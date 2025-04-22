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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 37 оценок

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Gutsz Gutsz

Почти всё начало 2025 года геймерское сообщество сотрясали слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion — одной из самых знаковых ролевых игр от Bethesda. Инсайдеры утверждали, что в разработке находится полноценный ремейк или, как минимум, качественный ремастер. Спустя месяцы молчания и неофициальных утечек разработчики наконец подтвердили — Oblivion действительно возвращается. Сегодня состоялся долгожданный анонс, а вместе с ним и первая демонстрация обновлённой версии классики.

Как и сообщалось ранее, над переосмыслением игры работает студия Virtuos, получившая поддержку и консультационную помощь от Bethesda Game Studios. Анонс состоялся в формате ностальгического трейлера: вначале зрителям напомнили об оригинальной игре — с её атмосферой, ранними концептами и воспоминаниями ключевых разработчиков. Далее видео плавно перешло к современной версии Oblivion Remastered с заметно улучшенной графикой, новыми визуальными эффектами и переработанным управлением.

Разработчики обещают полностью воссозданный Сиродил с вручную обновлёнными локациями и освежённой архитектурой, при этом не нарушая дух оригинала. В ремастере представлены все сюжетные дополнения — Shivering Isles, Knights of the Nine, а также набор мини-DLC. Геймплей остался верен корням, но получил целый ряд доработок, включая переработанную боевую систему, адаптированный интерфейс и улучшенную навигацию по миру.

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В состав deluxe-издания The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered входят:

  • цифровая версия основной игры
  • уникальные цифровые доспехи и оружие Акатоша и Мерунеса Дагона, а также комплекты брони для лошади
  • цифровой артбук и саундтрек (в виде приложения)

Жаль, но в ремастере нет официальной поддержки русского языка — об этом прямо указано на странице проекта в Steam.

Системные требования The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Минимальные

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 125 ГБ:

Рекомендуемые:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K
  • Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 125 ГБ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Игра также включена в каталог Game Pass.

98
206
Комментарии: 206
Ваш комментарий
Nodas

Оставлю здесь

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46
Fimmti

Как же они сейчас офигевают, наверное))

3
JustA_NiceGuy

Я ждал этот коммент ))

Costollom

Кто-то сомневался в слухах? Да как они могли! Это позор!

2
DarkLordZetrax

Я так обожаю когда хэйтеры и скептики оказываются не правы... есть какое-то изощренное удовольствие от осознания их неправоты . . . =З

4
Skyrus Z

Наслаждайся)

1
Тисекрий

Русского нет, чтобы стрела попала им в колено.

41
UnexpectedArthur

нечего, модами быстро поправят, даже старфилд на иксбоксе с русским языком в течение недели.

FamousAdriel UnexpectedArthur

Только в этот раз уже есть полноценная озвучка из прошлой игры, так что даже без нейродубляжа

Тисекрий UnexpectedArthur

Всё неприятно, ведь в новом думе есть таже озвучка, а здесь нет хотя бы текста. Однако я всё равно купил обливион, потому что для меня важнее хорошая игра. Жду порт русификатора с оригинала и можно запускать.

2
lowkek

Учитывая, что это ремастер, а не ремейк, скорее всего, оригинальный перевод + новый текст уже через неделю будет готов, а то и быстрее.

Kenn1y

Будет повод подтянуть язык.

DezkQ
39
SavelevTema

главное что не скайрима

4
DezkQ SavelevTema

Всё что угодно лучше облы, даже казуальный скурим лучше облы, даже багерфол лучше облы, для блет даже покемон го лучше облы, самая всратая часть, максимально однотипная и унылая.

13
Raphtallia SavelevTema

Но вы все равно его купите, за компанию.

NoNameRasta420

Все кто ноют про русский, учить языки, развиваться и получать удовольствие от оригинальной атмосферы не о вас?

35
Nasvaichik

Не о нас.

10
Gubasini

надо было такой бред написать-)))

6
Сережаа

А чтобы поиграть во французскую, японскую или китайскую игру, ты учишь эти языки? Или просто ляпнул не подумав?

7
Евгений Кондратенко

Ты сам то дохера языков знаешь? Или только в комментах вкукарекаешь?

6
NoNameRasta420 Сережаа

Учу в процессе, ляпнул подумав

5
electr01

Пока идет презентация

Уже качаю ЛЕГЕНДУ!!!!

28
DaeMan610

Дали бесплатно или уже купил? Интересно, дают ли владельца оригинала

Opt1cam DaeMan610

Не дают, надо отдельно брать.

