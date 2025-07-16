Bethesda выпустила общедоступную версию обновления 1.2 для Oblivion Remastered на всех платформах

Bethesda выпустила последний патч для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, в котором содержатся важные исправления и оптимизации. Обновление 1.2 уже доступно для загрузки на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.

Команда разработчиков сосредоточилась в первую очередь на технической стабильности и производительности. Согласно официальным заметкам к патчу, были внесены следующие улучшения, среди прочего:

Исправлены проблемы со стабильностью в некоторых регионах игрового мира;

Исправлены графические ошибки в эффектах света и тени;

Поведение NPC в городах стало более реалистичным;

Исправлены ошибки в заданиях, препятствовавшие прохождению игры;

Также внесены небольшие изменения баланса и оптимизации пользовательского интерфейса, призванные сделать игровой процесс более гармоничным.

После выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered разработчики получили множество отзывов от сообщества, особенно касающихся старых ошибок, которые мешали игровому процессу. Bethesda, похоже, отреагировала на эту критику и выпустила значительно доработанную версию с патчем 1.2.