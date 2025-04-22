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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9 72 оценки

Авторы русификатора Starfield заинтересованы в переводе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

butcher69 butcher69

Bethesda официально представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, подтвердив слухи и утечки последних месяцев. Как отметил Тодд Говард, оригинальный Oblivion 2006 года сыграл важную роль в развитии ролевых игр, и его возвращение — дань уважения фанатам. Визуальная часть ремастера работает на Unreal Engine 5, но внутренняя логика по-прежнему базируется на движке Gamebryo, что обеспечит сохранение духа оригинала.

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

К сожалению, официальной русской локализации в планах Bethesda нет. Однако представитель команды Segnetofaza, ранее работавшей над русификатором к Starfield, уже высказал свою заинтересованность к работе над неофициальным переводом.

Хорошая новость — локализация от «1С» сохранилась, так что полностью переписывать её не придётся. Тем не менее, могут возникнуть сложности с адаптацией текста под новую техническую структуру игры и, возможным, новым контентом

62
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Dark1994

Ну тодд и крыса, зажопил даже сабы

21
Tommy.
11
Footmob

Да сейчас мододелы прикрутят официальный русский язык и озвучку от 1С на ремастер... Просто подождите чуть-чуть... Уверен, что умельцы это сделают до конца недели... Да что там до конца недели, за пару дней справятся.

17
StarfieJId

Игра полностью переозвучена в ремастере, добавлены новые реплики, липсинг другой, качество звука выше. Думаю, не так просто будет прикрутить русскую озвучку из оригинала.

8
ЮрецОдесса StarfieJId

Ну все равно легче чем с нуля делать. И в видео которое они показали слова одинаковые как в оригинале. Я думаю что не много они озвучку переделывали, это что искать людей старых которые озвучивали и заново все записывать, может их уже в живых нет+ еще лишние деньги. (я не говорю что это легко адаптировать ну думаю легче)

2
ArXaHgEL17 StarfieJId

Да тут хотя бы сабы, без русской озвучки то поиграть можно (тот же авовед, ас шадоу, и прочие)

8
Nodas ЮрецОдесса

ру озвучка нафиг не нужна, она была ужасная, а вот субтитры да их можно легко адаптировать, и недостающие перевести

7
ЮрецОдесса Nodas

Что?? Лучшая была чувак не пиши глупости!!

3
FuzzyLysanderius

Тод говHард, как обычно ..... даже ру сабы не добавил

10
no homo

Конченная компания. Ну решили вы таким образом Россию лишить озвучки ибо продавать не можете в ней свой продукт. Окей. Но на русском языке не только в России говорят!

8
Korotu_n

Дак на Doom новый есть перевод, причем полный с озвучкой, а здесь даже сабы лень завести было что ли)

7
ArXaHgEL17

А они так показывают свое отношение к СНГ

no homo Korotu_n

так ее ж не беседка делает, а id software

DEMON333222 Korotu_n

Дум не Беседка делала

1
ArXaHgEL17 no homo

А это отменяет тот факт что они пи...асы?

4
Aaro Niro

Ну и ху.....ло же ты Тодик. Мало того что игры разучился делать так еще решил влиться в русофобскую оргию.

8
chanp14

нафиг русификатор. когда там моды с бабами?

5
Real Slim Shady

Зачем, в ремастере как бы сюжет не меняется, просто текстуры через нейронку пропустят и всё. А игра останется такой же, какой и была.

2
ЮрецОдесса

Та какая нейронка, признаю, может что-то и провели ну это точно не все нейронкой. Вы сильно верите в эти нейронки.

1
Nodas
как бы сюжет не меняется, просто текстуры через нейронку пропустят и всё. А игра останется такой же, какой и была.

