Выход ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion может состояться раньше, чем предполагалось

Все указывает на то, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion скоро появится на рынке. Информация об игре была включена в документы, которые просочились во время спора между Microsoft и ФТК (Федеральной торговой комиссией), и некоторое время назад мы узнали из нескольких источников, что проект выйдет в этом году. Несмотря на это, Bethesda до сих пор официально не анонсировала игру.

Портал MP1st недавно получил первую информацию о геймплее, а сегодня тему Oblivion поднял известный инсайдер. Nate the Hate — один из самых надежных информаторов. Он предсказал день презентации Switch 2, шоу State of Play, порт Forza Horizon 5 на PS5 и еще много всего. Nate утверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлен в этом или следующем месяце. Кроме того, релиз ожидался в июне, но инсайдер упоминает, что это может произойти раньше.

Новости появятся либо в этом месяце, либо в следующем. Релиз, вероятно, произойдет раньше июня, но я все еще пытаюсь узнать больше о дате релиза.

Стоит напомнить, что студия Virtuos, как сообщается, отвечает за ремейк TES IV: Oblivion. Недавно в профиле одного из сотрудников компании было обнаружено упоминание о разработке неанонсированного ремейка для Unreal Engine 5. Будем надеяться, что сообщения подтвердятся и Bethesda вскоре раскроет все карты.