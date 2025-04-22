Bethesda: для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered моды не поддерживаются

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered не будет официально поддерживать моды, несмотря на то, что оригинальная игра уже почти 20 лет является пристанищем для креативных мастеров моддинга и прочих чудаков.
Разработчик оригинала Bethesda, которая обычно охотно встраивает в свои игры официальную поддержку модов, в недавнем ответе на часто задаваемые вопросы на своем сайте ясно говорит следующее: "Моды не поддерживаются для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered".
Впрочем, отсутствие поддержки модов в Oblivion Remastered очень помогает команде неофициального ремейка Oblivion, Skyblivion, которая недавно заявила, что "оба проекта могут существовать и процветать вместе, предлагая уникальный опыт для игроков".
В любом случае, Bethesda, похоже, признает, что ПК-игроки неизбежно найдут способ отмоддерить Oblivion Remastered и дает полезный совет в своем FAQ: "Если вы испытываете проблемы с геймплеем во время игры с модами, рекомендуется сначала попробовать удалить моды, а затем проверить файлы игры в Steam или в приложении Xbox".
Максимально на тяп ляп сделали, графику и все. Что бы бабосиков срубить, а могли бы и дать возможность моды пилить(их и так будут пилить) Нет что бы сделать максимально для игроков, что бы игроки опять верили беседке нет, надо обгадится.
У беседки есть своя стая хомячков.
Скайрим, с унылейшим геймплеем и недо-ролевой системой- схавали.
Фоллаут 76 с его донатом- схавали.
Старфилд, в котором по слухам геймплей унылее чем в скайриме- схавали.
Этим людям предложи броню для лошади за реальные деньги, они и то купят.
Ты прямо описал поклонников Ubisoft
Если судить по геймплею, то Тоддик создал вальгаллу ещё в 2011 году. Только багов ЕЩЁ больше.
Мда. Игры Беседки и 20 лет назад без модов играть было нельзя, а сейчас и подавно.
Там уже умельцы сообщили, что моды прикручиваются без проблем к ремастеру, так что модам быть.
Ещё одна чушь, игры Bethesda всегда были шедеврами сами по себе, то что на их игры выходят столько модов, только и является показателем успешной игры.
Самое странное, что из беседковского GoWна конфетку делают моддеры, а деньги получает Убогий Тоддик.
С такими хомяками Тоддик может тупо заготовку на креэйшен энгине выпустить, а моддеры сами игры сделают, как в роблоксе.
Так они уже есть на Нексусе https://www.nexusmods.com/games/oblivionremastered/mods
Легендарный Ынрыал Ынджын, лучший движок.
Не, ну это ни в какие ворота. Игры беседки как раз и любили за модинг. Без модов они будут просто обычными кривыми поделками.
моды не поддерживаются
Что и следовало ожидать, "да здравствует анрил"...
анрил это графическая оболочка, а не движок игры
петя вы дурак
Framework UE тоже отличается от оригинальной игры, соответственно и движок другой.
там файловая структура оригинальной игры, даже размер файлов такой же как в оригинале, завтра моды уже будут, от UE5 у ремастера только рендер
Unreal Engine 5 сам по себе весьма капризен для модов, особенно касательно анимаций, не говоря уже о о том если код будет закрыт, все разом накроется медным тазом, пока его не взломают.
Каким образом помогает? Лично мне эти фанатские ремейки даром не нужны теперь. Официальный ремастер гораздо круче.
та рил этот скайбливион сплошное блум и блюр мыло
Пока по отзывам игра плохо оптимизирована, есть фризы и просадки (на любом железе).
гейм пасс наиграл почти два часа не одного вылета ултра 1440р длсс квалити про садки фиде микрофриза были когда я первый раз в город влетел!Но есть жирный минус нету русика хотя сюжет помню,два меча нельзя взять в руки
Два меча и нельзя было, только в Скайриме
могли и добавить!Я знаю что нельзя но так с двумя катанами побегать хочется
Лучше с тремя
Это рофл?это даже не идёт в сравнение с San Andreas RP и GTA 5 RP где несмотря на устаревшесь первой в ней достаточно людей из за сеттинга и игры разные,а тут UE5 против движка 14летней давности одной и той же игры🤣
А че русского нету штоль по геймпассу?
а причём тут геймпас. Если в игре изначально русского нету
Если дядя Джу когда-нибудь адаптирует ЖиМ для новой облы - это будет мощно
Ну ждём гибридный инструментарий, а так на уровне скриптов это тот же движок Облы, как оригинальный её без проблем открывает.
Астрологи объявили неделю Обливион. Количество новостей увеличилось в 10 раз.
Это же UE5, его на винтикий и гаечки разберут уже через пару дней и сделают модлоадер какой нить)))
Судя по файловой структуре игры - моды должны поддерживаться.
На нексусе уже штук 15 модов висит xD
Очень надеюсь, что найдутся умельцы, которые внедряд моды.
Для кого-то наверное будет плохо что модов официально не будет, но все игры Bethesda уже сами по себе шедевры, и Обливион сам по себе проходится с большим удовольствием, то что на их игры выходит столько модов, это только показатель того что их игры успешные и люди возвращаются к ним вновь и вновь, та же ситуация и с Half Life, майнкрафтом, GTA, Ведьмаком, Сталкером, и.т.д на все эти игры выходят моды, которые и показывают что игры стали культовыми.
в сети видос за сегодня, на 5090 чел в оригинал играет
что за глупости, там структура файлов та же, esm, esp, bsa файлы есть, которые в каждой игре Беседки редактируются и содержат большинство игровых записей в свободной редактуре. Если структура не сильно отличается от других игр, то моды уже завтра будут. Так русификатор и анонсировали, будет работать через esm или esp файлы, т.е. как мод.
долго ждать не понадобилось
Че ждать?
чего можно ждать в посте про моды?
Так, вроде, инструменты для моддинга игры есть. Не уверен, но, походу, уже в доступе.
И на нексусе уже 15+ модов для игры лежит.
Проблема в части за которую отвечает UE неизвестно как он взаимодействует, ну моды логики можно создать, но вот что-то не использующие или изменяющие ванильные асеты, нужна вторая кастомная часть
Уже , вышел мод который меняет мечи ( правда пока только текстуры )
По факту это не мод.
Ты хоть почитай для начала сказочник.
Жду переноса nehrim’a на ремастер // Александр Шалашов
Ну, с почином, первый русик уже есть.
И это правильно.
щас бы такие заявы кого-то да останавливали...
а платных модов от беседки, как в фолыче четвёртом тоже ведь не будет? а то всегда совесть мучила за то что, там есть моды за которые авторы просят денег, а я их нахаляву нахожу и ставлю, разрушая их семейный бюджет
Филл спенсер купил бесезду что бы они свои старые игры на аутсорсинг выдавали левым конторам потому что сами уже нихера не могут это феноменальные схемы конечно какие то