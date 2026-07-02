Bethesda удачно сыграла на фоне отказа Sony от дисков, напомнив игрокам о ценности физических изданий

Всего через несколько часов после громкого заявления Sony о полном переходе новых игр для PlayStation на цифровой формат с 2028 года Bethesda неожиданно оказалась в центре внимания благодаря публикации, которую многие восприняли как тонкий ответ конкуренту.

Компания опубликовала короткий ролик, посвящённый физическому изданию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition для Nintendo Switch 2. Видео длилось всего десять секунд, однако совпадение по времени оказалось настолько удачным, что пользователи социальных сетей увидели в нём своеобразную иронию в адрес Sony, которая ранее объявила об отказе от производства дисков для новых игр PlayStation.

На самом деле, скорее всего, никакого скрытого послания не было. Ещё 30 июня Bethesda рассказала в официальном блоге о запуске Oblivion Remastered на Switch 2 и тогда же подтвердила выпуск физической версии игры. Это означает, что рекламный ролик, вероятнее всего, был подготовлен заранее, а его публикация сразу после новости Sony стала обычным совпадением.

Тем не менее реакция аудитории оказалась показательной. Многие игроки поддержали Bethesda, отметив, что физические копии по-прежнему остаются важной частью игровой индустрии. Пользователи говорили о возможности коллекционирования, сохранности игр и независимости от цифровых сервисов. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил компании, что не все её прошлые проекты, включая отдельные версии Skyrim и Fallout 4, получили полноценные физические релизы.

Физическое издание The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition для Nintendo Switch 2 поступит в продажу 11 августа. Однако главным итогом этой истории стала не сама игра, а то, насколько быстро любое напоминание о дисках теперь превращается в повод для обсуждения будущего игровой индустрии после решения Sony отказаться от привычного формата.