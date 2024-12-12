В свет вышла демоверсия The Elder Scrolls IV: Oblivion, созданная на движке Unreal Engine 5.3

Грег Култхард перенес всю карту The Elder Scrolls IV: Oblivion в Unreal Engine 5.3. Этот проект позволяет вам исследовать Oblivion с ремастеринговой графикой благодаря UE5.
Ландшафт визуализируется с помощью процедурных сеток с послойной раскраской текстур, как указано в ESM, и все ресурсы используют Nanite.
Теперь это то, что плагин C++, который он разработал, может работать также со Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и даже Starfield. Так что, теоретически, должно быть возможно получить подобные «ремастеры» для этих игр в UE5.
По словам Култхарда, Intel I5 12400 с 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 может запустить эту демоверсию со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Так что это должно дать вам представление о том, какое падение производительности вы можете ожидать от нее.
Вы можете скачать демоверсию для The Elder Scrolls IV Oblivion в Unreal Engine 5 по ссылке выше.
мммм, попающиеся деревья и горы из пустоты. красотища то какая
Я ужо било подумал Скайбливион из аут.. Фолс эларм. Очередной портфолио дрочь. Только время наше тратят на такие вот "ньюз"..)) Ну, наклацал ты там в инструментарии, ну "спец", ёлы-палы!!)) Когда уже Скайбливион выкатят?)
ну как выйдет ТЕС 7...
Походу
Какая шляпа...Моды пографонистей будут,а тут как-будто ничего и не изменилось,только тряску камеры добавили.
я так понял тут ты просто в виде призрака летаешь по карте сгенерированной и любуешься тип, правильно? Как-то слабовато как по мне я надеялся когда-нибудь увидеть играбельный ремастер обливиона с современной графикой :(
Напоминает типичную игру, куда обычно добавляют хентайный девочек)))))
Это никакая не демоверсия, это скрипт который подтягивает в УЕ ресурсы из игр на движке беседки - ландшафт, материалы, текстуры, модели
Скайбливион это шикарно