Bethesda готовит несколько обновлений для Oblivion Remastered, первое из которых выйдет 5 июня

Bethesda сообщила, что активно работает над двумя отдельными обновлениями для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которые будут выпущены в ближайшие недели, оба из которых сначала появятся в бета-версии в Steam, а затем будут выпущены на всех других платформах.
Первое обновление будет сосредоточено на квестах, крупных ошибках и блокировщиках, а также исправлениях качества жизни. Бета-версия этого обновления выйдет в Steam завтра 5 июня и будет доступно на всех платформах 11 июня.
Второе обновление будет сосредоточено на производительности. Более подробная информация появится позже.
Со списком изменений обновления 1.1 можно ознакомиться по ссылке.
Без производительности даже и играть не хочется
Я уж думал ни одного не будет.
Посмотрим.
Готовит подливу, для фанатиков... как можно в этот кал играть в 25