Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод, который исправляет ряд технических проблем и возвращает оригинальные цвета

Как стало известно, пользователь doodlum выпустил крайне полезную модификацию для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
Модификация Shaders Revised привносит ряд заметных улучшений в работу ремастера, а так же делает цветовую палитру ремастера максимально приближенной к оригинальной игре, благодаря чему отпадает необходимость в установке Reshade:
- Устанавливает настройки Lumen Skylight в соответствии с Skylighting из Community Shaders и увеличивает количество отражений диффузного GI для компенсации;
- Включает отражения Lumen на прозрачных поверхностях для исправления сломанных отражений;
- Включает туман в отражениях Lumen для исправления проблем на водных поверхностях;
- Исправлено чрезмерно интенсивное размытие движения при некоторых частотах кадров;
- Исправлен гостинг DLSS на тумане;
- Уменьшена интенсивность окружающего тумана;
- Изменена цветовая палитра и цвета неба для восстановления исходных более холодных цветов, что снижает интенсивные оранжевые цвета на восходе/закате.
'' и возвращает оригинальные цвета ''
Всё опять пошло по кругу. Через неделю на Нексусе появится десяток 'перекрасов' в 'not friendly', а через месяцок-другой попрёт вызывающая кислотная химоза.
хороший мод, играть стало ещё приятнее)))
Вооот, уже лучше стало.
Всё это маргинальщина. Остаётся ждать только официальных патчей.
А физику движения перса собираются завозить,перс как по льду катается а не шагает.
плацебо
Ну , набор от додлума маст хэв . я в скае ставил по дефолту .