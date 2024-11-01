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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 624 оценки

Вышел зрелищный тизер фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Simple Jack
Новости

Команда TESRenewal опубликовала в своих соцсетях новый тизер-трейлер Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В ролике разработчики показали, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.

Skyblivion выпустят не раньше 2025 года. С геймплеем можно ознакомиться в отдельной заметке. Ранее команда показала обновленные пейзажи самого западного региона Сиродила — Золотого берега.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лорд Малак

Мелодия классная, но сочетание вызывает какой-то колхозный вайб).

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Aellie

Что за диско 80-х? 😅

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