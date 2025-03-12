ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 984 оценки

Выход ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion может состояться раньше, чем предполагалось

monk70
Новости

Все указывает на то, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion скоро появится на рынке. Информация об игре была включена в документы, которые просочились во время спора между Microsoft и ФТК (Федеральной торговой комиссией), и некоторое время назад мы узнали из нескольких источников, что проект выйдет в этом году. Несмотря на это, Bethesda до сих пор официально не анонсировала игру.

Портал MP1st недавно получил первую информацию о геймплее, а сегодня тему Oblivion поднял известный инсайдер. Nate the Hate — один из самых надежных информаторов. Он предсказал день презентации Switch 2, шоу State of Play, порт Forza Horizon 5 на PS5 и еще много всего. Nate утверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлен в этом или следующем месяце. Кроме того, релиз ожидался в июне, но инсайдер упоминает, что это может произойти раньше.

Новости появятся либо в этом месяце, либо в следующем. Релиз, вероятно, произойдет раньше июня, но я все еще пытаюсь узнать больше о дате релиза.

Стоит напомнить, что студия Virtuos, как сообщается, отвечает за ремейк TES IV: Oblivion. Недавно в профиле одного из сотрудников компании было обнаружено упоминание о разработке неанонсированного ремейка для Unreal Engine 5. Будем надеяться, что сообщения подтвердятся и Bethesda вскоре раскроет все карты.

11
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Just-a-your-King
22
saa0891
Стоит напомнить, что студия Virtuos, как сообщается, отвечает за ремейк TES IV: Oblivion. Недавно в профиле одного из сотрудников компании было обнаружено упоминание о разработке неанонсированного ремейка для Unreal Engine 5.

Ремейк Обливиона уже звучит как бред а ремейк на UE5 это уже получается вообще какая то бредятина в кубе.

10
samosan

Сам по себе он бредом не является,там было довольно много вещей не реализованных в первую очередь из-за слабости железа того времени,но даже обрезанная версия до сих пор копируются другими разрабами.Доделай они всё,что хотели могло выйти просто шикарно.

Но UE5 действительно всё портит,нормальную физику на нём не реализуешь.

1
saa0891 samosan
Сам по себе он бредом не является

Да я бы сам его с руками оторвал если бы ремейк действительно был сделан на должном уровне, тут суть в том что Беседка в принципе не делает ремейки, максимум на что они способны это ленивый ремастер уровня Skyrim SE и т,д. (я бы ещё понял если бы они например взяли команду мододелов которая делает Skyblivon в штат, тогда бы ещё можно было на что то надеяться, но им это и в голову не придёт) а то что ремейк делают какие то разрабы на UE5 это вообще звучит бредово, в том числе и по тому что ты сказал про физику да там ещё тонны других нюансов.

2
Темур Коноплев

Oblivion - действительно скачек во вселенной древних свитков, скайрим - улучшена визуально, но геймплейно хуже. Скайрим больше всего нравится - поколению Z. Как собственно и far cry 3.

5
Pavlissimus

В геймплейном плане Скайрим таки лучше, хоть и беднее. Автолевелинг Обливиона до сих пор считается худшим примером во всей игровой индустрии, и именно Обливион стал нулевым пациентом чумы доната в одиночных играх, с его бронёй для лошади. Передать всю ненависть к этой игре невозможно.

У Облы есть единственное, но уникальное достоинство среди всех игр Беседки, и это шикарные побочные квесты, но всю игру они не вытягивают.

1
Темур Коноплев Pavlissimus

Да, не вытягивает, но ты сравниваешь разные поколения, а я сравниваю с играми того времени. И если смотреть правде в глаза - не будь обливиона, не было бы такого скайрима.

2
Kontr Strik Pavlissimus

Че за бред я прочитал, Обливион на релизе - это абсолютный инновационный шедевр, в 2006 создать такой опенворлд с таким графоном никто и близко не мог

8
Kontr Strik Темур Коноплев

Не слушай этого поехавшего, морра и обла это те ишры, которые тащили индустрию вперед, несмотря на свои минусы. Скайрим это по сути рескин облы, который на релизе ничем не удивлял

4
Пользователь ВКонтакте

Я бы глянул. // Дмитрий Глазунов

1
MunchkiN 616

будет интесесна посмотреть что они там заделают

0
Фанат Миты

я скорее поверю в то что Габэн делает "халф 4 офенскиф: портал дота 6" для кнопочных телефонов, чем в то что этот ремейк действительно существует

0
slim108

воу воу, было бы неплохо. Ждемс. Хотя после того, как его анонс предсказывали еще на мероприятии xbox developer в январе 2024 с долей сомнений отношусь к таким откровениям от инсайдеров, но хотелось бы верить, что в этот раз таки правда. Дождусь, когда покажут геймплей и пойму хоть годное что-то вышло или не очень.

0
Suveren85

Лицо людей делающих Skyblivion с 2012 года

0
MalevolentGalileo

"Nate the Hate — один из самых надежных информаторов. Он предсказал день презентации Switch 2, шоу State of Play, порт Forza Horizon 5 на PS5 и еще много всего."- так, он предсказатель или информатор? предсказывать и сливать инфу полученную разными способами- это не одно и тоже...

0
Влад Борщ111

Только уберите автолевелинг врагов в этом ремейке

0
Пользователь ВКонтакте

Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко

-2
Tsssss

Может они хотят подгадать время к ремейку Готики!? так я всё равно больше Готику жду чем свитки ))

-2
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы Морровинд // Максим Кутузов

-3