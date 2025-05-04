Автор неофициального патча Oblivion Remastered блокирует пользователей за критику

Сообщество моддеров, сосредоточенное вокруг недавно выпущенной The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, активно обсуждает появление Неофициального патча для Oblivion Remastered (Unofficial Oblivion Remastered Patch - UORP). Этот патч, созданный известным в кругах моддинга автором Arthmoor, который ранее выпускал аналогичные неофициальные исправления для других игр Bethesda, таких, как Skyrim, призван устранить различные ошибки и баги, оставшиеся в обновленной версии игры. Однако выход модификации сопровождается противоречивыми отзывами и растущим недовольством среди части игроков.

Вскоре после релиза UORP на платформе Nexus Mods начали появляться сообщения от пользователей, столкнувшихся с техническими проблемами после установки патча. Игроки делятся опытом возникновения вылетов игры, особенно часто упоминаются сбои при загрузке локаций, будь то вход в здание, выход на открытую местность или использование быстрого перемещения и ожидания. Некоторые пользователи указывают на зависания на загрузочных экранах, а также на фатальные ошибки, возникающие непосредственно во время игрового процесса. Отмечались и специфические проблемы, например, вылеты при попытке использовать украденные алхимические ингредиенты для создания зелий.

Ситуация обострилась, когда на форумах, появились свидетельства пользователей о том, что их аккаунты были заблокированы на странице мода на Nexus Mods. По словам этих игроков, блокировка следовала после публикации ими сообщений с описанием возникших проблем со стабильностью игры после установки UORP или с критическими замечаниями в адрес модификации. Один из пользователей поделился скриншотом, подтверждающим ограничение взаимодействия со страницей мода, уточнив, что он лишь сообщил о двух вылетах за пять часов игры с установленным патчем. Впоследствии стало известно, что возможность комментирования на странице мода на Nexus Mods была полностью отключена автором.

Многие участники дискуссий вспоминают предыдущие противоречия, связанные с автором патча Arthmoor и его работой над неофициальными патчами для других игр. Звучат обвинения в излишне строгой модерации комментариев, удалении критики и нетерпимости к отзывам о проблемах. Некоторые пользователи высказывают опасения, что UORP мог быть выпущен в спешке, чтобы занять нишу основного неофициального патча, и что он является скорее портом исправлений из неофициального патча для оригинальной Oblivion, без должного тестирования и адаптации под особенности обновленного движка Oblivion Remastered, который представляет собой гибрид технологий Gamebryo и Unreal Engine. Высказываются предположения, что такое портирование в лоб без учета изменений в движке может быть причиной наблюдаемой нестабильности.

Часть сообщества призывает не спешить с установкой UORP и дождаться появления альтернативных исправлений от других авторов или команды моддеров, как это произошло, например, с игрой Starfield, где появился так называемый Community Patch.

Выражается беспокойство, что UORP, несмотря на проблемы, может стать де-факто стандартом и требованием для других модов, как это случилось с неофициальным патчем для Skyrim, что ограничивает выбор для пользователей. Также в обсуждениях поднимался вопрос о соответствии действий автора правилам Nexus Mods, в частности, касательно возможного перепаковывания оригинальных игровых файлов, хотя официальных заявлений от администрации платформы по этому поводу не поступало.