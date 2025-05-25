Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод с улучшенным видом от 1-го лица, который позволяет увидеть тело персонажа

Пользователь 3AMt выпустил модификацию True First Person Camera для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая улучшает вид от первого лица в игре.
С этим модом игроки смогут увидеть тело персонажа в режиме от первого лица, что добавляет реалистичности игре. Дополнительно можно включать или отключать отображение шлема и использовать свободное вращение камеры. Множество опций в моде поддаются настройке: положение камеры легко адаптировать под личные предпочтения.
Однако у мода есть некоторые ограничения: он корректно функционирует только при активированном внутриигровом режиме от третьего лица — при стандартной камере от первого лица возможны баги в работе модификации.
Беседка до сих пор не может реализовать элементарную фичу которую добавили модами еще в оригинал
сранно что модеры сами игры не делают раз такие кутые
Зачем им что-то реализовывать? Когда дурачьё за них игру постоянно доделывает? В том числе фикся баги, которые у них из игры в игру кочуют.
Делают при чём куда лучше и интересней чем оригинал
Nehrim: At Fate's Edge
Enderal: Forgotten Stories
Про глобальные моды на сталкер я даже не говорю, GSC даже близко ни чего подобного не способны сделать.
https://ap-pro.ru/toploads/?ysclid=mb3pd07uaf993650618
Какая-то шизофреническая механика, а не реализм. Проще уж тогда не выключать 3 вид, чем эти костыли ради лицезрения собственных ботинок.
Не, ты что, это "ультрапогружение", хотят аля VR без VR.