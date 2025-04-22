Bethesda: для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered моды не поддерживаются

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered не будет официально поддерживать моды, несмотря на то, что оригинальная игра уже почти 20 лет является пристанищем для креативных мастеров моддинга и прочих чудаков.

Разработчик оригинала Bethesda, которая обычно охотно встраивает в свои игры официальную поддержку модов, в недавнем ответе на часто задаваемые вопросы на своем сайте ясно говорит следующее: "Моды не поддерживаются для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered".

Впрочем, отсутствие поддержки модов в Oblivion Remastered очень помогает команде неофициального ремейка Oblivion, Skyblivion, которая недавно заявила, что "оба проекта могут существовать и процветать вместе, предлагая уникальный опыт для игроков".

В любом случае, Bethesda, похоже, признает, что ПК-игроки неизбежно найдут способ отмоддерить Oblivion Remastered и дает полезный совет в своем FAQ: "Если вы испытываете проблемы с геймплеем во время игры с модами, рекомендуется сначала попробовать удалить моды, а затем проверить файлы игры в Steam или в приложении Xbox".