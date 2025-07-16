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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 847 оценок

Bethesda выпустила общедоступную версию обновления 1.2 для Oblivion Remastered на всех платформах

monk70 monk70

Bethesda выпустила последний патч для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, в котором содержатся важные исправления и оптимизации. Обновление 1.2 уже доступно для загрузки на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.

Команда разработчиков сосредоточилась в первую очередь на технической стабильности и производительности. Согласно официальным заметкам к патчу, были внесены следующие улучшения, среди прочего:

  • Исправлены проблемы со стабильностью в некоторых регионах игрового мира;
  • Исправлены графические ошибки в эффектах света и тени;
  • Поведение NPC в городах стало более реалистичным;
  • Исправлены ошибки в заданиях, препятствовавшие прохождению игры;

Также внесены небольшие изменения баланса и оптимизации пользовательского интерфейса, призванные сделать игровой процесс более гармоничным.

После выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered разработчики получили множество отзывов от сообщества, особенно касающихся старых ошибок, которые мешали игровому процессу. Bethesda, похоже, отреагировала на эту критику и выпустила значительно доработанную версию с патчем 1.2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Diks64

А квесты за Шеогората доработали?особенно последний квест,при убийстве Джиггалата вылеты у Всех.....

William Dwight

Ждал этот патч 4 месяца, в итоге фпс них*я не прибавился