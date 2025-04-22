Авторы русификатора Starfield заинтересованы в переводе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Bethesda официально представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, подтвердив слухи и утечки последних месяцев. Как отметил Тодд Говард, оригинальный Oblivion 2006 года сыграл важную роль в развитии ролевых игр, и его возвращение — дань уважения фанатам. Визуальная часть ремастера работает на Unreal Engine 5, но внутренняя логика по-прежнему базируется на движке Gamebryo, что обеспечит сохранение духа оригинала.
К сожалению, официальной русской локализации в планах Bethesda нет. Однако представитель команды Segnetofaza, ранее работавшей над русификатором к Starfield, уже высказал свою заинтересованность к работе над неофициальным переводом.
Хорошая новость — локализация от «1С» сохранилась, так что полностью переписывать её не придётся. Тем не менее, могут возникнуть сложности с адаптацией текста под новую техническую структуру игры и, возможным, новым контентом
Ну тодд и крыса, зажопил даже сабы
Да сейчас мододелы прикрутят официальный русский язык и озвучку от 1С на ремастер... Просто подождите чуть-чуть... Уверен, что умельцы это сделают до конца недели... Да что там до конца недели, за пару дней справятся.
Игра полностью переозвучена в ремастере, добавлены новые реплики, липсинг другой, качество звука выше. Думаю, не так просто будет прикрутить русскую озвучку из оригинала.
Ну все равно легче чем с нуля делать. И в видео которое они показали слова одинаковые как в оригинале. Я думаю что не много они озвучку переделывали, это что искать людей старых которые озвучивали и заново все записывать, может их уже в живых нет+ еще лишние деньги. (я не говорю что это легко адаптировать ну думаю легче)
Да тут хотя бы сабы, без русской озвучки то поиграть можно (тот же авовед, ас шадоу, и прочие)
ру озвучка нафиг не нужна, она была ужасная, а вот субтитры да их можно легко адаптировать, и недостающие перевести
Что?? Лучшая была чувак не пиши глупости!!
Тод говHард, как обычно ..... даже ру сабы не добавил
Конченная компания. Ну решили вы таким образом Россию лишить озвучки ибо продавать не можете в ней свой продукт. Окей. Но на русском языке не только в России говорят!
Дак на Doom новый есть перевод, причем полный с озвучкой, а здесь даже сабы лень завести было что ли)
А они так показывают свое отношение к СНГ
так ее ж не беседка делает, а id software
Дум не Беседка делала
А это отменяет тот факт что они пи...асы?
Ну и ху.....ло же ты Тодик. Мало того что игры разучился делать так еще решил влиться в русофобскую оргию.
нафиг русификатор. когда там моды с бабами?
Зачем, в ремастере как бы сюжет не меняется, просто текстуры через нейронку пропустят и всё. А игра останется такой же, какой и была.
Та какая нейронка, признаю, может что-то и провели ну это точно не все нейронкой. Вы сильно верите в эти нейронки.
это не наш случай тут полная переделка всего, кроме сюжета
мне кажется они в сюжете могли- поменять! Потому что они сказали раньше нельзя было реализовать что-то для голосов а щас можно
Причём тут то, что тебе кажется, когда на презентации чёрным по белому было сказано, что в плане сюжета и прочего всё осталось как и раньше.
Удивительно, что для этой игры создали отдельную страницу, хотя у ремейков ФФ7 их все еще нет.
Пф.... Сейчас кто нибудь с нейронкой за пару дней озвучит её и выплюнет как была с KCD 2, Starfield, Dragon's Dogma 2, Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и другими играми... Сабы наверное в первые 8-12 часов прикрутят через нейронку, кривенькие как в первые дни FF 7 Retrib но прикрутят..
И кто такиеSegnetofaza? Я только SynthVoiceRu знаю...
А что на счет озвучки?! Озвучка будет?
Модеры старый прикрутят рано или поздно
ДА! НероОзвучка завтра выходит.
Удачи им.
и всё равно оригинал с ENB будет лучше
Ну то что русификатор это однозначно. Но вот вопрос когда
Первый машинный на старфилд появился сразу в день релиза, но его тюнить надо. Через месяц прям хорош был. А так может смогут натянуть локализацию оригинала, хотя там новые диалоги сказали записали, а это проблема
С мозгами у них проблема. Там изначально была озвучка. Но нет, мы перезапилем на всех языках кроме руского..
Изначально озвучка была только на дисках от 1с.
Ааааа вот почему в стиме ее нету. Спецом смотрел. Думал и там что ли вырезали.
А очку можно подогнать от 1с ?
Надеюсь что энтузиасты адаптируют озвучку от 1С
взять старую озвучку, нейронке скормить, она одаптируеться и выплюнет свежий четкий перевод, дак еще и на базе можно новые реплики забубенить на случай нововведений
сделай
держи в курсе
Это конечно всё збс. Но мож нейросетевой перевод нам сабики хотябы сейчас сможет намутить?(
Да зачем там что то мутить с нейронкой и прочее, когда игра только графический ремастер, в плане диалогов и сюжета абсолютно ничего не изменилось. Достаточно просто с оригинала всё вытянуть и готово.
вообще то поменялось.
его полностью переозвучили заного и появилось куча новых диалогов
всмысле ничего не поменялось? кардинально? да может быть. Но игру переозвучили, расширили диалоги и реплики. что-то может вообще перетасовали
Тогда увы. Терпите карлики фигли.
Какой полностью переозвучили, в видео старые фразы и просто интонация другая, да есть новые фразы как говорят, ну не полностью переделали. Старые фразы переделали, интонации добавили и вот вам переозвучка. Все равно легче работать когда есть от чего отталкиваться, так что думаю не долго ждать старую озвучку, а новые реплики нейронкой прогонят.
Во имя Фалоса!
Вообще, интересная ситуация. Я помню, когда в былые времена только вышел обливион, русского языка тоже не было. И нытья тоже не было) На этот счет. Нытье было по другому поводу, что обливион это шаг назад и деградация. По сравнению с морровиндом. А щас прям классика уже. Эх, как время то летит, как меняются воззрения.
Да там и язык не нужен есть маркеры квестов и по памяти можно играть старые квесты .