Bethesda выпустила общедоступную версию обновления 1.2 для Oblivion Remastered на всех платформах

Bethesda выпустила последний патч для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, в котором содержатся важные исправления и оптимизации. Обновление 1.2 уже доступно для загрузки на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.
Команда разработчиков сосредоточилась в первую очередь на технической стабильности и производительности. Согласно официальным заметкам к патчу, были внесены следующие улучшения, среди прочего:
- Исправлены проблемы со стабильностью в некоторых регионах игрового мира;
- Исправлены графические ошибки в эффектах света и тени;
- Поведение NPC в городах стало более реалистичным;
- Исправлены ошибки в заданиях, препятствовавшие прохождению игры;
Также внесены небольшие изменения баланса и оптимизации пользовательского интерфейса, призванные сделать игровой процесс более гармоничным.
После выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered разработчики получили множество отзывов от сообщества, особенно касающихся старых ошибок, которые мешали игровому процессу. Bethesda, похоже, отреагировала на эту критику и выпустила значительно доработанную версию с патчем 1.2.
А квесты за Шеогората доработали?особенно последний квест,при убийстве Джиггалата вылеты у Всех.....
Ждал этот патч 4 месяца, в итоге фпс них*я не прибавился