2
electr01 DaeMan610

купил

3
Footmob DaeMan610

Ну у кого куплена подписка GamePass, тем покупать игру не нужно.

Павел Прилуцкий DaeMan610

По губам дают владельцам оригинала.

5
ArXaHgEL17

Не вижу смысла за это платить, жду в зеленом магазине

28
Raphtallia

Согласна, даже сабов нет.

Banexander

уфъ какая серьёзная позиция

DeathGun1337

Покупаю

17
ArXaHgEL17

Русика нет, че там покупать

24
BlaTnoi3 ArXaHgEL17

сиди кусай локти ;)

12
PatentHartwell ArXaHgEL17

ну может человек хорошо английский знает, не все ж неучи вокруг.

Talendor3

в очередной раз обмазались

16
Алекс Рейлор

Перевод в 2006 делали 1С, скорее всего, права на тамошний перевод у них.

1
ArXaHgEL17 Алекс Рейлор

Они могли новый сделать как нехер петь

Они чисто все СНГ прокатили

1
Павел Прилуцкий Алекс Рейлор

Уже прикручиваю нейросетью.

Влад Борщ111

Они страны бывшего ссср в расчет вообще не берут? На каком языке играть казахам/узбекам/грузинам и т.д?

saa0891

Красотища, выглядит потрясающе.

P.S.

Я только сейчас понял насколько же я рад, новых RPG такого уровня в ближайшие годы и не намечается так что такой качественный ремастер TES4 конечно же очень радует, всякие магические и световые эффекты конечно по сравнению с оригиналом прост отрыв башки, а этот шикарный музон просто сказка.

13
Costollom

А теперь посмотрим на FPS.

4
Fenharell Costollom

рублика 6 кадров

Алекс Рейлор

Все, кто брызгал слюной, что это фейк из фейков и игра выйдет где-то в 2026-м, выстраивайтесь в очередь брать за щёку.

13
Daikxdd

спасибо бефезда, что запретили русским покупать вашу игру, даже русского перевода теста нету... жду её на зелёном сайте

13
samaella

обиженка живет в параллельной вселенной где от на нас забили почти все студии уже как 3 года

MistaSpider

Где все петухи которые вчера кукарекали что это вброс и ничего не выйдет ?? 🤦🏻‍♂️

12
PatentHartwell

покупают\качают

avhell

русского нет!!!!!!!!!!

11
Footmob

Его в Steam и в оригинальной версии нет)

9
avhell Footmob

как он вышел, я его в ларьке у пиратов с русиком покупал, а тут Тод решил моих денег не брать, его проблемы

5
Footmob avhell

Есть официальный русский язык с озвучкой от 1c, но в Steam-версию игры его не добавили, он ставился всегда отдельно.

3
Rimasted
11
BlaTnoi3

пукай дальше

3
yladimyr

Проблемы 21 века. Нету соответствующего языка. Можно понять если бы игра была только на Японском или Китайском который не преподают у нас на школьном уровне, но английский не знать хотя бы школьную программу - ну это уже позор.

Если человек не знает английского, но знает другой язык - моё уважение.

11
Nasvaichik

Так английского не знает же. В любом случае позорник

1
Raphtallia

Как вы думаете, что комфортее: играть на своем родном языке или на не родном? Пусть вы его и знаете, я очень сомневаюсь что много кто владеет английским на уровне носителя, а если уровень ниже, то для понимания текста уже надо прилагать усилия к переводу. А значит тот эффект кайфа от игры, который бы вы получили на своем языке, теряется. И да, все-же это рпг и текста там много. Это в шутере каком нить можно перевести пару строк. А серия ТЕС богата на текст и переводить ее ох как напряжно. не, ну если вы конечно не носитель английского.

Ах да, хочу вас огорчить. Но школьной программы английского, хватит разве что для ммо какой нить, что-бы понять параметры персонажа. Но уж точно не литературный текст.

2
Сережаа

Я для тебя сейчас возможно открою секрет полишинеля, но желание играть на своем языке - не означает что кто-то там не знает английский.

shvetsov0711

Немцам и французам не знать английского не позорно, поэтому им делают сабы и озвучку?

Lenyaants

Русификатор в сделку не в ходил

10
Footmob

Его в Steam и в оригинальной версии нет)

3
ArXaHgEL17 Footmob

Субтитры то есть, а тут то вроде как вообще русского нету

1
Footmob ArXaHgEL17

В оригинальной Steam-версии Облы русский язык полностью отсутствует.

3
0ncnjqybr

Ну раз так, наши деньги тоже в сделку не входили.

