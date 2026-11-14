Авторы OB:MP для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered показали ролевой режим CyrodiilRP и трейлер открытой беты

Команда энтузиастов ReadyM опубликовала трейлер открытого бета-тестирования мультиплеерной платформы OB:MP для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и представила демонстрационный ролевой сервер CyrodiilRP. Разработчики строят платформу по принципу модификации FiveM для Grand Theft Auto V - владельцы серверов сами настраивают правила и создают режимы на базе SDK на языке C#, а игроки подключаются к ним через общий лаунчер ReadyM Launcher.

Шаблон CyrodiilRP запустится в ближайшее время и рассчитан на ролевой отыгрыш с голосовым и текстовым чатом, включая команду для внеигрового общения /ooc. В ролике продемонстрировали гибкий редактор персонажа с выбором расы и происхождения, колесо эмоций, полную синхронизацию игроков с учетом интерьеров, систему отрядов с отслеживанием здоровья, окно обмена предметами и золотом, а также настольную доску для бросков кубиков d6, d10, d20 и d100 с выводом результата в ближайший чат.

Для развития экономики на сервере предусмотрены профессии вроде лесозаготовки и добычи руды в карьерах, причем собранные каменные блоки и ресурсы приходится вывозить на тележке. Кроме того, в CyrodiilRP работает система преступлений - при нарушении закона на действия игрока реагирует Имперская стража, а администраторы управляют временем суток, погодой, спавном, гильдиями и телепортацией по городам Сиродила через специальную панель.

Само открытое бета-тестирование OB:MP началось еще 15 октября, а к выходу ролика авторы подготовили обновление SDK 1.1.0. Модификация уже включает сражения между игроками и неигровыми персонажами, общие контейнеры, синхронизацию мира, бартер, карманные кражи, квесты с деревьями диалогов и поддержку кастомных интерфейсов на базе встроенного браузерного движка CEF с использованием HTML, CSS и JavaScript.

Участники сообщества уже активно применяют эти инструменты на собственных серверах. Например, авторы проекта Red Diamond RP создали для игры полностью новую 3D-карту Сиродила и перерисовали инвентарь с журналом заданий, а другие энтузиасты реализовали механику голода и жажды, аукционный дом для торговли снаряжением, лор-карточки персонажей и миникарту в стиле Grand Theft Auto.

Платформа OB:MP и клиент распространяются бесплатно, однако требуют лицензионную копию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в магазине Steam - пиратские версии не поддерживаются, а релиз поддержки для версий из Xbox и Game Pass отложен на более поздний срок. Игрокам также приходится сталкиваться с временным техническим ограничением - перед входом на любой сервер нужно загрузить файл одиночного сохранения, после чего управление и прогресс персонажа полностью переходят на сторону сервера.

Серверное программное обеспечение работает на базе .NET 10 и нативно запускается на Windows и Linux, в то время как сам игровой клиент на Linux функционирует экспериментально через Proton. В дальнейших планах ReadyM значатся поддержка Docker, интеграция с сервисом Medal.tv, инстансирование миров, встроенный редактор карт и ассетов, а также базовый ролевой фреймворк, при этом проект остается полностью независимым и никак не связан с компаниями Bethesda Softworks, Virtuos, ZeniMax Media или Microsoft.