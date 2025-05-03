Для TES 4: Oblivion Remastered вышел еще один порт русской озвучки от 1С - перенесены практически все реплики персонажей

Как стало известно, команда Shimon Mood выпустила собственный порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам Shimon Mood, их порт имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогом от SynthVoice:

Озвучено 93 тысячи реплик из 94 тысяч ( в аналогичной версии c интегрированной озвучкой их ~50 тысяч );

); Полностью аналогичные банки голос как в оригинале;

Каджиты говорят голосами аргониан;

Орки говорят голосами нордов;

Эльфы имеют один банк на всех;

На данный момент в порте так же отсутствует липсинк, однако Shimon Mood уже работают над алгоритмом, который позволит уместить реплики в английскую версию.

По словам команды, они делали порт в первую очередь для того, чтобы самим насладиться ремастером - окончательно он будет доделан по мере возможностей команды. Кроме того, Shimon Mood заявили, что при должном интересе от пользователей студия озвучки Реплика готова озвучить персонажей с новыми репликами или же озвучить их проработанной нейросетью с ударениями и интонацией.