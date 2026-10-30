Bethesda почтила память Патрика Стюарта за роль в The Elder Scrolls IV: Oblivion

Bethesda присоединилась к поклонникам, вспоминающим Патрика Стюарта после смерти актёра в возрасте 86 лет. Студия опубликовала посвящение, назвав его «императором, капитаном и вдохновением для всех нас». В Oblivion Стюарт озвучил императора Уриэля Септима VII — персонажа, с которого начинается история игры.

Несмотря на небольшое экранное время, роль Стюарта стала важной частью вступления в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Именно Уриэль Септим знакомит игрока с миром Сиродила и надвигающейся угрозой. Поклонники отмечают, что узнаваемый голос и исполнение актёра придали прологу особую атмосферу и сделали его запоминающимся.

Как рассказал исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард, разработчики подготовили для актёра подробный документ с историей и особенностями императора. По некоторым сведениям, он насчитывал около 90 страниц, хотя сам персонаж появляется в игре менее чем на десять минут. Создатели даже опасались, что Стюарт не станет вникать в настолько объёмный материал, однако актёр, напротив, был впечатлён проработкой образа и с энтузиазмом отнёсся к роли.

В документальном фильме о создании Oblivion разработчики вспоминали первые записи Стюарта. Команда высоко оценила его исполнение, особенно учитывая, что некоторые реплики поначалу казались авторам потенциально неубедительными. Один из сотрудников настолько восхищался актёром, что носил его фотографию в бумажнике.

Игровая карьера Стюарта не ограничивалась Oblivion. Он возвращался к образам из «Звёздного пути» и «Людей Икс» в различных играх, а также озвучил рассказчика в Castlevania: Lords of Shadow. После известия о смерти актёра поклонники вспомнили и эти работы, отметив его вклад в игровую индустрию.

Семья Стюарта призвала желающих почтить его память поддержать исследования болезни Альцгеймера и организации, помогающие людям, ухаживающим за пациентами с деменцией.