Bethesda объяснила, почему возвращение к Oblivion спустя почти 20 лет оказалось логичным шагом

Bethesda Game Studios призналась, что решение взяться за переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion оказалось не таким простым, как кажется — внутри студии долго обсуждали, насколько оправдано трогать классику, однако в итоге пришли к выводу, что ремастер просто должен случиться.
На церемонии Golden Joystick Awards 2025 руководитель BGS Том Мастейн рассказал, что Oblivion остаётся той редкой RPG, которая каждый раз открывается по-новому, даже для людей, знающих игру наизусть. По его словам, ветер перемен в Сиродиле ощущается буквально при каждом новом заходе:
«Каждый раз я ухожу в другую сторону, сталкиваюсь с другими событиями — и при том, что помню все механики, всё равно нахожу что-то новое».
Именно эта «живучесть» стала ключевой причиной возвращения к проекту 2006 года. Мастейн сравнил работу над ремастером с «открытием старого сундука», в котором обнаруживаются вещи, созданные на пределе возможного в своё время — и всё ещё сохраняющие особую магию.
Разработка обновлённой версии потребовала тонкого подхода: Bethesda намеренно обсуждала, что можно подтянуть до современных стандартов, а что следует оставить нетронутым, чтобы не потерять фирменный шарм и слегка «дикую» непредсказуемость оригинала.
«Были жаркие споры — стоит ли вообще этим заниматься. Но в какой-то момент стало ясно: да, это должно быть сделано. И главное — ничего не сломать».
В итоге Oblivion Remastered стал попыткой аккуратно освежить классику, не переписывая её дух — и судя по реакции фанатов, Bethesda попала точно в цель.
Ну не новую же часть делать, а легко и просто срубить денег на чувстве ностальгии.
После Сралфилда и такое норм
Посредственный ремастер посредственной игры.
Тут только твоему мнение посредственнное. Несмотря на все минусы, игры беседки - это что-то вроде отдельного жанра. Даже сейчас никто не может приблизиться к ним по качеству опенворлда. Что говорит о 2006. У всех декорации получаются в стиле фар края. Хотя спрос на такие игры есть, судя по продажам Скайрима.
Ну у этих игр есть секта калоедов, я согласен. Куча багов этих поделий воспринимается ими как "особенный" подход в области игростроя. Скучнейшие сюжеты, баги, бесполезные большие локации - это к беседке. Шедевральное ведро на голову в скайриме это прям топ среди фанатиков.
ору))
Баги они не сломали
Ненавижу все игры от беседки, начиная с угливиона, не понимаю современные фаллоуты и прочее гувно.
самая лучшая и атмосферная часть
Такое ток дилетант напишет.Самая атмосферная - морровинд. В морровинде атмосфера морровинда. В обле атмосфера властелина колец и любого типикал героического фентези. В скайриме атмосфера викингов, игры престолов.
в морровинде отмосфера азии и игровых дизайнерских тенденций нескольколетней давности от выхода игры. уникальность наверно тоу да
Пол года уже патчи не выпускали, просто бросили с плохой оптимизацией.
А зачем еще что-то делать? Продали игру и сидят довольные. Беседка - контора евреев, пусть и с хорошими играми типа Морроуинда и Обливиона
когда идеи закончились, начинают переписывать старое
Лучше бы скайвинд выкупили и релизнули уже
Прям в яблочко попала. Body Type Selector это именно то что просили фанаты, а не ерунду типа отмены автоуровней.
И главное ни какой поддержки после релиза. Старина Тодд опять всех обыграл.
Переиграл и уничтожил репутацию студии