это не наш случай тут полная переделка всего, кроме сюжета

BlaTnoi3 Nodas

мне кажется они в сюжете могли- поменять! Потому что они сказали раньше нельзя было реализовать что-то для голосов а щас можно

Mranabiz BlaTnoi3

Причём тут то, что тебе кажется, когда на презентации чёрным по белому было сказано, что в плане сюжета и прочего всё осталось как и раньше.

Offn

Удивительно, что для этой игры создали отдельную страницу, хотя у ремейков ФФ7 их все еще нет.

2
Mazaxati

Пф.... Сейчас кто нибудь с нейронкой за пару дней озвучит её и выплюнет как была с KCD 2, Starfield, Dragon's Dogma 2, Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и другими играми... Сабы наверное в первые 8-12 часов прикрутят через нейронку, кривенькие как в первые дни FF 7 Retrib но прикрутят..
И кто такиеSegnetofaza? Я только SynthVoiceRu знаю...

2
Адамон Безмолвный

А что на счет озвучки?! Озвучка будет?

1
Marius Ghoh

Модеры старый прикрутят рано или поздно

MаnGo

ДА! НероОзвучка завтра выходит.

Кей Овальд

Удачи им.

1
это никогда не шрекончитс

и всё равно оригинал с ENB будет лучше

1
LexusSAS

Ну то что русификатор это однозначно. Но вот вопрос когда

Deshlin

Первый машинный на старфилд появился сразу в день релиза, но его тюнить надо. Через месяц прям хорош был. А так может смогут натянуть локализацию оригинала, хотя там новые диалоги сказали записали, а это проблема

UndisturbedDelbert Deshlin

С мозгами у них проблема. Там изначально была озвучка. Но нет, мы перезапилем на всех языках кроме руского..

demanik1 UndisturbedDelbert

Изначально озвучка была только на дисках от 1с.

2
Marius Ghoh demanik1

Ааааа вот почему в стиме ее нету. Спецом смотрел. Думал и там что ли вырезали.

VerdantValko

А очку можно подогнать от 1с ?

ApprovingVulpes

Надеюсь что энтузиасты адаптируют озвучку от 1С

Mr. bandit

взять старую озвучку, нейронке скормить, она одаптируеться и выплюнет свежий четкий перевод, дак еще и на базе можно новые реплики забубенить на случай нововведений

VIGITAL1

сделай

9
allexsus

держи в курсе

Следующий Кохаге

Это конечно всё збс. Но мож нейросетевой перевод нам сабики хотябы сейчас сможет намутить?(

Mranabiz

Да зачем там что то мутить с нейронкой и прочее, когда игра только графический ремастер, в плане диалогов и сюжета абсолютно ничего не изменилось. Достаточно просто с оригинала всё вытянуть и готово.

2
Следующий Кохаге Mranabiz

вообще то поменялось.
его полностью переозвучили заного и появилось куча новых диалогов

2
UkioKun Mranabiz

всмысле ничего не поменялось? кардинально? да может быть. Но игру переозвучили, расширили диалоги и реплики. что-то может вообще перетасовали

2
Ammati UkioKun

Тогда увы. Терпите карлики фигли.

1
ЮрецОдесса Следующий Кохаге

Какой полностью переозвучили, в видео старые фразы и просто интонация другая, да есть новые фразы как говорят, ну не полностью переделали. Старые фразы переделали, интонации добавили и вот вам переозвучка. Все равно легче работать когда есть от чего отталкиваться, так что думаю не долго ждать старую озвучку, а новые реплики нейронкой прогонят.

Рикочико

Во имя Фалоса!

Don Perdon

Вообще, интересная ситуация. Я помню, когда в былые времена только вышел обливион, русского языка тоже не было. И нытья тоже не было) На этот счет. Нытье было по другому поводу, что обливион это шаг назад и деградация. По сравнению с морровиндом. А щас прям классика уже. Эх, как время то летит, как меняются воззрения.

Федя Кочегар

Да там и язык не нужен есть маркеры квестов и по памяти можно играть старые квесты .