5
Хаттаб жив

че графон такой чушпанский, для чушпанов чтоли клепали? где ровный четкий графон для пацанов?

10
Hanzо

Именно так, можешь качать спокойно)

1
FunB_YT

Легегда качается

9
FunB_YT

Уже качаю легенду, пока у кого-то горит жопа из-за того что игра всё-таки вышла вопреки их скептическим ожиданиям))

8
ArXaHgEL17

Ну на них пофиг, вот у многих горит за счет отсутствия русского языка, как минимум юбики даже отменили озвучки но субтитры и интерфейс делают в своих играх

Bopo6eu 174 ArXaHgEL17

Хрен из стрима сказал завтра будет перевод

The_Nameless_One

Чет в трейлере все топорно выглядит.

5
Генерал Анатолий

Есть такое, особенно когда ледяной атронах после удара валится как тряпичная кукла

1
МОпсс

зелёный магазин эдишн, ждём..

5
Sheffskiy

Как купить в России?

5
ЮрецОдесса

Зеленый магазин, не заслужили они что бы покупать.

14
PeakyUrias

гифтом

Raphtallia

Сменить уже регион стима и перестать задавать глупые вопросы.

Kentarou

Качается, купил делюкс издание! Сегодня не сплю похоже

5
это никогда не шрекончитс

пхахаах это что за гoвно? Почему фанатский ремастер лучше официального? Твою мать, мистер Слыш Купи опять сделал переиздание свитков, но за отсутствием сошал клаба принял за щеку и пришлось выдавливать это

5
NoNameRasta420

Насчет этого можно поспорить. В фанатском подтянули графон, но анимации, боевка и т.д остались с оригинала и смотрится очень топорно. Ждем сравнения

saa0891
Почему фанатский ремастер лучше официального?

Походу тебе пора к окулисту.

1
это никогда не шрекончитс saa0891

нет, просто Тодд Говард опозорил игру

NoNameRasta420 это никогда не шрекончитс

Каким образом? :D

saa0891 это никогда не шрекончитс

Я без понятия про что ты, я вижу качественно сделаный ремастер с тексутрами нарисованными с нуля (при чём с куда более богатыми и разнообразными деталями чем в оригинале), хорошим освещением и нормальными анимациями. Тодд обосрался когда выпустил кастрированную поделку под названием Старфилд, а тут как раз всё сделано качественно, по крайней мере если судить по роликам.

Jayne Cobb
4
АлексПирс

Представили лица создателей Skyblivion , когда они увидели , что уже ремастер )))

4
Opsy

Да им пофигу!!! Они свой мод не продавать собрались... Они ничего не потеряют

3
Costollom
Представили лица создателей Skyblivion , когда они увидели , что уже ремастер )))

Радостные лица. Теперь им не надо делать то, что они не делали.

BORGER390 Opsy

Они так-то донаты собирали

Grimnebulin
Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion
4
Сережаа

Русского языка нет лол... От траглодиты

4
Alinqvan

уважаемые нейро-мастера, бахните фастом русик, мне надо Тодду денех закинуть срочно

4
ЮрецОдесса

Они положили на тебя, а ты денег им заносишь.

3
ApprovingVulpes

Ну и уроды! Даже сабы не добавили..

4
lokdogg

без русика не куплю

4
Phoentice

В России не доступна судя по поиску. Ну привет чёрная жемчужина.

4
Newworld_DESTROYER

Наконец то боги игровой индустрии низвергнулись к нам. Это лишь разогрев перед ТЕС6

3
ADrus

ля .. русик ждать надо

3
prizrak134

русскова языка нету(((((((((

3
samaella

они вроде сказали что реплики старые так что можно накатить с орига

Footmob samaella

Та надо просто немного подождать мододелы официальный руссик от 1с с оригинальной облы на ремастер прикрутят.

1
Philip Amurys

Ждем пиратскую версию с русскими сабами и озвучкой, больше всего я боялся что они поменяют механику взлома замков, фууф выдохнул)))

3
0ncnjqybr

Где эти вчерашние ванги с прогнозами, что сегодня будет только анонс, а релиз состоится через год-два? К осмотру.

3
Costollom

Кто ещё не написал про отсутствие русского языка в игре?

3
NoNameRasta420

Я

Nasvaichik

я

JackSirris

Расчёт особенных, неповторимых, уникальных снежинок окончен.

Destroited

Ждем на торрентах

3
shvetsov0711

Однозначно. Не платить же этим русофобам.

romanmurashov

Поздравляю всех :) Хорошая новость, обливион имел интересную атмосферу, буду рад сыграть снова. Попытаться спасти императора, пройти квест за тёмное братство, попасть в картину... Да просто побродить!

