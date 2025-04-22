Авторы русификатора Starfield заинтересованы в переводе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Bethesda официально представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, подтвердив слухи и утечки последних месяцев. Как отметил Тодд Говард, оригинальный Oblivion 2006 года сыграл важную роль в развитии ролевых игр, и его возвращение — дань уважения фанатам. Визуальная часть ремастера работает на Unreal Engine 5, но внутренняя логика по-прежнему базируется на движке Gamebryo, что обеспечит сохранение духа оригинала.

К сожалению, официальной русской локализации в планах Bethesda нет. Однако представитель команды Segnetofaza, ранее работавшей над русификатором к Starfield, уже высказал свою заинтересованность к работе над неофициальным переводом.

Хорошая новость — локализация от «1С» сохранилась, так что полностью переписывать её не придётся. Тем не менее, могут возникнуть сложности с адаптацией текста под новую техническую структуру игры и, возможным, новым контентом