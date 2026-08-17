Digital Foundry проанализировали "разочаровывающую производительность" Oblivion Remastered на Switch 2

Digital Foundry опубликовала свой технический анализ The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2, и вердикт вызывает глубокий вздох: визуальная составляющая потрясающая для этого оборудования, но с множеством оговорок относительно производительности.

Что касается качества изображения, Oblivion Remastered работает в разрешении 1080p в док-станции и 900p в портативном режиме, используя DLSS для компенсации разницы. Визуальный результат, по описанию Digital Foundry, впечатляет, он даже превосходит то, что можно увидеть на Xbox Series S, что, учитывая разницу в мощности двух аппаратных систем, является весьма примечательным техническим достижением.

Недостатком является растительность: плотность листвы значительно снижена по сравнению с другими версиями, целые деревья просто отсутствуют на карте. Кроме того, часто наблюдается подгрузка объектов на больших расстояниях; элементы появляются и исчезают в зависимости от близости игрока, что значительно нарушает погружение в игру с открытым миром.

Цель — 30 кадров в секунду, но стабильное достижение этого показателя — совсем другая история. Digital Foundry указывает на серьёзные проблемы с синхронизацией кадров: камера часто зависает, а время кадра колеблется от 16 мс до 50 мс.

Новости немного лучше: проблема прогрессирующего снижения производительности, наблюдаемая в версиях для PS5 и Xbox Series S|X, когда игра со временем ухудшается, похоже, не повторяется на Switch 2. По данным Digital Foundry, это, вероятно, связано с ограничением в 30 кадров в секунду, поскольку на других платформах игра работает с разблокированной частотой кадров, рассчитанной на 60 кадров в секунду.

Общая стабильность также описывается как превосходящая показатели других платформ. Однако сам сайт сообщил о нескольких сбоях с момента запуска, что ясно показывает, что версия далека от идеала. Ожидается, что Bethesda и Virtuos выпустят патчи для исправления хотя бы некоторых из этих проблем со временем.

Стоит отметить, что Bethesda удалось уместить всю игру на одном картридже для Switch 2, что само по себе является важным показателем технической оптимизации, вложенной в портирование игры.