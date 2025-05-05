Bethesda показала миниатюрный мир ремастера Oblivion в новом ролике

Bethesda продолжает продвигать The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered оригинальными способами. Недавно студия выпустила ASMR-рекламу с мурлыкающей девушкой-каджитом, а теперь представила ещё один необычный ролик.

В новом видео зрителям предлагают взглянуть на мир Oblivion в миниатюре. Камера неспешно скользит над узнаваемыми локациями Сиродила, сопровождаемая атмосферной музыкой. В ролике использован эффект ускоренного времени, создающий ощущение живого, дышащего мира в масштабе 1:100.