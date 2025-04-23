Bethesda сообщила, что ремастер Oblivion находился в разработке около 4 лет

Вчера Bethesda и Virtuos официально представили и выпустили The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, и теперь игра доступна для миллионов геймеров на PS5, Xbox Series S|X и ПК.
Позже Bethesda поделилась сообщением о проекте в социальных сетях, подтвердив, что этот ремастер находился в разработке в течение четырех лет. По словам компании, проект изначально начался еще в 2021 году. Это было до того, как команда выпустила Starfield, что ознаменовало долгий путь как для Bethesda, так и для Virtuos.
Команда заявляет, что все, включая анимацию, графику и спецэффекты, было подправлено для ремастера. Другие системы, такие как прогресс, также были изменены для достижения наилучших возможных результатов.
Фактически, Virtuos переделали игру с самого начала, используя Unreal Engine 5, чтобы вдохнуть новую жизнь в The Elder Scrolls 4: Oblivion. Поэтому вполне логично, что команда потратила почти четыре года на проект.
По словам Bethesda, причина, по которой они избегали использования терминологии ремейка при упоминании этого проекта, заключалась исключительно в сохранении основной сути Oblivion при переходе на более новые технологии.
В заключение Bethesda поблагодарила поклонников культовой франшизы RPG. Команда явно гордится всем, чего она достигла, отмечая этот запуск как знаменательный момент для всех, кто участвовал в процессе разработки.
лагающий шлак оптимизации ноль
Сделали не для всех а для избранных.
120 фпс на ультрах в открытом мире с лучами, в локах и того больше
видал стрим 4090, ультра не везет 60 фпс
Игра на средних идет в 30 фпс на Стим деке, так что возможно вам стоит снизить свои хотелки или сменить ведро.
30 фпс это в 720р с апскейлом из 240р? А че ФК6 с такой же графой летает тогда?
ждём морровинд и скайрим что бы большая тройка выглядела примерно одинаково, можно ещё арену и даггерфол
Смешно учитывая, что сообщество уже сделало и, учитывая что, беседка сделала. В последнем случаем модеры уже активно доделывают за беседкой её ремастер.
Зачетный ремастер, модеры вперед!
Вот бы такой ремастер фолычу 3 ммм
Поддерживаю, только там лучше ремейк с развитием ролевой игры.
Жалко, что подземелья оставили такими же всратыми, да и оптимизация подкачала. В остальном все гуд
Астрологи объявили неделю обливиона.
Количество постов увеличено вдвое.
За 4 года могли хоть краем глаза маякнуть бедолагам, которые там фанатский проект пилили, ничего не подозревая.
А вообще занятно, 20-25 лет назад велись целые войны между поклонниками, что лучше, Готика или Свитки.
В 2006г как раз вышли сумбурная Готика3 и отличный Обливион, поставив точку в этом споре. Теперь появился ремастер последней и готовится к релизу ремейк первой. Баланс сил может измениться.
Настолько отличный обливион, который на выходе хейтили все кому не лень. Выйдет римейк Готики 2 и покажет, кто тут папка.
для начала должен выйти ремейк готики 1. который все никак не выйдет. а то может он в 2030 вообще будет, когда какой нибудь тес6 появится
Хорошо скрывали.
Вижу как постарались, ремастер нафига то решили 5 анриал пихнуть, если бы реймейк то окей но ремастер вообще не было смысла если топы на макс настройках не могут в 1080P лол.
А надо было на том же древнем двигле делать? И что значит не могут? Я не на топе играю чуть выше 1440р
А то и значит ниже движок ниже требования или предлагаешь на минималках играть лол.
Хз насчет топа - но даже 4070ти в 4к дает 60фпс =) Моник 32 :D
Ппц - фанат графиков - но не разу сам не щупал =)
4 года делали такие всратые рожи и при этом никак не изменили боевку? Гении