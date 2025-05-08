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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 975 оценок

Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод, который исправляет ряд технических проблем и возвращает оригинальные цвета

AceTheKing AceTheKing
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Как стало известно, пользователь doodlum выпустил крайне полезную модификацию для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Модификация Shaders Revised привносит ряд заметных улучшений в работу ремастера, а так же делает цветовую палитру ремастера максимально приближенной к оригинальной игре, благодаря чему отпадает необходимость в установке Reshade:

  • Устанавливает настройки Lumen Skylight в соответствии с Skylighting из Community Shaders и увеличивает количество отражений диффузного GI для компенсации;
  • Включает отражения Lumen на прозрачных поверхностях для исправления сломанных отражений;
  • Включает туман в отражениях Lumen для исправления проблем на водных поверхностях;
  • Исправлено чрезмерно интенсивное размытие движения при некоторых частотах кадров;
  • Исправлен гостинг DLSS на тумане;
  • Уменьшена интенсивность окружающего тумана;
  • Изменена цветовая палитра и цвета неба для восстановления исходных более холодных цветов, что снижает интенсивные оранжевые цвета на восходе/закате.
Oblivion Remastered "Переработанные шейдеры"
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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MORDORR

'' и возвращает оригинальные цвета ''

Всё опять пошло по кругу. Через неделю на Нексусе появится десяток 'перекрасов' в 'not friendly', а через месяцок-другой попрёт вызывающая кислотная химоза.

Валера Корниенко

хороший мод, играть стало ещё приятнее)))

Кей Овальд

Вооот, уже лучше стало.

Corpsegrinder

Всё это маргинальщина. Остаётся ждать только официальных патчей.

Priist

А физику движения перса собираются завозить,перс как по льду катается а не шагает.

vfa19

плацебо

Vily Skin

Ну , набор от додлума маст хэв . я в скае ставил по дефолту .