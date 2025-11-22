ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 208 оценок

Bethesda хочет выпускать больше "внезапных релизов" - разработчики уверены, что аудитория устала ждать

IKarasik IKarasik

Стратегия неожиданных релизов, к которой Bethesda уже прибегала несколько раз, может стать для студии привычным инструментом. Об этом рассказал директор Bethesda Game Studios Том Мастейн, отметив, что формат «выходит прямо сейчас» отлично работает в условиях современной аудитории.

За последние годы издатель уже дважды прибегал к такой схеме: сначала эффектно запустил Hi-Fi Rush, а затем столь же неожиданно выпустил обновлённую версию The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам Мастейна, подобные моменты дают компании редкую возможность «захватить интернет на один день» и сразу позволить игрокам прикоснуться к новинке, не растягивая ожидание.

Мастейн подчеркнул, что генеральный директор студии Тодд Говард давно выступает за подобный подход. Причина проста: в эпоху коротких роликов и плотного графика релизов внимание игроков рассеивается быстрее, чем раньше. И если можно избежать длительных маркетинговых кампаний и сразу дать фанатам готовый продукт — почему бы этим не воспользоваться?

Хотя команда не раскрывает, какой проект может стать следующим «теневым релизом», фанаты активно обсуждают возможность внезапного появления ремастера Fallout 3, о котором в последнее время ходит всё больше слухов.

23
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Double_Jump

Всё правильно, за ранние анонсы пора давать тюремный срок. Прагмату обещали выпустить в 2022. Когда там анонсировали Росомаху? А анонс Киберпанка за 40 лет до релиза? 100500 переносов Сталкера 2. Перечислять можно долго.

7
Lekref

Ремейк морровинда!!!!!!!!!! !!!!

5
Solstice

Лучше не надо. Представь он будет весить 150 гб, создан на UE5, не оптимизирован в хлам, с ценником 60-70$ и что бы сыграть в него потребудется минимум 5080. Вот такая беседка.

selfreaver

Начните с TES VI

3
BokkenBard

Или хотя бы с патчей к своим внезапным релизам

3
Maximus1soldier BokkenBard

Обливион делала не беседка, а виртуозы

и как говорилось виртуозам выплатили фикс прайс за игру, поэтому никаких патчей с июля и не выходит

2
SexualHarassmentPanda Maximus1soldier

А доплатить виртуозам за доведения до ума после релиза им религия не позволяет да?

1
Costollom
Стратегия неожиданных релизов, к которой Bethesda уже прибегала несколько раз, может стать для студии привычным инструментом.

Как детская неожиданность?

2
Wlados3d

Уж кто бы говорил )) Ждал тес 6, потом вырастил детей и передал им, теперь они ждут

1
Lvinomord

Аудитория устала ждать? До 6 свитков, возможно ещё кто то доживёт,а вот до 5 Фолла, думаю, уже нет.... включая самого Тодда;)

Анжелика04

доживет но, может уже не помнить что он Тодд, будет помнит только что, надо скайрим купить ему зачем-то.

3
Night Driving Avenger

Блестящий ход, чтобы как с Хай Фай Рашем разработчика закрыли))

sa1958

Ну что же, удивите нас, а мы посмотрим стоит ли удивляться.

Игнатий Лапкин

Хорошая стратегия 👍🙂

nanouser1234

согласен, тот же свитки 6 или масс эффект 5 так давно анонсировали, и они только щас начали эти игры делать xD