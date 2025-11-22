Bethesda хочет выпускать больше "внезапных релизов" - разработчики уверены, что аудитория устала ждать

Стратегия неожиданных релизов, к которой Bethesda уже прибегала несколько раз, может стать для студии привычным инструментом. Об этом рассказал директор Bethesda Game Studios Том Мастейн, отметив, что формат «выходит прямо сейчас» отлично работает в условиях современной аудитории.
За последние годы издатель уже дважды прибегал к такой схеме: сначала эффектно запустил Hi-Fi Rush, а затем столь же неожиданно выпустил обновлённую версию The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам Мастейна, подобные моменты дают компании редкую возможность «захватить интернет на один день» и сразу позволить игрокам прикоснуться к новинке, не растягивая ожидание.
Мастейн подчеркнул, что генеральный директор студии Тодд Говард давно выступает за подобный подход. Причина проста: в эпоху коротких роликов и плотного графика релизов внимание игроков рассеивается быстрее, чем раньше. И если можно избежать длительных маркетинговых кампаний и сразу дать фанатам готовый продукт — почему бы этим не воспользоваться?
Хотя команда не раскрывает, какой проект может стать следующим «теневым релизом», фанаты активно обсуждают возможность внезапного появления ремастера Fallout 3, о котором в последнее время ходит всё больше слухов.
Всё правильно, за ранние анонсы пора давать тюремный срок. Прагмату обещали выпустить в 2022. Когда там анонсировали Росомаху? А анонс Киберпанка за 40 лет до релиза? 100500 переносов Сталкера 2. Перечислять можно долго.
Ремейк морровинда!!!!!!!!!! !!!!
Лучше не надо. Представь он будет весить 150 гб, создан на UE5, не оптимизирован в хлам, с ценником 60-70$ и что бы сыграть в него потребудется минимум 5080. Вот такая беседка.
Начните с TES VI
Или хотя бы с патчей к своим внезапным релизам
Обливион делала не беседка, а виртуозы
и как говорилось виртуозам выплатили фикс прайс за игру, поэтому никаких патчей с июля и не выходит
А доплатить виртуозам за доведения до ума после релиза им религия не позволяет да?
Как детская неожиданность?
Уж кто бы говорил )) Ждал тес 6, потом вырастил детей и передал им, теперь они ждут
Аудитория устала ждать? До 6 свитков, возможно ещё кто то доживёт,а вот до 5 Фолла, думаю, уже нет.... включая самого Тодда;)
доживет но, может уже не помнить что он Тодд, будет помнит только что, надо скайрим купить ему зачем-то.
Блестящий ход, чтобы как с Хай Фай Рашем разработчика закрыли))
Ну что же, удивите нас, а мы посмотрим стоит ли удивляться.
Хорошая стратегия 👍🙂
согласен, тот же свитки 6 или масс эффект 5 так давно анонсировали, и они только щас начали эти игры делать xD