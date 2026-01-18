Аналитики: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered продалась тиражом в 1,1 миллион копий на PS5

Аналитическая компания Alinea Analytics сообщает о том, что The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered продалась тиражом в 1,1 миллиона копий на PS5.

При этом в Alinea Analytics обратили внимание на сопутствующую статистику: примерно у половины владельцев было зафиксировано около 15 часов игры, после чего они переключились на другие проекты.

По словам компании, это могло быть вызвано возможными техническими проблемами, такими как баги или плохая производительность.