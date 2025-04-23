Bethesda подарила команде мододелов Skyblivion ключи к ремастеру Oblivion и не собирается закрывать проект

Долгожданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered наконец-то состоялся, и вместе с ним также появилось подтверждение того, что Bethesda не будет препятствовать разработке и выходу неофициального ремейка RPG, Skyblivion. На самом деле, студия так поддерживает фан-проект, создаваемый на движке Skyrim, что подарил ключи к ремастеру всей команде моддеров.

Недавно на аккаунте Skyblivion в Twitter появилось следующее сообщение:

Огромное спасибо нашим друзьям в Bethesda Studios за их постоянную поддержку Skyblivion! Как большие поклонники, мы безмерно благодарны за щедрый подарок в виде ключей игры Oblivion Remastered для всей нашей команды моддеров! Это так много значит для нас. Спасибо за все, Bethesda.

Чтобы внести дополнительную ясность, команда Skyblivion также заявила:

Кроме того, чтобы развеять любые недоразумения, Bethesda ясно дала понять, что они не собираются закрывать наш проект.

Приятно видеть, что такой крупный разработчик, как Bethesda, активно поощряет фанатские проекты вроде Skyblivion, а не закрывает их, как большинство других крупных издателей.