Bethesda объяснила, почему возвращение к Oblivion спустя почти 20 лет оказалось логичным шагом

Bethesda Game Studios призналась, что решение взяться за переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion оказалось не таким простым, как кажется — внутри студии долго обсуждали, насколько оправдано трогать классику, однако в итоге пришли к выводу, что ремастер просто должен случиться.

На церемонии Golden Joystick Awards 2025 руководитель BGS Том Мастейн рассказал, что Oblivion остаётся той редкой RPG, которая каждый раз открывается по-новому, даже для людей, знающих игру наизусть. По его словам, ветер перемен в Сиродиле ощущается буквально при каждом новом заходе:

«Каждый раз я ухожу в другую сторону, сталкиваюсь с другими событиями — и при том, что помню все механики, всё равно нахожу что-то новое».

Именно эта «живучесть» стала ключевой причиной возвращения к проекту 2006 года. Мастейн сравнил работу над ремастером с «открытием старого сундука», в котором обнаруживаются вещи, созданные на пределе возможного в своё время — и всё ещё сохраняющие особую магию.

Разработка обновлённой версии потребовала тонкого подхода: Bethesda намеренно обсуждала, что можно подтянуть до современных стандартов, а что следует оставить нетронутым, чтобы не потерять фирменный шарм и слегка «дикую» непредсказуемость оригинала.

«Были жаркие споры — стоит ли вообще этим заниматься. Но в какой-то момент стало ясно: да, это должно быть сделано. И главное — ничего не сломать».

В итоге Oblivion Remastered стал попыткой аккуратно освежить классику, не переписывая её дух — и судя по реакции фанатов, Bethesda попала точно в цель.