2
Stinger_Max

Всё для тебя, мой хороший. Удобный релиз для удобной кор аудитории. Это вам не новые идеи придумывать. Беседка своим Старфилдом показала как она может в новые идеи.

3
Fatum Sibir

Ну как и со Starfield, в течении недели русификатор запилят вполне адекватный.

2
Nodas

Да скорее всего возьмут старый благо есть

1
borsic

Да даже быстрее, там вроде и диалогов меньше и база есть.

PolGhost

Зависит от технической стороны и как там всё устроенно. В случае со Starfield было просто, т.к. движок хорошо изученный и надо было совсем чуть обновить программу для поддержки текстовых файлов и после можно было уже локализировать как хочешь. Здесь же UE5. Возможно и будет в ближайшее время, а возможно придется подождать

Sunset_Neko PolGhost

в мозгах у игры по прежнему Creation Engine, причем похоже от самой облы, УЕ5 только для картинки

1
PolGhost Sunset_Neko

Опять же, я пока не видел структуру файлов и судить не могу. Может они переделали какие-то аспекты

Raistan

Когда я услышал музыку из заставки чертовы нинзя начали резать лук тоннами

2
GayFish

Создатели Skybliwion вздернулись, уже не получится скамить дурачков на донаты и бесплатную работу, что они делали последние 10 лет.

2
Kalter2077

Русского нет

2
demonvandal

ну так нахер это ремейк а не ремастер))))))

2
StarfieJId

Игра максимально близка к оригиналу, по факту просто перенесена на новый движок со значительными графическими обновлениями, все игровые механики сохранены, поэтому они честно назвали это ремастером.

1
Ahsis69

Без русского сучата

2
Саня Цукино Усаги

Это выглядит как TES Online и я не знаю, хорошо это или плохо

2
N_O_M_A_D152

Толкните когда на торрентах будет😃

2
Skyrus Z

Русского языка нет, так что пусть идут лесом, принципиально не покупаю.

2
Никита Дроздоvv

Нет русского. Как так? При том, что игра так то официально продается в странах Снг, ну кроме России, естественно. Безезда Вот людям из Казахстана, Украины вы что прикажите делать? На английском играть? Классно (нет) Ну раз уж вы продаете игру в странах Снг, так переведите ее. Ладно, если бы она в принципе не продавалась в странах Снг, тогда в принципе да можно не переводить. банально не для кого в таком случае. Ну тут явно не тот случай.

2
Случайный Игрок

Ничего себе ремастер. Всегда бы так :)

1
BENDJI

На кс.рине уже ждут пиратку

1
doverAthletic

защиты нету у игры, день два и будет на торрентах

BENDJI doverAthletic

Уже на торрентах, скоро на российских появится.

Комментарий удален
Комментарий удален
Ahnx Nasvaichik

Через 20 минут - на любом крупном трекере.

1
ArXaHgEL17 Nasvaichik

скоро на любом торрент трекере

StarfieJId

Логика русификаций совсем не понятна: у нового Дума даже озвучка будет, а здесь даже интерфейс с субтитрами не перевели, при том, что русский язык третий по популярности в Стиме.

1
Gubasini

ну так че там в думе переводить-) А тут текста много. Все нужно ручками адаптировать из старой версии.

1
Роман Русских

студия дума не сама беседка,а их дочка,они там сами решают насчет перевода,а эту шляпу сама беседка высрала)

0ncnjqybr

По всему видно, что тут решает не микрософт, а студии на местах. Id всегда делали русскую озвучку, начиная с нулевых и по сей день. У Тодда она была через раз. Ну а сейчас этот даун решил вообще от перевода отказаться.

2
ArXaHgEL17 Роман Русских

Да вроде не сама беседка же а их дочка , или вообще стороняя студия (кто там эти на V)

TRADS80

Проверю перевод текста от старого Обливона.

1
Misha Mi

Кто там говорил что сегодня только анонс а выйдет хрен знает когда ?) Что теперь запоете ?)))

1
Misha Mi

То что русского нет, это печалька, но я уверен в скором временем появиться 100%)))

1
N_O_M_A_D152

Нейросеткой быстро переведут, текст так уж точно.

1
PaTi6op

Залетел не глядя! Пока будут делать русик, поиграю с транслятором) После старфилда уже наученный)))

1
ArXaHgEL17

Движок то другой не как в старфилде

Gutsz

Ремастер ВО

1
flaur74

Слышь купи

1
Tommy.

"Bethesda также уточнила, что игра по-прежнему использует оригинальный движок Gamebryo для логики, в то время как Unreal Engine 5 отвечает за визуальную часть."

