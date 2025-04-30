Бывший разработчик Bethesda назвал систему масштабирования в TES 4: Oblivion ошибочной

Один из бывших сотрудников Bethesda поделился своими мыслями о недавно выпущенном ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion. Особое внимание он уделил изменениям в механике развития персонажа. Запущенный всего неделю назад ремастер получил восторженные отзывы от геймеров, которые высоко оценили внесенные улучшения в классическую RPG.

Брюс Несмит, работавший ранее в Bethesda, дал интервью порталу VideoGamer, где подробно обсудил нововведения в системе прокачки. Если в оригинальной версии Oblivion игроки должны были прокачивать ключевые навыки определенное количество раз перед отдыхом для повышения уровня и улучшения характеристик, то в Oblivion Remastered, подобно Skyrim, опыт начисляется за развитие всех навыков.

Тем не менее, Несмит выразил недовольство сохранением в ремастере функции “масштабирования мира”. По его мнению, эта система была ошибочной, что подтверждается изменениями в Skyrim, где разработчики нашли более удачное решение для поддержания баланса сложности без привязки к уровню игрока.

Хотя в Oblivion Remastered противники по-прежнему подстраиваются под уровень игрока, игровое сообщество быстро нашло выход из ситуации. Уже в первый день после релиза на NexusMods появилось свыше 200 модификаций, среди которых есть специальный мод, устанавливающий фиксированные уровни для всех NPC.

Релиз Oblivion Remastered также способствовал возрождению интереса к другим частям серии Elder Scrolls. Многие фанаты вновь вернулись к Morrowind и Skyrim, что привело к увеличению активности в этих играх.

Примечательно, что в ремастер добавили заклинание “магическая хлебная крошка” из Skyrim, помогающее в поиске квестовых объектов. Игра быстро завоевала популярность – уже за первые сутки Oblivion Remastered стал одним из самых востребованных одиночных проектов 2025 года.