Для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 вышел патч

Студия Bethesda Game Studios обещала улучшить версию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для консоли Switch 2. Это обещание было выполнено с выходом данного бесплатного обновления.
Патч устраняет проблему, из-за которой после установки предыдущего обновления снизилось общее качество изображения в игре. Проще говоря, разработчики исправили ошибку, которую сами же допустили в предыдущей версии.
Также ожидается, что позднее студия выпустит ряд оптимизационных обновлений для всех платформ.
Урезать дальность прорисовки, ухудшить или вообще отключить часть теней это очень "оптимизатично".
На да, ну да, на ПК конечно ничего не надо улучшить и исправить. // Добрыня Никитич
Нда патчи на консоли где один из способов распространение игр, картриджи Плюс консолька гибридная, Но, к сожалению такова качество современного игродева уже длительное время. Впрочем, сами виноваты. Ведь жрем что дают. А безнаказанность и лёгкие деньги как часть её составляющая другое и не порождают.
Долго конечно.. но пусть будет хоть так, чем никак.
я думал они давно забили на исправления