Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Почти всё начало 2025 года геймерское сообщество сотрясали слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion — одной из самых знаковых ролевых игр от Bethesda. Инсайдеры утверждали, что в разработке находится полноценный ремейк или, как минимум, качественный ремастер. Спустя месяцы молчания и неофициальных утечек разработчики наконец подтвердили — Oblivion действительно возвращается. Сегодня состоялся долгожданный анонс, а вместе с ним и первая демонстрация обновлённой версии классики.
Как и сообщалось ранее, над переосмыслением игры работает студия Virtuos, получившая поддержку и консультационную помощь от Bethesda Game Studios. Анонс состоялся в формате ностальгического трейлера: вначале зрителям напомнили об оригинальной игре — с её атмосферой, ранними концептами и воспоминаниями ключевых разработчиков. Далее видео плавно перешло к современной версии Oblivion Remastered с заметно улучшенной графикой, новыми визуальными эффектами и переработанным управлением.
Разработчики обещают полностью воссозданный Сиродил с вручную обновлёнными локациями и освежённой архитектурой, при этом не нарушая дух оригинала. В ремастере представлены все сюжетные дополнения — Shivering Isles, Knights of the Nine, а также набор мини-DLC. Геймплей остался верен корням, но получил целый ряд доработок, включая переработанную боевую систему, адаптированный интерфейс и улучшенную навигацию по миру.
В состав deluxe-издания The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered входят:
- цифровая версия основной игры
- уникальные цифровые доспехи и оружие Акатоша и Мерунеса Дагона, а также комплекты брони для лошади
- цифровой артбук и саундтрек (в виде приложения)
Жаль, но в ремастере нет официальной поддержки русского языка — об этом прямо указано на странице проекта в Steam.
Системные требования The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Минимальные
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 125 ГБ:
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K
- Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 125 ГБ
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Игра также включена в каталог Game Pass.
Оставлю здесь
Как же они сейчас офигевают, наверное))
Я ждал этот коммент ))
Кто-то сомневался в слухах? Да как они могли! Это позор!
Я так обожаю когда хэйтеры и скептики оказываются не правы... есть какое-то изощренное удовольствие от осознания их неправоты . . . =З
Наслаждайся)
Русского нет, чтобы стрела попала им в колено.
нечего, модами быстро поправят, даже старфилд на иксбоксе с русским языком в течение недели.
Только в этот раз уже есть полноценная озвучка из прошлой игры, так что даже без нейродубляжа
Всё неприятно, ведь в новом думе есть таже озвучка, а здесь нет хотя бы текста. Однако я всё равно купил обливион, потому что для меня важнее хорошая игра. Жду порт русификатора с оригинала и можно запускать.
Учитывая, что это ремастер, а не ремейк, скорее всего, оригинальный перевод + новый текст уже через неделю будет готов, а то и быстрее.
Будет повод подтянуть язык.
главное что не скайрима
Всё что угодно лучше облы, даже казуальный скурим лучше облы, даже багерфол лучше облы, для блет даже покемон го лучше облы, самая всратая часть, максимально однотипная и унылая.
Но вы все равно его купите, за компанию.
Все кто ноют про русский, учить языки, развиваться и получать удовольствие от оригинальной атмосферы не о вас?
Не о нас.
надо было такой бред написать-)))
А чтобы поиграть во французскую, японскую или китайскую игру, ты учишь эти языки? Или просто ляпнул не подумав?
Ты сам то дохера языков знаешь? Или только в комментах вкукарекаешь?
Учу в процессе, ляпнул подумав
Пока идет презентация
Уже качаю ЛЕГЕНДУ!!!!
Дали бесплатно или уже купил? Интересно, дают ли владельца оригинала
Не дают, надо отдельно брать.
купил
Ну у кого куплена подписка GamePass, тем покупать игру не нужно.
По губам дают владельцам оригинала.
Не вижу смысла за это платить, жду в зеленом магазине
Согласна, даже сабов нет.
уфъ какая серьёзная позиция
Покупаю
Русика нет, че там покупать
сиди кусай локти ;)
ну может человек хорошо английский знает, не все ж неучи вокруг.
в очередной раз обмазались
Перевод в 2006 делали 1С, скорее всего, права на тамошний перевод у них.
Они могли новый сделать как нехер петь
Они чисто все СНГ прокатили
Уже прикручиваю нейросетью.
