшафт, материалы, текстуры, модели

0
Sheffskiy

Скайбливион это шикарно

0