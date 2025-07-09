Бета-обновление 1.2 для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion приносит долгожданные улучшения производительности

Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышло новое обновление для ПК через бета-версию Steam. Обновление 1.2 содержит ряд необходимых исправлений квестов, сбоев и других проблем, а также новые настройки сложности и улучшения производительности.
Теперь перед началом прохождения можно выбрать уровень сложности «Подмастерье», который служит связующим звеном между уровнями «Адепт» и «Эксперт». В этом обновлении исправлены различные проблемы, включая исчезновение маркеров на карте, некорректное кадрирование меню при разрешении 1280×1024, программную блокировку контроллеров в меню «Зачарование» и другие.
Также должны быть исправлены сбои, возникающие в таких ситуациях, как битва с Джиггалагом, убийство (или повторная парализация) парализованных NPC и автосохранение. Также исправлены сбои, которые могли возникать во время заданий «Последнее правосудие» и «Возвращение Грани». Также внесены многочисленные улучшения, связанные с падением частоты кадров в определённых местах.
Улучшение производительности:
- Исправлено падение частоты кадров в низине Дипскорн
- Исправлено падение частоты кадров в пещерах Чёрной Скалы
- Исправлено падение частоты кадров между Скинградом и замком Скинград
- Исправлено падение частоты кадров к югу от двора замка Бравил
- Уменьшена частота подтормаживаний в открытом мире.
- Общие улучшения времени кадра во многих локациях.
- Оптимизировано обновление объектов персонажей.
- Оптимизирован рендеринг объёмов воды в открытом мире.
- Оптимизировано обновление света/тени в нескольких логовах.
- Оптимизированы эффекты и рендеринг частиц водопада.
- Оптимизирована система погоды.
- Оптимизирована система анимации персонажей.
Полные примечаниями к патчу доступны по ссылке. Дата выхода обновления 1.2 для всех платформ пока неизвестна.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Давно уж пробежал сюжетку быстренько. Прошёл за тёмное братство и гильдию воров. Плюс пара-тройка интересных квестов в городах.
Очень быстро наскучила, т.к абсолютно та же игра, что вышла в 2006-м , а я её в оригинале перепроходил лет 5 назад полностью с обоими дополнениями.
Для молодежи , которая только родилась в 00-х может быть и не плохо. Но тупо выпустив игру с обновлённой графикой и с теми же устаревшими меню и механиками , ну фиг знает...
так ремастер же, а не ремейк.
Ну я понимаю , что не ремейк. Ремейком готика будет, полностью переработанная , включая квесты и сюжетку. Но в ремастере то всё-таки могли бы сделать современный инвентарь, меню. Удобный доступ к карте, к дневнику, заклинаниям, инвентарю. Удобный внешний вид, эргономику и доступность. Я проходил на геймпаде х-box овском , под который по сути игра и была заточена в 2006-м - так и то не удобно.
Да даже в Морровинде удобней все намного , чем здесь. При том в него можно так же спокойно не x-box геймпаде гонять.
Продолжаем ждать оптимизации.
кто то играл уже ?есть разница в производительности по сравнению с предыдущим патчем ?
Ну разница 2-3% у меня на 4060 i5-13400 без генерации кадров 45-60фпс
Т.е. если раньше игра зжирала всю твою оперативную память, то теперь будет делать это на пару гб меньше? Ну...надеюсь это только начало.