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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 464 оценки

Бывший разработчик Bethesda назвал систему масштабирования в TES 4: Oblivion ошибочной

Solstice Solstice

Один из бывших сотрудников Bethesda поделился своими мыслями о недавно выпущенном ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion. Особое внимание он уделил изменениям в механике развития персонажа. Запущенный всего неделю назад ремастер получил восторженные отзывы от геймеров, которые высоко оценили внесенные улучшения в классическую RPG.

Брюс Несмит, работавший ранее в Bethesda, дал интервью порталу VideoGamer, где подробно обсудил нововведения в системе прокачки. Если в оригинальной версии Oblivion игроки должны были прокачивать ключевые навыки определенное количество раз перед отдыхом для повышения уровня и улучшения характеристик, то в Oblivion Remastered, подобно Skyrim, опыт начисляется за развитие всех навыков.

Тем не менее, Несмит выразил недовольство сохранением в ремастере функции “масштабирования мира”. По его мнению, эта система была ошибочной, что подтверждается изменениями в Skyrim, где разработчики нашли более удачное решение для поддержания баланса сложности без привязки к уровню игрока.

Хотя в Oblivion Remastered противники по-прежнему подстраиваются под уровень игрока, игровое сообщество быстро нашло выход из ситуации. Уже в первый день после релиза на NexusMods появилось свыше 200 модификаций, среди которых есть специальный мод, устанавливающий фиксированные уровни для всех NPC.

Релиз Oblivion Remastered также способствовал возрождению интереса к другим частям серии Elder Scrolls. Многие фанаты вновь вернулись к Morrowind и Skyrim, что привело к увеличению активности в этих играх.

Примечательно, что в ремастер добавили заклинание “магическая хлебная крошка” из Skyrim, помогающее в поиске квестовых объектов. Игра быстро завоевала популярность – уже за первые сутки Oblivion Remastered стал одним из самых востребованных одиночных проектов 2025 года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Автолевел в каком-то виде все равно необходим, ибо без него потерялся бы смысл идеи исследования в любом направлении. Хорошим решением является более мягкий рост статов неписей (так, чтобы тебе всегда прибавляли больше, чем им) и зонирование карты, как в Fallout 4.

5
ZAUSA

Но только в Oblivion всё одинаковое, да и лут зависит от уровня игрока.

Саня Цукино Усаги
“магическая хлебная крошка” из Skyrim

Кажется, там оно называлось "Ясновидение"

1
Just_a_guy

Наиграл 28 часов, сейчас на 18 уровне. Проблем с врагами нет от слова совсем. Да, появляются бандиты в более крутой броне и с крутым оружием, но справляться с ними можно вообще без проблем, потому что в ремастере даже с автолевелингом мой персонаж не слабее окружающего мира.

1
wianewa

Этот автолвл убивает вообще всё. Какой-то ноу нейм бандит в даэдрических доспехах в глубинах клоаки или существа обливиона на отшибе мира - максимально тупо.

MunchkiN 616

автолейвел плохло тупо заделали
и в скуриме я столя несколько дней на спотах и меня пркачивали крабы. либо у карабов выроли навыки кулачного боя либо они просто выросли в уровнях но они стали срезать здоровье только успевай хилятся ставить броню. и бандиты стали очень мощные так я стоял до 60 уровня нада до 80 тогда норм будет наверно. здоровье до 500 хотябы подтянуть и ману зато я презываю 2х лородов даэдра и они всех уработывают за меня. это на самом леком уровне сложнасти.

я хочу проста как в готике чтобы. пришел квач. там бесы я испугался что я пришел рано и у меня меча серебряного нет а они неуязивыми в тес 3 были такой тыщ и скамп откинулся а не я. в ад когда защел старашна страшна. думал что я ща выйду даэдирически пацаном доспехи не снимаются там какие то дренморы дренморская клемора чеза за отсой. это тиа они так даэдр понерфили? тока там где та единорог бегал я от него бегал и стреля фаерболами потому что он был не уязвим для оружия.

а еще волки пропали и медведи вмета них стали в оригинальном обливион

ZAUSA
Хотя в Oblivion Remastered противники по-прежнему подстраиваются под уровень игрока, игровое сообщество быстро нашло выход из ситуации. 

И какой же?

Уже в первый день после релиза на NexusMods появилось свыше 200 модификаций, среди которых есть специальный мод, устанавливающий фиксированные уровни для всех NPC.

Моды?! Вау!

Sucy Manbavaran

Ну не знаю, меня не напрягает. А если напрягает, то всегда можно выбрать понравившийся плагин и накатить.

Serpentrage

Тоесть левые чуваки -ИСПРАВИЛИ его косяк - дав игроку поинты - а он не доволен системой?)))))