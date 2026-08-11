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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 3 369 оценок

Bethesda подтвердила, что улучшения для Switch 2 в Oblivion Remastered появятся на всех платформах

monk70 monk70

После некоторого времени доступности на PS5, Xbox Series S|X и ПК, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла сегодня, 11 августа, на Switch 2. Конечно же, RPG была оптимизирована для этого случая.

Bethesda планирует перенести оптимизацию Oblivion Remastered из версии для Switch 2 на консоли и PC

После выпуска трейлера для версии Nintendo Switch 2, Bethesda Game Studios подтвердила, что оптимизации, включённые в порт Switch 2, будут также применены к другим версиям. В социальных сетях студия сообщила:

Мы учли ваши пожелания по поводу дополнительного патча для Oblivion Remastered. Версия игры для Nintendo Switch 2 содержит ряд оптимизаций, которые мы рассматриваем для возможности внедрения на другие платформы, и поделимся дополнительной информацией, как только это станет возможно.

Подробности появятся в ближайшее время. Oblivion Remastered по-прежнему страдает от проблем с производительностью на всех платформах.

Трейлеры 6
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26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
WAR1OCKS

Господи... какой убогий визуал. Про*бали весь арт ориигнала, теперь это простая бездушная х*йня на UE5

24
TrueOrk

Может вместо новостей, вы бы уже патч выпустили? Вторую неделю обещают нам) Хотя что ждать от конторы глиномесов.

7
Габенушка

Оптимизация элементарная это для них улучшение ? Спс мля дебичи криворукие))

4
Andrey Nikiforov

Скажите, я же не один такой, который в каждой игре по ТЕС