Вышел зрелищный тизер фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Команда TESRenewal опубликовала в своих соцсетях новый тизер-трейлер Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В ролике разработчики показали, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.



Skyblivion выпустят не раньше 2025 года. С геймплеем можно ознакомиться в отдельной заметке. Ранее команда показала обновленные пейзажи самого западного региона Сиродила — Золотого берега.