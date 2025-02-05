Вышла новая версия фанатского ремейка Oblivion на Unreal Engine 5

Помните фанатский ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на Unreal Engine 5.3? Его автор Грег Култхард выпустил совершенно новую версию, которую вы можете скачать прямо сейчас.
Для тех, кто не знает, этот проект переносит всю карту Oblivion на Unreal Engine 5, дающий представление о том, чего можно ожидать от ремастера/ремейка этой классической на современном движке.
За исключением листвы, все ресурсы и текстуры взяты из оригинальной игры. Для освещения художник также использовал Ultra Dynamic Sky. Эта система неба разработана так, чтобы быть более динамичной и естественной, чем большинство решений для неба.
Это не полноценный ремейк. Тем не менее, для проекта, созданного одним человеком, это довольно впечатляюще.
Вы можете скачать последнюю версию с сервера Discord автора.
Дефолтные, доведённые резкостью до 'острия ножа'- предела текстуры. C загрузкой lod вообще не понял что происходит....похоже что ничего не происходит - lod просто не подгружается, и на горизонтах торчат три палки от веника призванные изображать флору. Резкие и ужасные. Весь этот ээээ.....'труд' смотрится как прыщ на жопе. Так же вызывающе безобразно и неуместно. Ну, пусть лепит дальше....коли в кайф.
Допишу; Из Облы при наличии вкуса и навыков можно сделать конфету и без перебросов на другие движки. И делали и делают до сих пор....и сам делал.
к сожалению то нет да например с обге работал он нестабильно а еще нужен мод на 64 битную адресацию памяти и куча проблем еще на самом тоу деле
там по хорешему нужен крутой движок, который будет работать со спрайтовой листовой с тенями по типу опен морровинд. только движок желательно прогрессивный.
Как то пофиг на графику. Там проблема в геймплее.