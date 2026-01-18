Аналитики: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered продалась тиражом в 1,1 миллион копий на PS5

Аналитическая компания Alinea Analytics сообщает о том, что The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered продалась тиражом в 1,1 миллиона копий на PS5.
При этом в Alinea Analytics обратили внимание на сопутствующую статистику: примерно у половины владельцев было зафиксировано около 15 часов игры, после чего они переключились на другие проекты.
По словам компании, это могло быть вызвано возможными техническими проблемами, такими как баги или плохая производительность.
Не у каждого найдется железо, способное потянуть игру 2006 года)) Оптимизация позор, конечно.
Самое главное,что это уже ни кто из "официалов" исправлять не будет т.к. бракоделов массово сократили: https://www.playground.ru/elder_scrolls_4_oblivion_remastered/news/razrabotchiki_metal_gear_solid_delta_i_remejka_oblivion_popali_pod_volnu_massovyh_uvolnenij-1781729
Может моддеры конечно что-то исправят...
.. Ой а сколько с торрентов в рф скачано мама-не-горюй... // Александр Королёв
Выпускайте в РФ и люди с удовольствием будут покупать.
Кроме графена этот ремастер не представляет из себя ничего интересного, такие проблемы игры как кривая боевка, прогрессия, сломанная экономика и левелинг не исправлены. На ПК люди кое-как прикрутили моды, с помощью которых можно улучшить игру, а на консолях классическое "жри, что дают".
Ну правильно люди думали что покупают готовую игру, а получилось всё наоборот.
Готовая игра купила людей? Ты наркоман чтоли?
А ты ещё раз прочитай. Хотя лучше не читай, всё равно поймёшь так же.
Хз, как они это считали, но лично я не верю, что продали всего миллион.
Прошёл за орка варриора на мастере. Кроме графония ощутимых изменений не видно. Эта то же самое. Можно было добавить хотябы усадьбу как в скуриме, стенды для оружия.
Я готов купить, но добавьте русский! // Игорь Невский