Автор оригинальной TES 4: Oblivion рассказал о механике "войны гоблинов", которая была полностью перенесена в ремастер

В прошлый вторник студия Bethesda официально анонсировала и сразу же выпустила ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion. Обновленная версия знаменитой ролевой игры мгновенно привлекла внимание сотни тысяч фанатов по всему миру, вновь напомнив игрокам о множестве интересных особенностей проекта, которые еще в 2006 году поражали своим масштабом и свободой действий.
Одной из таких необычных систем стала "война гоблинов" — уникальный механизм взаимодействия между племенами гоблинов, который не только был сохранен в ремастере, но и снова оживил Сиродил своими неожиданными сражениями. Как выяснилось, эта система появилась благодаря работе дизайнера Курта Кулмана, который сегодня занимает должность ведущего системного дизайнера Starfield.
Изначально "война гоблинов" задумывалась для одного побочного квеста "Проблемы с гоблинами", где два враждующих племени создавали хаос в окрестностях деревни. Однако, как рассказал Кулман в интервью Eurogamer, он решил превратить это в полноценную системную механику:
Поскольку мне всё равно нужно было настраивать сценарии нападений одного племени на другое, я подумал, что не будет большой разницы, если сделать это универсальным для всех гоблинов. Хотя, возможно, я ошибался насчет того, что это будет 'небольшой' объем работы.
Суть механики проста: каждое гоблинское племя в Oblivion хранит свой священный тотем. Если игрок украдет этот тотем и перенесет его в лагерь другого племени, между ними начнется полномасштабная война. Гоблины будут устраивать массовые нападения, пробираясь через игровой мир, что порой приводит к хаосу в мирных поселениях. Эта особенность стала возможной благодаря редко используемым возможностям оригинальной Radiant AI, в частности команде "Найти", позволявшей гоблинам отслеживать местоположение их реликвии.
Перед выходом ремастера многие поклонники боялись, что столь хаотичная, но запоминающаяся механика может быть утрачена. Однако, как отмечает Eurogamer, "война гоблинов" осталась в обновленной версии без изменений — с теми же странностями, непредсказуемостью и багами, что и в оригинале.
Несмотря на то, что в процессе создания оригинального Oblivion времени на развитие подобных идей не хватало, "война гоблинов" стала одним из ярких примеров того, как даже небольшие эксперименты способны оживить игровой мир и сделать его по-настоящему живым и непредсказуемым.
Вообще не знал про данную механику если честно)
Какие ещё войны гоблинов?! Сколько раз играл ни разу этого не видел в оригинале! По крайней мере не помню этого!
Да и вообще я гоблинского тотема что то не припомню
Насколько я понимаю Обливион была последней игрой от Bethesda с адекватным интерфейсом :D инвентарь и тд.
Абсолютно согласен! А казуальщики наоборот его ругают! Сейчас вообще почти все игры выходят с отвратительным интерфейсом, исключение Kingdom Come: Deliverance 2!
Он хорош только с модами, изменяющими его )) В оригинале это крупно, громоздко, карта имеет слишком большой масштаб, потому что игра сразу задумывалась как консольная для теликов. Отсюда же и этот ужасный прицел-крест посередине экрана, который мне первым делом хотелось убрать! Но по концепции - да - это отличный интерфейс.
Правда, я бы еще не ругался на оный из Skyrim, т.к. если привыкнуть, то очень даже ничего.
прошел игру вдоль и поперек но не встречал такого и даже не знал. надо будет проверить
Эту механику знают все, но сколько я ни задротил Облу, "войну гоблинов" видел только в том квесте и больше нигде
Прямо сейчас играю в оригинал и в некоторых пещерах дерутся между собой два племени. И в пещерах с гоблинами есть тотемный посох, видимо его и можно перенести. Я такой в свой дом принёс, ну и туда пока гоблин не приходили)
Мало кто знает.
Чё за дела? Ты у меня посох стырил и ещё в своем доме его поставил, типо нормально?
Не только лишь все
Сегодня с братками заглянем, жди))
Там даже не рабочие механики перенесены. К примеру ты можешь услышать разговор в городах и будет надпись "новая тема", но ничего подобного в игре нет. В Morrowind был дневник, еще от туда скрипты остались.
Насколько я помню новая тема в Обле работала
И что это такое? Никаких записей или квестов не появляется. Может я чего-то не знаю.
В оригинал сейчас играю, вроде все работает.
Появляется новая тема/опция в диалоге с нпс в этом городе, поговоришь с ними об этом и получишь квест. Иногда из подслушанных разговоров узнаешь о наличии какого-либо места, тогда на карте метка появляется