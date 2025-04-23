Bethesda подарила команде мододелов Skyblivion ключи к ремастеру Oblivion и не собирается закрывать проект

Долгожданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered наконец-то состоялся, и вместе с ним также появилось подтверждение того, что Bethesda не будет препятствовать разработке и выходу неофициального ремейка RPG, Skyblivion. На самом деле, студия так поддерживает фан-проект, создаваемый на движке Skyrim, что подарил ключи к ремастеру всей команде моддеров.
Недавно на аккаунте Skyblivion в Twitter появилось следующее сообщение:
Огромное спасибо нашим друзьям в Bethesda Studios за их постоянную поддержку Skyblivion! Как большие поклонники, мы безмерно благодарны за щедрый подарок в виде ключей игры Oblivion Remastered для всей нашей команды моддеров! Это так много значит для нас. Спасибо за все, Bethesda.
Чтобы внести дополнительную ясность, команда Skyblivion также заявила:
Кроме того, чтобы развеять любые недоразумения, Bethesda ясно дала понять, что они не собираются закрывать наш проект.
Приятно видеть, что такой крупный разработчик, как Bethesda, активно поощряет фанатские проекты вроде Skyblivion, а не закрывает их, как большинство других крупных издателей.
Мдаааа. Многие даже не заметили что игру делала повесточная студия. В игре нет женского пола, а есть "Тип 1" и "Тип 2". А по мимо этого нет и русского языка и поддержки модов. Хорошее отношение к игрокам. Желаю разрабам не лучших продаж.
Если так, то игра однозначно кал и годна только для гомосни и либераздов
Это так и есть.
Моды будет поддерживает, уже тестовый сделали с Мега уроном простого железного меча
доброе утро и добро пожаловать современные игры.
Теперь негры и гомо это норма. Солнышки.
типо думают что они своим уе5 лагучим бенчем затмили фанатов - клоуняки ппц ..
Тонкий троллинг)
Когда игра уже готова, пусть раз такие крутые с 0 игры делают
ну вроде кто-то потом сделал
Я наоборот никогда моды не делал, моделил для обычных игр
Ну тут Беседка красавцы, хотя они всегда делали всё что бы поддержать модостроение к своим играм и для меня это один из самых важных элементов т.к. моды позволяют не только исправить какие то косяки, сделать игру удобней но и полностью переработать многие элементы и механики, а порой вообще получить новую игру. Тот же Enderal или Nehrim даже в стиме вышли как отдельные модификации со своими страницами.
ну так правильно, это ж по сути мод для скайрима, а не отдельная игра - с чего бы мод блочить?
А потому что игру делали повесточная команда разрабов.