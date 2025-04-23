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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 316 оценок

Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered уже вышло свыше 100 модов - несмотря на отсутствие поддержки Bethesda

IKarasik IKarasik

Обновлённая версия легендарной RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, о которой долго ходили слухи, наконец-то вышла — и моддеры не заставили себя ждать. Хотя Bethesda официально заявила, что не будет поддерживать модификации, фанатское сообщество быстро взяло всё в свои руки.

На момент написания этой статьи на платформе Nexus Mods уже появилось более 100 модификаций, и их число продолжает расти. Пока большая часть модов улучшает визуальную составляющую — от переработанных текстур до обновлённого интерфейса. Но уже можно найти и изменения геймплея: например, моды на ускоренную прокачку, пониженную усталость, а также косметические улучшения персонажей.

Модификации доступны не только на Nexus, но и в нашем разделе "Файлы"

Оказывается, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered поддерживает редактор модов 2006 года

Такой энтузиазм со стороны моддеров лишь подтверждает, что любовь к классике не угасает — и, похоже, Oblivion Remastered ждёт долгая жизнь с новым контентом от сообщества.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.

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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Destroited

Почему явный ремейк упорно называют ремастером я вот щас играю и переработано практически все что можно было и да согласен лес поредел но визуально игра теперь просто бомба особенно с хорошим решейдом.

9
Clicl

Потому что это ремастер.

5
[PainKiller]

как вы задрали шкилотроны со своим ремастер/ремейк

2
Danny Lamb

Это авторы так назвали, но, технически, это ремейк, да. Вся игра интерпретируется на Unreal Engine. В игре, например, переработаны все материалы всех объектов. Короче, сложнее назвать то, что наследуется из оригинальной игры: названия, сюжетные ходы, логика квестов, баланс -- в общем всё что связано с бэком.

Причём, что происходит в этом бэке -- непонятно. Возможно, там black box разработка была (частичная или полная) и backend обращается к старой игре, работающей внутри новой оболочки.

2
synth17dm

Может пошли на это, чтобы прибавить кармы в глазах фанатов и отыграть немного очков репутации или поднять престиж консоли раздающей игру в геймпас и также повлиять на показатели онлайна в Стиме с положительными отзывами, плюс попустить троллей в инете? К Ремастеру вопросов меньше явно, в конечном счет простому игроку, фанату, уже не важно, как это назвали - Ремастером, Ребилдом или Ремейком в комментах, так как у них довольно сносно получилось, смотрится хорошо даже без модов, все довольны.

JackSirris

А тем временем на Нексусе мод, что меняет тип тела с "тип 1" и "тип 2" на "мужской" и "женский" удалили менее чем через час после выхода. Сам автор мода отлетел в бан за то, что у него якобы были намерения вызвать враждебность в сообществе или маргинализировать определенную группу.

Да будет срач.

9
Urtan

Смысл повестки , чтоб антиповестка разгоняла ее ещё больше

3
NorutaUz

Потому что пидаRасы они

4
Alex40001

уже наверно удалили/ мод даже скачать не успели

Danny Lamb Urtan

Вообще есть такая теория.

synth17dm

Жесть, они там совсем поехали кукухой. Спустя 4 часа после бана с другого акка хотел загрузить снова под названием "OG Body Type" и тоже сразу же снесли.

Кей Овальд

Ну и замечательно. Игры Беседки без модов это не игры.

3
Solstice

Только моды там все очень поверхностные: меняют интерфейс, пропускаюи интро или меняют цветокорекцию игры. Будем посмотреть как будет дальше. Мне нужна красивая-тян гг. 😊

2
Unicorling

Там что реально графика как на картинке ?

1
z8TiREX8z

да, но лица у всех переработаны круто, только у эльфов такие.

1
Unicorling z8TiREX8z

НУ судя по тому что я видел в темах...

2
z8TiREX8z Unicorling

видно что с верху это мод на облу, ибо там были такие лица

z8TiREX8z
1
Unicorling z8TiREX8z

Было плохо стало...так же плохо )

Egik81
Пока большая часть модов улучшает визуальную составляющую — от переработанных текстур до обновлённого интерфейса.

доделывают работу беседки, дабы это хоть как-то соответствовало шильдику ремастер.

1
Most ancient

"моды на ускоренную прокачку, пониженную усталость, а также косметические улучшения персонажей", абсолютно не нужная фигня! А стоящие моды будут, например на квесты, на улучшенную боевую систему, и самое главное, на новую систему прокачки перса, по типу rfaba?!

1
Пользователь ВКонтакте

Что за дизинфа? Они же говорили наоборот что поддержка модов будет // Ne L