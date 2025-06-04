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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 551 оценка

Bethesda готовит несколько обновлений для Oblivion Remastered, первое из которых выйдет 5 июня

monk70 monk70

Bethesda сообщила, что активно работает над двумя отдельными обновлениями для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которые будут выпущены в ближайшие недели, оба из которых сначала появятся в бета-версии в Steam, а затем будут выпущены на всех других платформах.

Первое обновление будет сосредоточено на квестах, крупных ошибках и блокировщиках, а также исправлениях качества жизни. Бета-версия этого обновления выйдет в Steam завтра 5 июня и будет доступно на всех платформах 11 июня.

Второе обновление будет сосредоточено на производительности. Более подробная информация появится позже.

Со списком изменений обновления 1.1 можно ознакомиться по ссылке.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
N1ko64

Без производительности даже и играть не хочется

2
borsic

Я уж думал ни одного не будет.

sa1958

Посмотрим.

FuzzyLysanderius

Готовит подливу, для фанатиков... как можно в этот кал играть в 25