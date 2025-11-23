ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 211 оценок

Bethesda объяснила, почему возвращение к Oblivion спустя почти 20 лет оказалось логичным шагом

IKarasik IKarasik

Bethesda Game Studios призналась, что решение взяться за переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion оказалось не таким простым, как кажется — внутри студии долго обсуждали, насколько оправдано трогать классику, однако в итоге пришли к выводу, что ремастер просто должен случиться.

На церемонии Golden Joystick Awards 2025 руководитель BGS Том Мастейн рассказал, что Oblivion остаётся той редкой RPG, которая каждый раз открывается по-новому, даже для людей, знающих игру наизусть. По его словам, ветер перемен в Сиродиле ощущается буквально при каждом новом заходе:

«Каждый раз я ухожу в другую сторону, сталкиваюсь с другими событиями — и при том, что помню все механики, всё равно нахожу что-то новое».

Именно эта «живучесть» стала ключевой причиной возвращения к проекту 2006 года. Мастейн сравнил работу над ремастером с «открытием старого сундука», в котором обнаруживаются вещи, созданные на пределе возможного в своё время — и всё ещё сохраняющие особую магию.

Разработка обновлённой версии потребовала тонкого подхода: Bethesda намеренно обсуждала, что можно подтянуть до современных стандартов, а что следует оставить нетронутым, чтобы не потерять фирменный шарм и слегка «дикую» непредсказуемость оригинала.

«Были жаркие споры — стоит ли вообще этим заниматься. Но в какой-то момент стало ясно: да, это должно быть сделано. И главное — ничего не сломать».

В итоге Oblivion Remastered стал попыткой аккуратно освежить классику, не переписывая её дух — и судя по реакции фанатов, Bethesda попала точно в цель.

29
22
Комментарии:  22
Иваныч из Тулы

Ну не новую же часть делать, а легко и просто срубить денег на чувстве ностальгии.

18
Night Driving Avenger

После Сралфилда и такое норм

8
Black3D

Посредственный ремастер посредственной игры.

14
Kontr Strik

Тут только твоему мнение посредственнное. Несмотря на все минусы, игры беседки - это что-то вроде отдельного жанра. Даже сейчас никто не может приблизиться к ним по качеству опенворлда. Что говорит о 2006. У всех декорации получаются в стиле фар края. Хотя спрос на такие игры есть, судя по продажам Скайрима.

4
Black3D Kontr Strik

Ну у этих игр есть секта калоедов, я согласен. Куча багов этих поделий воспринимается ими как "особенный" подход в области игростроя. Скучнейшие сюжеты, баги, бесполезные большие локации - это к беседке. Шедевральное ведро на голову в скайриме это прям топ среди фанатиков.

7
InkubatorKlef
И главное — ничего не сломать

ору))

11
JackReacher

Баги они не сломали

1
CobraN8

Ненавижу все игры от беседки, начиная с угливиона, не понимаю современные фаллоуты и прочее гувно.

8
Артем Lion

самая лучшая и атмосферная часть

7
Kontr Strik

Такое ток дилетант напишет.Самая атмосферная - морровинд. В морровинде атмосфера морровинда. В обле атмосфера властелина колец и любого типикал героического фентези. В скайриме атмосфера викингов, игры престолов.

3
MunchkiN 616 Kontr Strik

в морровинде отмосфера азии и игровых дизайнерских тенденций нескольколетней давности от выхода игры. уникальность наверно тоу да

Viktor Nikolayevich

Пол года уже патчи не выпускали, просто бросили с плохой оптимизацией.

5
JackReacher

А зачем еще что-то делать? Продали игру и сидят довольные. Беседка - контора евреев, пусть и с хорошими играми типа Морроуинда и Обливиона

martin32

когда идеи закончились, начинают переписывать старое

5
Kontr Strik

Лучше бы скайвинд выкупили и релизнули уже

4
ant 36436
судя по реакции фанатов, Bethesda попала точно в цель

Прям в яблочко попала. Body Type Selector это именно то что просили фанаты, а не ерунду типа отмены автоуровней.

3
SexualHarassmentPanda

И главное ни какой поддержки после релиза. Старина Тодд опять всех обыграл.

3
JackReacher

Переиграл и уничтожил репутацию студии

