Автор самого популярного мода для "Ведьмак 3" собирается сделать ремастер TES 4: Oblivion действительно красивым

После относительного затишья один из самых уважаемых моддеров современности Halk Hogan PL вновь заявил о себе. Автор графических улучшений для The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Starfield теперь сосредоточил свои усилия на недавно вышедшем The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Несмотря на ожидания, визуальная часть ремастера оставила у многих игроков смешанные впечатления: движок Unreal Engine 5 упустил важные детали и потерял в некоторых местах атмосферу.

Halk Hogan PL решил исправить ситуацию и начал с ключевых деталей. Его первая работа для Oblivion Remastered — модификация Realistic High Quality Skin, вышедшая 28 апреля. Она улучшает внешний вид кожи у всех рас, кроме аргониан и каджитов, при этом не влияя на производительность. Детализация заметно выросла: переработаны текстуры тела от ступней до шеи у мужчин и женщин, а также немного улучшено лицо персонажей и NPC. Все это сделано в разрешении 1K, чтобы сохранить плавную работу даже на средних системах.

Моддер также представил переработанную карту и другие мелкие улучшения, свидетельствующие о том, что он серьезно настроен довести визуальный стиль Oblivion Remastered до качественного уровня визуализации. Пока Halk Hogan не анонсировал полноценный Reworked Project — такой, каким он стал для "Ведьмака 3", — но, по его словам, это возможно в будущем, особенно если инициативу поддержат фанаты серии.

На фоне выхода ремастера игроки продолжают изучать обновлённый Сиродил в поисках скрытых намёков на The Elder Scrolls VI. Некоторые уже находят потенциальные зацепки, как показано в недавней публикации, где пользователи начали анализировать структуру локаций на наличие отсылок к следующей части серии.

Тем временем Oblivion Remastered постепенно превращается в платформу для моддинга нового поколения. Несмотря на технические сложности, уже появляются первые качественные сборки, а сообщество энтузиастов всё активнее подключается к работе. Возможно, впереди игроков ждёт действительно масштабная графическая переработка, способная вернуть культовой RPG её былую магию в современном исполнении.