Bethesda готовит несколько обновлений для Oblivion Remastered, первое из которых выйдет 5 июня

Bethesda сообщила, что активно работает над двумя отдельными обновлениями для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которые будут выпущены в ближайшие недели, оба из которых сначала появятся в бета-версии в Steam, а затем будут выпущены на всех других платформах.

Первое обновление будет сосредоточено на квестах, крупных ошибках и блокировщиках, а также исправлениях качества жизни. Бета-версия этого обновления выйдет в Steam завтра 5 июня и будет доступно на всех платформах 11 июня.

Второе обновление будет сосредоточено на производительности. Более подробная информация появится позже.

Со списком изменений обновления 1.1 можно ознакомиться по ссылке.