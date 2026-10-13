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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 3 394 оценки

Для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 вышел патч

monk70 monk70

Студия Bethesda Game Studios обещала улучшить версию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для консоли Switch 2. Это обещание было выполнено с выходом данного бесплатного обновления.

Патч устраняет проблему, из-за которой после установки предыдущего обновления снизилось общее качество изображения в игре. Проще говоря, разработчики исправили ошибку, которую сами же допустили в предыдущей версии.

Также ожидается, что позднее студия выпустит ряд оптимизационных обновлений для всех платформ.

Консоли 17 Обновления 9
13
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
SGate

Урезать дальность прорисовки, ухудшить или вообще отключить часть теней это очень "оптимизатично".

2
Пользователь ВКонтакте

На да, ну да, на ПК конечно ничего не надо улучшить и исправить. // Добрыня Никитич

1
Egik81

Нда патчи на консоли где один из способов распространение игр, картриджи Плюс консолька гибридная, Но, к сожалению такова качество современного игродева уже длительное время. Впрочем, сами виноваты. Ведь жрем что дают. А безнаказанность и лёгкие деньги как часть её составляющая другое и не порождают.

1
SoRaS3

Долго конечно.. но пусть будет хоть так, чем никак.

1
Nikolas_super

я думал они давно забили на исправления

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