Они страны бывшего ссср в расчет вообще не берут? На каком языке играть казахам/узбекам/грузинам и т.д?
Красотища, выглядит потрясающе.
P.S.
Я только сейчас понял насколько же я рад, новых RPG такого уровня в ближайшие годы и не намечается так что такой качественный ремастер TES4 конечно же очень радует, всякие магические и световые эффекты конечно по сравнению с оригиналом прост отрыв башки, а этот шикарный музон просто сказка.
А теперь посмотрим на FPS.
рублика 6 кадров
Все, кто брызгал слюной, что это фейк из фейков и игра выйдет где-то в 2026-м, выстраивайтесь в очередь брать за щёку.
спасибо бефезда, что запретили русским покупать вашу игру, даже русского перевода теста нету... жду её на зелёном сайте
обиженка живет в параллельной вселенной где от на нас забили почти все студии уже как 3 года
Где все петухи которые вчера кукарекали что это вброс и ничего не выйдет ?? 🤦🏻♂️
покупают\качают
русского нет!!!!!!!!!!
Его в Steam и в оригинальной версии нет)
как он вышел, я его в ларьке у пиратов с русиком покупал, а тут Тод решил моих денег не брать, его проблемы
Есть официальный русский язык с озвучкой от 1c, но в Steam-версию игры его не добавили, он ставился всегда отдельно.
пукай дальше
Проблемы 21 века. Нету соответствующего языка. Можно понять если бы игра была только на Японском или Китайском который не преподают у нас на школьном уровне, но английский не знать хотя бы школьную программу - ну это уже позор.
Если человек не знает английского, но знает другой язык - моё уважение.
Так английского не знает же. В любом случае позорник
Как вы думаете, что комфортее: играть на своем родном языке или на не родном? Пусть вы его и знаете, я очень сомневаюсь что много кто владеет английским на уровне носителя, а если уровень ниже, то для понимания текста уже надо прилагать усилия к переводу. А значит тот эффект кайфа от игры, который бы вы получили на своем языке, теряется. И да, все-же это рпг и текста там много. Это в шутере каком нить можно перевести пару строк. А серия ТЕС богата на текст и переводить ее ох как напряжно. не, ну если вы конечно не носитель английского.
Ах да, хочу вас огорчить. Но школьной программы английского, хватит разве что для ммо какой нить, что-бы понять параметры персонажа. Но уж точно не литературный текст.
Я для тебя сейчас возможно открою секрет полишинеля, но желание играть на своем языке - не означает что кто-то там не знает английский.
Немцам и французам не знать английского не позорно, поэтому им делают сабы и озвучку?
Русификатор в сделку не в ходил
Его в Steam и в оригинальной версии нет)
Субтитры то есть, а тут то вроде как вообще русского нету
В оригинальной Steam-версии Облы русский язык полностью отсутствует.
Ну раз так, наши деньги тоже в сделку не входили.
че графон такой чушпанский, для чушпанов чтоли клепали? где ровный четкий графон для пацанов?
Именно так, можешь качать спокойно)
Легегда качается
Уже качаю легенду, пока у кого-то горит жопа из-за того что игра всё-таки вышла вопреки их скептическим ожиданиям))
Ну на них пофиг, вот у многих горит за счет отсутствия русского языка, как минимум юбики даже отменили озвучки но субтитры и интерфейс делают в своих играх
Хрен из стрима сказал завтра будет перевод
Чет в трейлере все топорно выглядит.
Есть такое, особенно когда ледяной атронах после удара валится как тряпичная кукла
зелёный магазин эдишн, ждём..
Как купить в России?
Зеленый магазин, не заслужили они что бы покупать.
гифтом
Сменить уже регион стима и перестать задавать глупые вопросы.
Качается, купил делюкс издание! Сегодня не сплю похоже
пхахаах это что за гoвно? Почему фанатский ремастер лучше официального? Твою мать, мистер Слыш Купи опять сделал переиздание свитков, но за отсутствием сошал клаба принял за щеку и пришлось выдавливать это
Насчет этого можно поспорить. В фанатском подтянули графон, но анимации, боевка и т.д остались с оригинала и смотрится очень топорно. Ждем сравнения
Походу тебе пора к окулисту.
