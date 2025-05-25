Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод с улучшенным видом от 1-го лица, который позволяет увидеть тело персонажа

Пользователь 3AMt выпустил модификацию True First Person Camera для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая улучшает вид от первого лица в игре.

С этим модом игроки смогут увидеть тело персонажа в режиме от первого лица, что добавляет реалистичности игре. Дополнительно можно включать или отключать отображение шлема и использовать свободное вращение камеры. Множество опций в моде поддаются настройке: положение камеры легко адаптировать под личные предпочтения.

Однако у мода есть некоторые ограничения: он корректно функционирует только при активированном внутриигровом режиме от третьего лица — при стандартной камере от первого лица возможны баги в работе модификации.