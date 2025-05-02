Для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышел первый неофициальный патч, исправляющий различные баги

Команда моддеров недавно выпустила первый неофициальный патч для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Этот патч призван исправить множество проблем, которые в настоящее время досаждают игре.

Для тех, кто не знает, неофициальный патч для TES 4: Oblivion содержит сотни исправлений скриптов, заданий, NPC, объектов, предметов, диалогов и других ошибок. Это был обязательный мод для всех игроков Oblivion. Поэтому, естественно, команда сейчас работает над его версией для ремастера.

Эта первая версия неофициального патча объединяет все соответствующие исправления из предыдущих UOP, USIP и UODP. Это охватывает весь базовый игровой контент, предоставленный ремастерингом. Более того, все скрипты были согласованы с исправлениями, предоставленными базовой игрой.

Например, прямо сейчас неофициальный патч исправляет маркеры знаков города Скинград, чтобы они правильно отображали название города. Он также обновляет записи журнала, чтобы они теперь работали для квеста «Опасные художества». Плюс он добавляет исправление для отсутствующего маркера карты в Вануа, а также исправление для отсутствующего маркера карты в пещере Данбарроу.

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