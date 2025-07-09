Бета-обновление 1.2 для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion приносит долгожданные улучшения производительности

Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышло новое обновление для ПК через бета-версию Steam. Обновление 1.2 содержит ряд необходимых исправлений квестов, сбоев и других проблем, а также новые настройки сложности и улучшения производительности.

Теперь перед началом прохождения можно выбрать уровень сложности «Подмастерье», который служит связующим звеном между уровнями «Адепт» и «Эксперт». В этом обновлении исправлены различные проблемы, включая исчезновение маркеров на карте, некорректное кадрирование меню при разрешении 1280×1024, программную блокировку контроллеров в меню «Зачарование» и другие.

Также должны быть исправлены сбои, возникающие в таких ситуациях, как битва с Джиггалагом, убийство (или повторная парализация) парализованных NPC и автосохранение. Также исправлены сбои, которые могли возникать во время заданий «Последнее правосудие» и «Возвращение Грани». Также внесены многочисленные улучшения, связанные с падением частоты кадров в определённых местах.

Улучшение производительности:

Исправлено падение частоты кадров в низине Дипскорн

Исправлено падение частоты кадров в пещерах Чёрной Скалы

Исправлено падение частоты кадров между Скинградом и замком Скинград

Исправлено падение частоты кадров к югу от двора замка Бравил

Уменьшена частота подтормаживаний в открытом мире.

Общие улучшения времени кадра во многих локациях.

Оптимизировано обновление объектов персонажей.

Оптимизирован рендеринг объёмов воды в открытом мире.

Оптимизировано обновление света/тени в нескольких логовах.

Оптимизированы эффекты и рендеринг частиц водопада.

Оптимизирована система погоды.

Оптимизирована система анимации персонажей.

Полные примечаниями к патчу доступны по ссылке. Дата выхода обновления 1.2 для всех платформ пока неизвестна.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.