Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Почти всё начало 2025 года геймерское сообщество сотрясали слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion — одной из самых знаковых ролевых игр от Bethesda. Инсайдеры утверждали, что в разработке находится полноценный ремейк или, как минимум, качественный ремастер. Спустя месяцы молчания и неофициальных утечек разработчики наконец подтвердили — Oblivion действительно возвращается. Сегодня состоялся долгожданный анонс, а вместе с ним и первая демонстрация обновлённой версии классики.

Как и сообщалось ранее, над переосмыслением игры работает студия Virtuos, получившая поддержку и консультационную помощь от Bethesda Game Studios. Анонс состоялся в формате ностальгического трейлера: вначале зрителям напомнили об оригинальной игре — с её атмосферой, ранними концептами и воспоминаниями ключевых разработчиков. Далее видео плавно перешло к современной версии Oblivion Remastered с заметно улучшенной графикой, новыми визуальными эффектами и переработанным управлением.

Разработчики обещают полностью воссозданный Сиродил с вручную обновлёнными локациями и освежённой архитектурой, при этом не нарушая дух оригинала. В ремастере представлены все сюжетные дополнения — Shivering Isles, Knights of the Nine, а также набор мини-DLC. Геймплей остался верен корням, но получил целый ряд доработок, включая переработанную боевую систему, адаптированный интерфейс и улучшенную навигацию по миру.

В состав deluxe-издания The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered входят:

цифровая версия основной игры

уникальные цифровые доспехи и оружие Акатоша и Мерунеса Дагона, а также комплекты брони для лошади

цифровой артбук и саундтрек (в виде приложения)

Жаль, но в ремастере нет официальной поддержки русского языка — об этом прямо указано на странице проекта в Steam.

Системные требования The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Минимальные

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: версии 12

Место на диске: 125 ГБ:

Рекомендуемые:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K

Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080

DirectX: версии 12

Место на диске: 125 ГБ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Игра также включена в каталог Game Pass.