нет, просто Тодд Говард опозорил игру
Каким образом? :D
Я без понятия про что ты, я вижу качественно сделаный ремастер с тексутрами нарисованными с нуля (при чём с куда более богатыми и разнообразными деталями чем в оригинале), хорошим освещением и нормальными анимациями. Тодд обосрался когда выпустил кастрированную поделку под названием Старфилд, а тут как раз всё сделано качественно, по крайней мере если судить по роликам.
Представили лица создателей Skyblivion , когда они увидели , что уже ремастер )))
Да им пофигу!!! Они свой мод не продавать собрались... Они ничего не потеряют
Радостные лица. Теперь им не надо делать то, что они не делали.
Они так-то донаты собирали
Русского языка нет лол... От траглодиты
уважаемые нейро-мастера, бахните фастом русик, мне надо Тодду денех закинуть срочно
Они положили на тебя, а ты денег им заносишь.
Ну и уроды! Даже сабы не добавили..
без русика не куплю
В России не доступна судя по поиску. Ну привет чёрная жемчужина.
Наконец то боги игровой индустрии низвергнулись к нам. Это лишь разогрев перед ТЕС6
ля .. русик ждать надо
русскова языка нету(((((((((
они вроде сказали что реплики старые так что можно накатить с орига
Та надо просто немного подождать мододелы официальный руссик от 1с с оригинальной облы на ремастер прикрутят.
Ждем пиратскую версию с русскими сабами и озвучкой, больше всего я боялся что они поменяют механику взлома замков, фууф выдохнул)))
Где эти вчерашние ванги с прогнозами, что сегодня будет только анонс, а релиз состоится через год-два? К осмотру.
Кто ещё не написал про отсутствие русского языка в игре?
Я
я
Расчёт особенных, неповторимых, уникальных снежинок окончен.
Ждем на торрентах
Однозначно. Не платить же этим русофобам.
Поздравляю всех :) Хорошая новость, обливион имел интересную атмосферу, буду рад сыграть снова. Попытаться спасти императора, пройти квест за тёмное братство, попасть в картину... Да просто побродить!
Всё для тебя, мой хороший. Удобный релиз для удобной кор аудитории. Это вам не новые идеи придумывать. Беседка своим Старфилдом показала как она может в новые идеи.
Ну как и со Starfield, в течении недели русификатор запилят вполне адекватный.
Да скорее всего возьмут старый благо есть
Да даже быстрее, там вроде и диалогов меньше и база есть.
Зависит от технической стороны и как там всё устроенно. В случае со Starfield было просто, т.к. движок хорошо изученный и надо было совсем чуть обновить программу для поддержки текстовых файлов и после можно было уже локализировать как хочешь. Здесь же UE5. Возможно и будет в ближайшее время, а возможно придется подождать
в мозгах у игры по прежнему Creation Engine, причем похоже от самой облы, УЕ5 только для картинки
Опять же, я пока не видел структуру файлов и судить не могу. Может они переделали какие-то аспекты
Когда я услышал музыку из заставки чертовы нинзя начали резать лук тоннами
Создатели Skybliwion вздернулись, уже не получится скамить дурачков на донаты и бесплатную работу, что они делали последние 10 лет.
Русского нет
ну так нахер это ремейк а не ремастер))))))
Игра максимально близка к оригиналу, по факту просто перенесена на новый движок со значительными графическими обновлениями, все игровые механики сохранены, поэтому они честно назвали это ремастером.
Без русского сучата
Это выглядит как TES Online и я не знаю, хорошо это или плохо
Толкните когда на торрентах будет😃
Русского языка нет, так что пусть идут лесом, принципиально не покупаю.
Нет русского. Как так? При том, что игра так то официально продается в странах Снг, ну кроме России, естественно. Безезда Вот людям из Казахстана, Украины вы что прикажите делать? На английском играть? Классно (нет) Ну раз уж вы продаете игру в странах Снг, так переведите ее. Ладно, если бы она в принципе не продавалась в странах Снг, тогда в принципе да можно не переводить. банально не для кого в таком случае. Ну тут явно не тот случай.
Ничего себе ремастер. Всегда бы так :)
На кс.рине уже ждут пиратку
защиты нету у игры, день два и будет на торрентах
Уже на торрентах, скоро на российских появится.
Через 20 минут - на любом крупном трекере.
скоро на любом торрент трекере
Логика русификаций совсем не понятна: у нового Дума даже озвучка будет, а здесь даже интерфейс с субтитрами не перевели, при том, что русский язык третий по популярности в Стиме.
