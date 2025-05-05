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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 795 оценок

Bethesda показала миниатюрный мир ремастера Oblivion в новом ролике

butcher69 butcher69

Bethesda продолжает продвигать The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered оригинальными способами. Недавно студия выпустила ASMR-рекламу с мурлыкающей девушкой-каджитом, а теперь представила ещё один необычный ролик.

В новом видео зрителям предлагают взглянуть на мир Oblivion в миниатюре. Камера неспешно скользит над узнаваемыми локациями Сиродила, сопровождаемая атмосферной музыкой. В ролике использован эффект ускоренного времени, создающий ощущение живого, дышащего мира в масштабе 1:100.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Nemeresez

Ролик просто невероятный.

Goodvini

Забавно), еще бы открытый мир показали в этом формате.