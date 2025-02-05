Вышла новая версия фанатского ремейка Oblivion на Unreal Engine 5

Помните фанатский ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на Unreal Engine 5.3? Его автор Грег Култхард выпустил совершенно новую версию, которую вы можете скачать прямо сейчас.

Для тех, кто не знает, этот проект переносит всю карту Oblivion на Unreal Engine 5, дающий представление о том, чего можно ожидать от ремастера/ремейка этой классической на современном движке.

За исключением листвы, все ресурсы и текстуры взяты из оригинальной игры. Для освещения художник также использовал Ultra Dynamic Sky. Эта система неба разработана так, чтобы быть более динамичной и естественной, чем большинство решений для неба.

Это не полноценный ремейк. Тем не менее, для проекта, созданного одним человеком, это довольно впечатляюще.

Вы можете скачать последнюю версию с сервера Discord автора.