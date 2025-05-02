Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышел первый неофициальный патч, исправляющий различные баги

Команда моддеров недавно выпустила первый неофициальный патч для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Этот патч призван исправить множество проблем, которые в настоящее время досаждают игре.
Для тех, кто не знает, неофициальный патч для TES 4: Oblivion содержит сотни исправлений скриптов, заданий, NPC, объектов, предметов, диалогов и других ошибок. Это был обязательный мод для всех игроков Oblivion. Поэтому, естественно, команда сейчас работает над его версией для ремастера.
Эта первая версия неофициального патча объединяет все соответствующие исправления из предыдущих UOP, USIP и UODP. Это охватывает весь базовый игровой контент, предоставленный ремастерингом. Более того, все скрипты были согласованы с исправлениями, предоставленными базовой игрой.
Например, прямо сейчас неофициальный патч исправляет маркеры знаков города Скинград, чтобы они правильно отображали название города. Он также обновляет записи журнала, чтобы они теперь работали для квеста «Опасные художества». Плюс он добавляет исправление для отсутствующего маркера карты в Вануа, а также исправление для отсутствующего маркера карты в пещере Данбарроу.
Вы можете скачать неофициальный патч дляThe Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered с нашего сайта.
Только судя по комментам на нексусе, он сделан слишком поспешно и сам добавляет баги. Так что лучше подождать еще.
Самый распространенный баг в играх от беседки некто по имени Тодд.
Староверы говорят что с ним связанно что-то про апгрейд своего поклонения цифровому богу и еще что-то про то что нужно непременно купить что-то очень древнее но то что при этом нравится детям.
А еще говорят что у него есть магический портал туда где люди летают в космос но чтобы открыть почти любую дверь в той странной вселенной нужно очень долго тупить ибо там все поклоняются великому наркоманскому трипу именем загрузка бля@дская на каждом шагу.
Типичная бескедка, которой пофиг на состояние своих игр, где одни и те же баги качуют из игры в игру. Конечно, ведь юзер лох, сам всё исправит, да ещё и длс заново прикупит к игру 19 летней давности. xD
Тодда Говарда анально покарали ? Если просто исправили баги наделав при этом в два раза больше новых то это канон конечно но не то что мы ждали.
Че доеввались до тода непойму?Исправить баги добавив новые?.Сдесь либо ты старфиля либо иди броди)
Всё отлично работает, прохожу дальше)
Багов не так много но они есть.
Из серьёзных багов с которыми я пока столкнулся это долбанные вылеты при крафте зелий из украденных ингредиентов, зависание игры в меню торговли, вылеты при попадании стрелой когда срабатывает перк паралич, и ещё НПС застревают в воде.