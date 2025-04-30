Бывший разработчик Bethesda назвал систему масштабирования в TES 4: Oblivion ошибочной

Один из бывших сотрудников Bethesda поделился своими мыслями о недавно выпущенном ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion. Особое внимание он уделил изменениям в механике развития персонажа. Запущенный всего неделю назад ремастер получил восторженные отзывы от геймеров, которые высоко оценили внесенные улучшения в классическую RPG.
Брюс Несмит, работавший ранее в Bethesda, дал интервью порталу VideoGamer, где подробно обсудил нововведения в системе прокачки. Если в оригинальной версии Oblivion игроки должны были прокачивать ключевые навыки определенное количество раз перед отдыхом для повышения уровня и улучшения характеристик, то в Oblivion Remastered, подобно Skyrim, опыт начисляется за развитие всех навыков.
Тем не менее, Несмит выразил недовольство сохранением в ремастере функции “масштабирования мира”. По его мнению, эта система была ошибочной, что подтверждается изменениями в Skyrim, где разработчики нашли более удачное решение для поддержания баланса сложности без привязки к уровню игрока.
Хотя в Oblivion Remastered противники по-прежнему подстраиваются под уровень игрока, игровое сообщество быстро нашло выход из ситуации. Уже в первый день после релиза на NexusMods появилось свыше 200 модификаций, среди которых есть специальный мод, устанавливающий фиксированные уровни для всех NPC.
Релиз Oblivion Remastered также способствовал возрождению интереса к другим частям серии Elder Scrolls. Многие фанаты вновь вернулись к Morrowind и Skyrim, что привело к увеличению активности в этих играх.
Примечательно, что в ремастер добавили заклинание “магическая хлебная крошка” из Skyrim, помогающее в поиске квестовых объектов. Игра быстро завоевала популярность – уже за первые сутки Oblivion Remastered стал одним из самых востребованных одиночных проектов 2025 года.
Автолевел в каком-то виде все равно необходим, ибо без него потерялся бы смысл идеи исследования в любом направлении. Хорошим решением является более мягкий рост статов неписей (так, чтобы тебе всегда прибавляли больше, чем им) и зонирование карты, как в Fallout 4.
Но только в Oblivion всё одинаковое, да и лут зависит от уровня игрока.
Кажется, там оно называлось "Ясновидение"
Наиграл 28 часов, сейчас на 18 уровне. Проблем с врагами нет от слова совсем. Да, появляются бандиты в более крутой броне и с крутым оружием, но справляться с ними можно вообще без проблем, потому что в ремастере даже с автолевелингом мой персонаж не слабее окружающего мира.
Этот автолвл убивает вообще всё. Какой-то ноу нейм бандит в даэдрических доспехах в глубинах клоаки или существа обливиона на отшибе мира - максимально тупо.
автолейвел плохло тупо заделали
и в скуриме я столя несколько дней на спотах и меня пркачивали крабы. либо у карабов выроли навыки кулачного боя либо они просто выросли в уровнях но они стали срезать здоровье только успевай хилятся ставить броню. и бандиты стали очень мощные так я стоял до 60 уровня нада до 80 тогда норм будет наверно. здоровье до 500 хотябы подтянуть и ману зато я презываю 2х лородов даэдра и они всех уработывают за меня. это на самом леком уровне сложнасти.
я хочу проста как в готике чтобы. пришел квач. там бесы я испугался что я пришел рано и у меня меча серебряного нет а они неуязивыми в тес 3 были такой тыщ и скамп откинулся а не я. в ад когда защел старашна страшна. думал что я ща выйду даэдирически пацаном доспехи не снимаются там какие то дренморы дренморская клемора чеза за отсой. это тиа они так даэдр понерфили? тока там где та единорог бегал я от него бегал и стреля фаерболами потому что он был не уязвим для оружия.
а еще волки пропали и медведи вмета них стали в оригинальном обливион
И какой же?
Моды?! Вау!
Ну не знаю, меня не напрягает. А если напрягает, то всегда можно выбрать понравившийся плагин и накатить.
Тоесть левые чуваки -ИСПРАВИЛИ его косяк - дав игроку поинты - а он не доволен системой?)))))