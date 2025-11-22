Bethesda хочет выпускать больше "внезапных релизов" - разработчики уверены, что аудитория устала ждать

Стратегия неожиданных релизов, к которой Bethesda уже прибегала несколько раз, может стать для студии привычным инструментом. Об этом рассказал директор Bethesda Game Studios Том Мастейн, отметив, что формат «выходит прямо сейчас» отлично работает в условиях современной аудитории.

За последние годы издатель уже дважды прибегал к такой схеме: сначала эффектно запустил Hi-Fi Rush, а затем столь же неожиданно выпустил обновлённую версию The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам Мастейна, подобные моменты дают компании редкую возможность «захватить интернет на один день» и сразу позволить игрокам прикоснуться к новинке, не растягивая ожидание.

Мастейн подчеркнул, что генеральный директор студии Тодд Говард давно выступает за подобный подход. Причина проста: в эпоху коротких роликов и плотного графика релизов внимание игроков рассеивается быстрее, чем раньше. И если можно избежать длительных маркетинговых кампаний и сразу дать фанатам готовый продукт — почему бы этим не воспользоваться?

Хотя команда не раскрывает, какой проект может стать следующим «теневым релизом», фанаты активно обсуждают возможность внезапного появления ремастера Fallout 3, о котором в последнее время ходит всё больше слухов.