Для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 вышел патч

Студия Bethesda Game Studios обещала улучшить версию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для консоли Switch 2. Это обещание было выполнено с выходом данного бесплатного обновления.

Патч устраняет проблему, из-за которой после установки предыдущего обновления снизилось общее качество изображения в игре. Проще говоря, разработчики исправили ошибку, которую сами же допустили в предыдущей версии.

Также ожидается, что позднее студия выпустит ряд оптимизационных обновлений для всех платформ.