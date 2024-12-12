В свет вышла демоверсия The Elder Scrolls IV: Oblivion, созданная на движке Unreal Engine 5.3

Грег Култхард перенес всю карту The Elder Scrolls IV: Oblivion в Unreal Engine 5.3. Этот проект позволяет вам исследовать Oblivion с ремастеринговой графикой благодаря UE5.

Ландшафт визуализируется с помощью процедурных сеток с послойной раскраской текстур, как указано в ESM, и все ресурсы используют Nanite.

Теперь это то, что плагин C++, который он разработал, может работать также со Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и даже Starfield. Так что, теоретически, должно быть возможно получить подобные «ремастеры» для этих игр в UE5.

По словам Култхарда, Intel I5 12400 с 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 может запустить эту демоверсию со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Так что это должно дать вам представление о том, какое падение производительности вы можете ожидать от нее.

Вы можете скачать демоверсию для The Elder Scrolls IV Oblivion в Unreal Engine 5 по ссылке выше.