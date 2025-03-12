Выход ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion может состояться раньше, чем предполагалось

Все указывает на то, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion скоро появится на рынке. Информация об игре была включена в документы, которые просочились во время спора между Microsoft и ФТК (Федеральной торговой комиссией), и некоторое время назад мы узнали из нескольких источников, что проект выйдет в этом году. Несмотря на это, Bethesda до сих пор официально не анонсировала игру.
Портал MP1st недавно получил первую информацию о геймплее, а сегодня тему Oblivion поднял известный инсайдер. Nate the Hate — один из самых надежных информаторов. Он предсказал день презентации Switch 2, шоу State of Play, порт Forza Horizon 5 на PS5 и еще много всего. Nate утверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлен в этом или следующем месяце. Кроме того, релиз ожидался в июне, но инсайдер упоминает, что это может произойти раньше.
Новости появятся либо в этом месяце, либо в следующем. Релиз, вероятно, произойдет раньше июня, но я все еще пытаюсь узнать больше о дате релиза.
Стоит напомнить, что студия Virtuos, как сообщается, отвечает за ремейк TES IV: Oblivion. Недавно в профиле одного из сотрудников компании было обнаружено упоминание о разработке неанонсированного ремейка для Unreal Engine 5. Будем надеяться, что сообщения подтвердятся и Bethesda вскоре раскроет все карты.
Ремейк Обливиона уже звучит как бред а ремейк на UE5 это уже получается вообще какая то бредятина в кубе.
Сам по себе он бредом не является,там было довольно много вещей не реализованных в первую очередь из-за слабости железа того времени,но даже обрезанная версия до сих пор копируются другими разрабами.Доделай они всё,что хотели могло выйти просто шикарно.
Но UE5 действительно всё портит,нормальную физику на нём не реализуешь.
Да я бы сам его с руками оторвал если бы ремейк действительно был сделан на должном уровне, тут суть в том что Беседка в принципе не делает ремейки, максимум на что они способны это ленивый ремастер уровня Skyrim SE и т,д. (я бы ещё понял если бы они например взяли команду мододелов которая делает Skyblivon в штат, тогда бы ещё можно было на что то надеяться, но им это и в голову не придёт) а то что ремейк делают какие то разрабы на UE5 это вообще звучит бредово, в том числе и по тому что ты сказал про физику да там ещё тонны других нюансов.
Oblivion - действительно скачек во вселенной древних свитков, скайрим - улучшена визуально, но геймплейно хуже. Скайрим больше всего нравится - поколению Z. Как собственно и far cry 3.
В геймплейном плане Скайрим таки лучше, хоть и беднее. Автолевелинг Обливиона до сих пор считается худшим примером во всей игровой индустрии, и именно Обливион стал нулевым пациентом чумы доната в одиночных играх, с его бронёй для лошади. Передать всю ненависть к этой игре невозможно.
У Облы есть единственное, но уникальное достоинство среди всех игр Беседки, и это шикарные побочные квесты, но всю игру они не вытягивают.
Да, не вытягивает, но ты сравниваешь разные поколения, а я сравниваю с играми того времени. И если смотреть правде в глаза - не будь обливиона, не было бы такого скайрима.
Че за бред я прочитал, Обливион на релизе - это абсолютный инновационный шедевр, в 2006 создать такой опенворлд с таким графоном никто и близко не мог
Не слушай этого поехавшего, морра и обла это те ишры, которые тащили индустрию вперед, несмотря на свои минусы. Скайрим это по сути рескин облы, который на релизе ничем не удивлял
Я бы глянул. // Дмитрий Глазунов
будет интесесна посмотреть что они там заделают
я скорее поверю в то что Габэн делает "халф 4 офенскиф: портал дота 6" для кнопочных телефонов, чем в то что этот ремейк действительно существует
воу воу, было бы неплохо. Ждемс. Хотя после того, как его анонс предсказывали еще на мероприятии xbox developer в январе 2024 с долей сомнений отношусь к таким откровениям от инсайдеров, но хотелось бы верить, что в этот раз таки правда. Дождусь, когда покажут геймплей и пойму хоть годное что-то вышло или не очень.
Лицо людей делающих Skyblivion с 2012 года
"Nate the Hate — один из самых надежных информаторов. Он предсказал день презентации Switch 2, шоу State of Play, порт Forza Horizon 5 на PS5 и еще много всего."- так, он предсказатель или информатор? предсказывать и сливать инфу полученную разными способами- это не одно и тоже...
Только уберите автолевелинг врагов в этом ремейке
Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко
Может они хотят подгадать время к ремейку Готики!? так я всё равно больше Готику жду чем свитки ))
Лучше бы Морровинд // Максим Кутузов