Bethesda подтвердила, что улучшения для Switch 2 в Oblivion Remastered появятся на всех платформах

После некоторого времени доступности на PS5, Xbox Series S|X и ПК, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла сегодня, 11 августа, на Switch 2. Конечно же, RPG была оптимизирована для этого случая.
После выпуска трейлера для версии Nintendo Switch 2, Bethesda Game Studios подтвердила, что оптимизации, включённые в порт Switch 2, будут также применены к другим версиям. В социальных сетях студия сообщила:
Мы учли ваши пожелания по поводу дополнительного патча для Oblivion Remastered. Версия игры для Nintendo Switch 2 содержит ряд оптимизаций, которые мы рассматриваем для возможности внедрения на другие платформы, и поделимся дополнительной информацией, как только это станет возможно.
Подробности появятся в ближайшее время. Oblivion Remastered по-прежнему страдает от проблем с производительностью на всех платформах.
Господи... какой убогий визуал. Про*бали весь арт ориигнала, теперь это простая бездушная х*йня на UE5
Может вместо новостей, вы бы уже патч выпустили? Вторую неделю обещают нам) Хотя что ждать от конторы глиномесов.
Оптимизация элементарная это для них улучшение ? Спс мля дебичи криворукие))
Скажите, я же не один такой, который в каждой игре по ТЕС