Для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion вышел мод "Путь Ведьмака"

Новые квесты, 5 боссов, доспехи Школы Змеи и знаки

Энтузиаст под ником AlexPreit выпустил мод «Путь Ведьмака — Змея» для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Теперь искатель приключений на просторах Сиродила сможет стать настоящим охотником на чудовищ.

Мод добавляет новую сюжетную линию в игру. Геймер попытается разобраться в истории загадочного последнего ведьмака, который оказался в Сиродиле. Также пользователей ждут полный комплект доспеха Школы Змеи из «Дикой Охоты», серебряный и стальной мечи с уникальными характеристиками, знаки и 5 новых хардкорных боссов.

Скачать модификацию можно здесь. Во вкладке «Requirements» на странице «Пути Ведьмака» отображаются другие моды, которые понадобятся для запуска. Автор предупреждает, что контент работает на пре-патче ремастера Oblivion. Bethesda и студия Virtuos регулярно выпускают обновления, которые могут сломать модификацию.