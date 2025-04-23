Bethesda сообщила, что ремастер Oblivion находился в разработке около 4 лет

Вчера Bethesda и Virtuos официально представили и выпустили The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, и теперь игра доступна для миллионов геймеров на PS5, Xbox Series S|X и ПК.

Позже Bethesda поделилась сообщением о проекте в социальных сетях, подтвердив, что этот ремастер находился в разработке в течение четырех лет. По словам компании, проект изначально начался еще в 2021 году. Это было до того, как команда выпустила Starfield, что ознаменовало долгий путь как для Bethesda, так и для Virtuos.

Команда заявляет, что все, включая анимацию, графику и спецэффекты, было подправлено для ремастера. Другие системы, такие как прогресс, также были изменены для достижения наилучших возможных результатов.

Фактически, Virtuos переделали игру с самого начала, используя Unreal Engine 5, чтобы вдохнуть новую жизнь в The Elder Scrolls 4: Oblivion. Поэтому вполне логично, что команда потратила почти четыре года на проект.

По словам Bethesda, причина, по которой они избегали использования терминологии ремейка при упоминании этого проекта, заключалась исключительно в сохранении основной сути Oblivion при переходе на более новые технологии.

В заключение Bethesda поблагодарила поклонников культовой франшизы RPG. Команда явно гордится всем, чего она достигла, отмечая этот запуск как знаменательный момент для всех, кто участвовал в процессе разработки.