Пару новостей назад, мне говорили что два движка не могут работать в одной игре и что ремастер будет целиком на UE5, что с лицом?

1
SoRaS3

+

Бенедикт Вольфрамович
1
NoNameRasta420

Что по денуво?

Алекс Рейлор

Нету никакой Denuvo

Генерал Анатолий

Шеогорат шикарно выглядит, слава Шеогорату

Footmob

Интересно, сделают ли мододелы чтобы перевод и озвучка оригинальной облы работали на ремастере.

Glukinc

В теории да, но этотанриал, с ним мало кто умеет могет. Ну кроме команды Фареса. Там мое почтение.

Генерал Анатолий

Там много новых реплик будет, да и многие старые тоже переделают скорее всего

Павел Прилуцкий Glukinc

Это анрил, ресурсы игр на его основе легко извлекаются популярным ПО.

Glukinc Павел Прилуцкий

Отлично, а как ресурсы на него налОжились. Сабж о порте оригинала 1С на ремастер.

KARTE3

1070ти минималка)

VIGITAL1

Это стандарт для ue 5

andreyTT

нормально 5 оригинал 125 улучшенный, заметно поработали

Kentarou

ОФИГЕННО ВЫГЛЯДИТ! ТОП! Уже качаю в СТиме!

BENDJI

Уже взломали, лол

The.Elder.Scrolls.IV.Oblivion.Remastered-RUNE

NoNameRasta420

Не нахожу, есть ссылка?

Nodas

Там нечего взламывать

BENDJI NoNameRasta420

Тут ссылки запрещены.

2BLaraSex

Без Денуво. Уже взломали.

DistinguishedKephas

пять косых за делюкс издание, а говорили что бесплатно будет для тех, у кого старая версия есть)

fcn_maks

Проще купить для казахского акка, там 18к тенге, чем переплачивать для Ру региона с других площадок

1
DioMeD22

Кто говорил такой бред?

joker23915 fcn_maks

Проще с торрента скачать, раз нету русского значит и нету места в моей библиотеке стима. А так вообще кайф щя на торренты сольют раз денувы нету и через пару дней язык допилят красота!

7
kotasha

Чёт требования не очень особенно 32 ГБ ? совсем что ли опухли

Никита Дроздоvv

Unreal Engine 5. В игры на этом движе лучше не играть на 16 Гб.

1
kotasha Никита Дроздоvv

Там тока названия от анреала 5, по скриншотам даже им не пахнет.

Никита Дроздоvv kotasha

Возможно

Raphtallia

А че, русского нет? Как-же мой любимый перевод... (Ловите эту вороватую пену).

P.S. Физику тканей\волос я смотрю так и не добавили. Ладно хоть уродские лица сохранили, самая отличительная черта игр беседки. Кого не слепишь, все уродом выйдет.

partizanno

Мне завтра на работу с утра, как вы посмели!!!!!!!!!!!! Хоть бы в пятницу выпустили, совсем не щадят, работников 5/2.

shvetsov0711

Трамп, закрой Бефесду.

Kindbad

😂

Daikxdd

мододелы, ради иисуса Христа перевод сделайте

yoos

Мне больше цвета в оригинале нравились, тут какая то серая мазня.

Oskar_ZZ

За 5000р без Русского языка Тот Говард Сас...Сделает!!

Gridon

слегка подмазали графон 20 летней игре, выкатили системки как для некстгена и просят добавки за пару шкурок. Еще и перевод поленились прикрутить – вот это инновации, вот это подход. Потрясающий ремастер, которого все так ждали.

NoNameRasta420

Согласен, цена кусачая. По-этому геймпасс в помощь

doverAthletic

Слегка? Ты ебанутый? Обливиону 20 лет, ты вообще видел оригинал щас? системки как для некстегна? 2080 это некстген уже?

Vetrjak

Поганцы из беседки. Даже ру сабов в игру не завезли.

Kenn1y

Это конечно шикарно, но когда играть, но если не пройти на старте, то без модов не захочется. Интересно, физическое издание когда будет для коллекции.
P.S. Рекомендованные требования явно для 1080р.

Den Petrochenko

Я немного не понял длс с островами и рыцарями часть делюкса и в обычную версию не входят?

001fess

ыыы, ДаЭДРОТ мне рот))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

vfa19

Русский язык выпили, ахаха, cуки!

Rageinside

ремастер на гвнодвижке, что устарел уже на момент выхода Скурима?