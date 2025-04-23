Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered уже вышло свыше 100 модов - несмотря на отсутствие поддержки Bethesda

Обновлённая версия легендарной RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, о которой долго ходили слухи, наконец-то вышла — и моддеры не заставили себя ждать. Хотя Bethesda официально заявила, что не будет поддерживать модификации, фанатское сообщество быстро взяло всё в свои руки.
На момент написания этой статьи на платформе Nexus Mods уже появилось более 100 модификаций, и их число продолжает расти. Пока большая часть модов улучшает визуальную составляющую — от переработанных текстур до обновлённого интерфейса. Но уже можно найти и изменения геймплея: например, моды на ускоренную прокачку, пониженную усталость, а также косметические улучшения персонажей.
Модификации доступны не только на Nexus, но и в нашем разделе "Файлы"
Такой энтузиазм со стороны моддеров лишь подтверждает, что любовь к классике не угасает — и, похоже, Oblivion Remastered ждёт долгая жизнь с новым контентом от сообщества.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.
Почему явный ремейк упорно называют ремастером я вот щас играю и переработано практически все что можно было и да согласен лес поредел но визуально игра теперь просто бомба особенно с хорошим решейдом.
Потому что это ремастер.
как вы задрали шкилотроны со своим ремастер/ремейк
Это авторы так назвали, но, технически, это ремейк, да. Вся игра интерпретируется на Unreal Engine. В игре, например, переработаны все материалы всех объектов. Короче, сложнее назвать то, что наследуется из оригинальной игры: названия, сюжетные ходы, логика квестов, баланс -- в общем всё что связано с бэком.
Причём, что происходит в этом бэке -- непонятно. Возможно, там black box разработка была (частичная или полная) и backend обращается к старой игре, работающей внутри новой оболочки.
Может пошли на это, чтобы прибавить кармы в глазах фанатов и отыграть немного очков репутации или поднять престиж консоли раздающей игру в геймпас и также повлиять на показатели онлайна в Стиме с положительными отзывами, плюс попустить троллей в инете? К Ремастеру вопросов меньше явно, в конечном счет простому игроку, фанату, уже не важно, как это назвали - Ремастером, Ребилдом или Ремейком в комментах, так как у них довольно сносно получилось, смотрится хорошо даже без модов, все довольны.
А тем временем на Нексусе мод, что меняет тип тела с "тип 1" и "тип 2" на "мужской" и "женский" удалили менее чем через час после выхода. Сам автор мода отлетел в бан за то, что у него якобы были намерения вызвать враждебность в сообществе или маргинализировать определенную группу.
Да будет срач.
Смысл повестки , чтоб антиповестка разгоняла ее ещё больше
Потому что пидаRасы они
уже наверно удалили/ мод даже скачать не успели
Вообще есть такая теория.
Жесть, они там совсем поехали кукухой. Спустя 4 часа после бана с другого акка хотел загрузить снова под названием "OG Body Type" и тоже сразу же снесли.
Ну и замечательно. Игры Беседки без модов это не игры.
Только моды там все очень поверхностные: меняют интерфейс, пропускаюи интро или меняют цветокорекцию игры. Будем посмотреть как будет дальше. Мне нужна красивая-тян гг. 😊
Там что реально графика как на картинке ?
да, но лица у всех переработаны круто, только у эльфов такие.
НУ судя по тому что я видел в темах...
видно что с верху это мод на облу, ибо там были такие лица
Было плохо стало...так же плохо )
доделывают работу беседки, дабы это хоть как-то соответствовало шильдику ремастер.
"моды на ускоренную прокачку, пониженную усталость, а также косметические улучшения персонажей", абсолютно не нужная фигня! А стоящие моды будут, например на квесты, на улучшенную боевую систему, и самое главное, на новую систему прокачки перса, по типу rfaba?!
Что за дизинфа? Они же говорили наоборот что поддержка модов будет // Ne L