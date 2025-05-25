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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 401 оценка

Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод с улучшенным видом от 1-го лица, который позволяет увидеть тело персонажа

AceTheKing AceTheKing

Пользователь 3AMt выпустил модификацию True First Person Camera для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая улучшает вид от первого лица в игре.

С этим модом игроки смогут увидеть тело персонажа в режиме от первого лица, что добавляет реалистичности игре. Дополнительно можно включать или отключать отображение шлема и использовать свободное вращение камеры. Множество опций в моде поддаются настройке: положение камеры легко адаптировать под личные предпочтения.

Однако у мода есть некоторые ограничения: он корректно функционирует только при активированном внутриигровом режиме от третьего лица — при стандартной камере от первого лица возможны баги в работе модификации.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "TFP - Настоящая камера от первого лица"
8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Madiark

Беседка до сих пор не может реализовать элементарную фичу которую добавили модами еще в оригинал

9
ze1n_82

сранно что модеры сами игры не делают раз такие кутые

9
wianewa

Зачем им что-то реализовывать? Когда дурачьё за них игру постоянно доделывает? В том числе фикся баги, которые у них из игры в игру кочуют.

4
saa0891 ze1n_82

Делают при чём куда лучше и интересней чем оригинал

Nehrim: At Fate's Edge

Enderal: Forgotten Stories

Про глобальные моды на сталкер я даже не говорю, GSC даже близко ни чего подобного не способны сделать.

https://ap-pro.ru/toploads/?ysclid=mb3pd07uaf993650618

5
Gridon

Какая-то шизофреническая механика, а не реализм. Проще уж тогда не выключать 3 вид, чем эти костыли ради лицезрения собственных ботинок.

3
Eclair_93

Не, ты что, это "ультрапогружение", хотят аля VR без VR.