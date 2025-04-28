Автор оригинальной TES 4: Oblivion рассказал о механике "войны гоблинов", которая была полностью перенесена в ремастер

В прошлый вторник студия Bethesda официально анонсировала и сразу же выпустила ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion. Обновленная версия знаменитой ролевой игры мгновенно привлекла внимание сотни тысяч фанатов по всему миру, вновь напомнив игрокам о множестве интересных особенностей проекта, которые еще в 2006 году поражали своим масштабом и свободой действий.

Одной из таких необычных систем стала "война гоблинов" — уникальный механизм взаимодействия между племенами гоблинов, который не только был сохранен в ремастере, но и снова оживил Сиродил своими неожиданными сражениями. Как выяснилось, эта система появилась благодаря работе дизайнера Курта Кулмана, который сегодня занимает должность ведущего системного дизайнера Starfield.

Изначально "война гоблинов" задумывалась для одного побочного квеста "Проблемы с гоблинами", где два враждующих племени создавали хаос в окрестностях деревни. Однако, как рассказал Кулман в интервью Eurogamer, он решил превратить это в полноценную системную механику:

Поскольку мне всё равно нужно было настраивать сценарии нападений одного племени на другое, я подумал, что не будет большой разницы, если сделать это универсальным для всех гоблинов. Хотя, возможно, я ошибался насчет того, что это будет 'небольшой' объем работы.

Суть механики проста: каждое гоблинское племя в Oblivion хранит свой священный тотем. Если игрок украдет этот тотем и перенесет его в лагерь другого племени, между ними начнется полномасштабная война. Гоблины будут устраивать массовые нападения, пробираясь через игровой мир, что порой приводит к хаосу в мирных поселениях. Эта особенность стала возможной благодаря редко используемым возможностям оригинальной Radiant AI, в частности команде "Найти", позволявшей гоблинам отслеживать местоположение их реликвии.

Перед выходом ремастера многие поклонники боялись, что столь хаотичная, но запоминающаяся механика может быть утрачена. Однако, как отмечает Eurogamer, "война гоблинов" осталась в обновленной версии без изменений — с теми же странностями, непредсказуемостью и багами, что и в оригинале.

Несмотря на то, что в процессе создания оригинального Oblivion времени на развитие подобных идей не хватало, "война гоблинов" стала одним из ярких примеров того, как даже небольшие эксперименты способны оживить игровой мир и сделать его по-настоящему живым и непредсказуемым.