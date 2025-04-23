Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered уже вышло свыше 100 модов - несмотря на отсутствие поддержки Bethesda

Обновлённая версия легендарной RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, о которой долго ходили слухи, наконец-то вышла — и моддеры не заставили себя ждать. Хотя Bethesda официально заявила, что не будет поддерживать модификации, фанатское сообщество быстро взяло всё в свои руки.

На момент написания этой статьи на платформе Nexus Mods уже появилось более 100 модификаций, и их число продолжает расти. Пока большая часть модов улучшает визуальную составляющую — от переработанных текстур до обновлённого интерфейса. Но уже можно найти и изменения геймплея: например, моды на ускоренную прокачку, пониженную усталость, а также косметические улучшения персонажей.

Модификации доступны не только на Nexus, но и в нашем разделе "Файлы"

Такой энтузиазм со стороны моддеров лишь подтверждает, что любовь к классике не угасает — и, похоже, Oblivion Remastered ждёт долгая жизнь с новым контентом от сообщества.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.