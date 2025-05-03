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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 685 оценок

Для TES 4: Oblivion Remastered вышел еще один порт русской озвучки от 1С - перенесены практически все реплики персонажей

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, команда Shimon Mood выпустила собственный порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам Shimon Mood, их порт имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогом от SynthVoice:

  • Озвучено 93 тысячи реплик из 94 тысяч (в аналогичной версии c интегрированной озвучкой их ~50 тысяч);
  • Полностью аналогичные банки голос как в оригинале;
  • Каджиты говорят голосами аргониан;
  • Орки говорят голосами нордов;
  • Эльфы имеют один банк на всех;
  • На данный момент в порте так же отсутствует липсинк, однако Shimon Mood уже работают над алгоритмом, который позволит уместить реплики в английскую версию.

По словам команды, они делали порт в первую очередь для того, чтобы самим насладиться ремастером - окончательно он будет доделан по мере возможностей команды. Кроме того, Shimon Mood заявили, что при должном интересе от пользователей студия озвучки Реплика готова озвучить персонажей с новыми репликами или же озвучить их проработанной нейросетью с ударениями и интонацией.

26
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MORDORR
'' На данный момент в порте так же отсутствует липсинк ''

С тех пор как в порту стали продавать водяру его давно никто не видел..... Опять поди нажрался, да валяется гденить в бочках.

7
Viliel

А ссылку дать, не?

6
Destroited

Поверь лучше подождать липсинк, особо со старой версией ничего не поменялось (в общем я разницы вообще не заметил) так что ждем.

4
Just_a_guy Destroited
Озвучено 93 тысячи реплик из 94 тысяч (в аналогичной версии c интегрированной озвучкой их ~50 тысяч)

Очень даже поменялось.

2
Destroited Just_a_guy

ну наверное я что-то не правильно поставил

1
ArtPRO

В слове порт в статье и есть ссылка.

2
Destroited

Уряяя!!!!!!!!!!!

5
MunchkiN 616

вот бы машинную с обучением на голосах обливион ремастер

4
Anal4onok

Вот это крутая озвучка,сразу видно старую школу озвучки!!!

2
EvgenyDMT

Они ещё даже на ССАЛЕР2 не сделали,а уже лезут в Обливион

2
shurasick876
Каджиты говорят голосами аргониан

Это "преимущество?)

2