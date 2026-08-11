Bethesda подтвердила, что улучшения для Switch 2 в Oblivion Remastered появятся на всех платформах

После некоторого времени доступности на PS5, Xbox Series S|X и ПК, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла сегодня, 11 августа, на Switch 2. Конечно же, RPG была оптимизирована для этого случая.

После выпуска трейлера для версии Nintendo Switch 2, Bethesda Game Studios подтвердила, что оптимизации, включённые в порт Switch 2, будут также применены к другим версиям. В социальных сетях студия сообщила:

Мы учли ваши пожелания по поводу дополнительного патча для Oblivion Remastered. Версия игры для Nintendo Switch 2 содержит ряд оптимизаций, которые мы рассматриваем для возможности внедрения на другие платформы, и поделимся дополнительной информацией, как только это станет возможно.

Подробности появятся в ближайшее время. Oblivion Remastered по-прежнему страдает от проблем с производительностью на всех платформах.