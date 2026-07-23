Bethesda планирует перенести оптимизацию Oblivion Remastered из версии для Switch 2 на консоли и PC

Прошло больше года с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, и, хотя игра стала одним из самых громких релизов 2025 года, ее репутация оказалась под угрозой из-за технического состояния. Казалось, что студия уже махнула рукой на поддержку тайтла - последний патч выходил более года назад, а свежие отзывы в Steam положительно оценивают игру лишь на 47%. Однако неожиданная надежда появилась оттуда, откуда ее меньше всего ждали, - от порта для Nintendo Switch 2.

Выход версии для гибридной консоли Nintendo запланирован на август этого года. Ранее трейлер порта вызвал опасения у поклонников серии, но теперь выяснилось, что именно эта версия может стать "спасательным кругом" для всех игроков.

Инсайдер и ютубер MrMattyPlays в ходе общения с представителями Bethesda задал прямой вопрос: планируются ли патчи для Oblivion Remastered к релизу на Switch 2 или поддержка игры полностью свернута? В Bethesda ответили уклончиво, но обнадеживающе:

Пока мы ничего не можем сказать, но команда, работающая над ремастерами, сосредоточена на запуске версии для Switch 2. В ней есть оптимизации, которые мы надеемся перенести обратно на консоли и PC.

Хотя сроки выхода общего патча остаются туманными, а формулировка "надеемся" не дает стопроцентных гарантий, это первый позитивный сигнал для игроков за долгие месяцы. Учитывая, что Nintendo Switch 2 является неожиданно мощным устройством, улучшения из портативной версии могут серьезно исправить недостатки оригинала на всех платформах.