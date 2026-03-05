Для The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered анонсировали масштабную мультиплеерную платформу OblivionMP

Команда ReadyM официально представила проект OblivionMP, который призван внедрить полноценный многопользовательский режим в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Разработчики сообщили, что спустя почти 20 лет с момента выхода оригинальной игры, Имперская провинция станет доступна для совместного исследования. Проект базируется на той же технической платформе, которая ранее позволила реализовать мультиплеер в Black Myth: Wukong.

Создатели описывают OblivionMP не просто как кооперативный мод, а как полноценную платформу для творчества, сравнивая её с FiveM или серверами Minecraft. Владельцы серверов получат доступ к набору инструментов SDK, который позволит писать собственные скрипты, создавать гильдии с системой рангов, разрабатывать квесты и менять игровой интерфейс. Заявлена поддержка постоянных миров, где экономика и территории развиваются даже в отсутствие конкретных игроков.

Техническая часть проекта позволяет размещать сотни пользователей на одном сервере. Функционал включает в себя создание PvP-арен, фракционных войн, торговых маршрутов и уникальных сюжетных линий с разветвленными диалогами. Игроки смогут настраивать логику поведения NPC и игровые механики через API. Для участия в тестировании потребуется лицензионная копия игры. Сейчас открыт прием заявок на ранний доступ для мододелов и администраторов серверов. Авторы подчеркивают, что проект является независимой разработкой и не связан с Bethesda Softworks.