Для TES 4: Oblivion Remastered вышел еще один порт русской озвучки от 1С - перенесены практически все реплики персонажей

Как стало известно, команда Shimon Mood выпустила собственный порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
По словам Shimon Mood, их порт имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогом от SynthVoice:
- Озвучено 93 тысячи реплик из 94 тысяч (в аналогичной версии c интегрированной озвучкой их ~50 тысяч);
- Полностью аналогичные банки голос как в оригинале;
- Каджиты говорят голосами аргониан;
- Орки говорят голосами нордов;
- Эльфы имеют один банк на всех;
- На данный момент в порте так же отсутствует липсинк, однако Shimon Mood уже работают над алгоритмом, который позволит уместить реплики в английскую версию.
По словам команды, они делали порт в первую очередь для того, чтобы самим насладиться ремастером - окончательно он будет доделан по мере возможностей команды. Кроме того, Shimon Mood заявили, что при должном интересе от пользователей студия озвучки Реплика готова озвучить персонажей с новыми репликами или же озвучить их проработанной нейросетью с ударениями и интонацией.
С тех пор как в порту стали продавать водяру его давно никто не видел..... Опять поди нажрался, да валяется гденить в бочках.
А ссылку дать, не?
Поверь лучше подождать липсинк, особо со старой версией ничего не поменялось (в общем я разницы вообще не заметил) так что ждем.
Очень даже поменялось.
ну наверное я что-то не правильно поставил
В слове порт в статье и есть ссылка.
Уряяя!!!!!!!!!!!
вот бы машинную с обучением на голосах обливион ремастер
Вот это крутая озвучка,сразу видно старую школу озвучки!!!
Они ещё даже на ССАЛЕР2 не сделали,а уже лезут в Обливион
Это "преимущество?)