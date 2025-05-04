Автор неофициального патча Oblivion Remastered блокирует пользователей за критику

Сообщество моддеров, сосредоточенное вокруг недавно выпущенной The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, активно обсуждает появление Неофициального патча для Oblivion Remastered (Unofficial Oblivion Remastered Patch - UORP). Этот патч, созданный известным в кругах моддинга автором Arthmoor, который ранее выпускал аналогичные неофициальные исправления для других игр Bethesda, таких, как Skyrim, призван устранить различные ошибки и баги, оставшиеся в обновленной версии игры. Однако выход модификации сопровождается противоречивыми отзывами и растущим недовольством среди части игроков.
Вскоре после релиза UORP на платформе Nexus Mods начали появляться сообщения от пользователей, столкнувшихся с техническими проблемами после установки патча. Игроки делятся опытом возникновения вылетов игры, особенно часто упоминаются сбои при загрузке локаций, будь то вход в здание, выход на открытую местность или использование быстрого перемещения и ожидания. Некоторые пользователи указывают на зависания на загрузочных экранах, а также на фатальные ошибки, возникающие непосредственно во время игрового процесса. Отмечались и специфические проблемы, например, вылеты при попытке использовать украденные алхимические ингредиенты для создания зелий.
Ситуация обострилась, когда на форумах, появились свидетельства пользователей о том, что их аккаунты были заблокированы на странице мода на Nexus Mods. По словам этих игроков, блокировка следовала после публикации ими сообщений с описанием возникших проблем со стабильностью игры после установки UORP или с критическими замечаниями в адрес модификации. Один из пользователей поделился скриншотом, подтверждающим ограничение взаимодействия со страницей мода, уточнив, что он лишь сообщил о двух вылетах за пять часов игры с установленным патчем. Впоследствии стало известно, что возможность комментирования на странице мода на Nexus Mods была полностью отключена автором.
Многие участники дискуссий вспоминают предыдущие противоречия, связанные с автором патча Arthmoor и его работой над неофициальными патчами для других игр. Звучат обвинения в излишне строгой модерации комментариев, удалении критики и нетерпимости к отзывам о проблемах. Некоторые пользователи высказывают опасения, что UORP мог быть выпущен в спешке, чтобы занять нишу основного неофициального патча, и что он является скорее портом исправлений из неофициального патча для оригинальной Oblivion, без должного тестирования и адаптации под особенности обновленного движка Oblivion Remastered, который представляет собой гибрид технологий Gamebryo и Unreal Engine. Высказываются предположения, что такое портирование в лоб без учета изменений в движке может быть причиной наблюдаемой нестабильности.
Часть сообщества призывает не спешить с установкой UORP и дождаться появления альтернативных исправлений от других авторов или команды моддеров, как это произошло, например, с игрой Starfield, где появился так называемый Community Patch.
Выражается беспокойство, что UORP, несмотря на проблемы, может стать де-факто стандартом и требованием для других модов, как это случилось с неофициальным патчем для Skyrim, что ограничивает выбор для пользователей. Также в обсуждениях поднимался вопрос о соответствии действий автора правилам Nexus Mods, в частности, касательно возможного перепаковывания оригинальных игровых файлов, хотя официальных заявлений от администрации платформы по этому поводу не поступало.
Все эти неофициальные патчи больше ломают чем
Очередной обиженный представитель BLM, ка посмели белые критиковать сей "шедевр" 😆😆😆😆
у кого нексус работает маякните а то я не могу даж ихний модменеджер скачать не через браузер ни через сторрние загрузчики не грузит
У всех работает возможно у тебя с браузером что-то не так
У меня тоже не работает
работает
Тоже не работает, только с ВПН. Слышал недавно что ркн что-то с cloudflare делали, и не только вот наверное и не пашет
проверь на другом браузере сейчас поспрашивал у всех знакомых работает.
Все эти неофициальные патчи больше ломают чем
Так это известный бракодел. Наверно, половина вылетов в Скайриме связана с его патчем, и тем, что он там накосячил.
Это что у них, страсти кипящие? Да не, всё как всегда 50% правды — часть права, часть просто забанили из-за резких высказываний.
Никогда не понимал тех, кто ставит себе такое васянство, да еще и называет его самым необходимым модом. Оно глючное, оно крашит игру, оно добавляет больше багов, чем убирает, а вдобавок дурачок-автор запихнул в апдейт нелорной отсебятины и удалил предыдущие версии.
Большинство авторов модов прямо запрещают ставить этот патч со своими сборками. И недаром.