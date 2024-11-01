Команда TESRenewal опубликовала в своих соцсетях новый тизер-трейлер Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В ролике разработчики показали, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.
Skyblivion выпустят не раньше 2025 года. С геймплеем можно ознакомиться в отдельной заметке. Ранее команда показала обновленные пейзажи самого западного региона Сиродила — Золотого берега.
Вышел зрелищный тизер фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim
Команда TESRenewal опубликовала в своих соцсетях новый тизер-трейлер Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В ролике разработчики показали, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.
Мелодия классная, но сочетание вызывает какой-то колхозный вайб).
Что за диско 80-х? 😅