ну так че там в думе переводить-) А тут текста много. Все нужно ручками адаптировать из старой версии.
студия дума не сама беседка,а их дочка,они там сами решают насчет перевода,а эту шляпу сама беседка высрала)
По всему видно, что тут решает не микрософт, а студии на местах. Id всегда делали русскую озвучку, начиная с нулевых и по сей день. У Тодда она была через раз. Ну а сейчас этот даун решил вообще от перевода отказаться.
Да вроде не сама беседка же а их дочка , или вообще стороняя студия (кто там эти на V)
Проверю перевод текста от старого Обливона.
Кто там говорил что сегодня только анонс а выйдет хрен знает когда ?) Что теперь запоете ?)))
То что русского нет, это печалька, но я уверен в скором временем появиться 100%)))
Нейросеткой быстро переведут, текст так уж точно.
Залетел не глядя! Пока будут делать русик, поиграю с транслятором) После старфилда уже наученный)))
Движок то другой не как в старфилде
Ремастер ВО
Слышь купи
"Bethesda также уточнила, что игра по-прежнему использует оригинальный движок Gamebryo для логики, в то время как Unreal Engine 5 отвечает за визуальную часть."
Пару новостей назад, мне говорили что два движка не могут работать в одной игре и что ремастер будет целиком на UE5, что с лицом?
+
Что по денуво?
Нету никакой Denuvo
Шеогорат шикарно выглядит, слава Шеогорату
Интересно, сделают ли мододелы чтобы перевод и озвучка оригинальной облы работали на ремастере.
В теории да, но этотанриал, с ним мало кто умеет могет. Ну кроме команды Фареса. Там мое почтение.
Там много новых реплик будет, да и многие старые тоже переделают скорее всего
Это анрил, ресурсы игр на его основе легко извлекаются популярным ПО.
Отлично, а как ресурсы на него налОжились. Сабж о порте оригинала 1С на ремастер.
1070ти минималка)
Это стандарт для ue 5
нормально 5 оригинал 125 улучшенный, заметно поработали
ОФИГЕННО ВЫГЛЯДИТ! ТОП! Уже качаю в СТиме!
Уже взломали, лол
The.Elder.Scrolls.IV.Oblivion.Remastered-RUNE
Не нахожу, есть ссылка?
Там нечего взламывать
Тут ссылки запрещены.
Без Денуво. Уже взломали.
пять косых за делюкс издание, а говорили что бесплатно будет для тех, у кого старая версия есть)
Проще купить для казахского акка, там 18к тенге, чем переплачивать для Ру региона с других площадок
Кто говорил такой бред?
Проще с торрента скачать, раз нету русского значит и нету места в моей библиотеке стима. А так вообще кайф щя на торренты сольют раз денувы нету и через пару дней язык допилят красота!
Чёт требования не очень особенно 32 ГБ ? совсем что ли опухли
Unreal Engine 5. В игры на этом движе лучше не играть на 16 Гб.
Там тока названия от анреала 5, по скриншотам даже им не пахнет.
Возможно
А че, русского нет? Как-же мой любимый перевод... (Ловите эту вороватую пену).
P.S. Физику тканей\волос я смотрю так и не добавили. Ладно хоть уродские лица сохранили, самая отличительная черта игр беседки. Кого не слепишь, все уродом выйдет.
Мне завтра на работу с утра, как вы посмели!!!!!!!!!!!! Хоть бы в пятницу выпустили, совсем не щадят, работников 5/2.
Трамп, закрой Бефесду.
😂
мододелы, ради иисуса Христа перевод сделайте
Мне больше цвета в оригинале нравились, тут какая то серая мазня.
За 5000р без Русского языка Тот Говард Сас...Сделает!!
слегка подмазали графон 20 летней игре, выкатили системки как для некстгена и просят добавки за пару шкурок. Еще и перевод поленились прикрутить – вот это инновации, вот это подход. Потрясающий ремастер, которого все так ждали.
Согласен, цена кусачая. По-этому геймпасс в помощь
Слегка? Ты ебанутый? Обливиону 20 лет, ты вообще видел оригинал щас? системки как для некстегна? 2080 это некстген уже?
Поганцы из беседки. Даже ру сабов в игру не завезли.
Это конечно шикарно, но когда играть, но если не пройти на старте, то без модов не захочется. Интересно, физическое издание когда будет для коллекции.
P.S. Рекомендованные требования явно для 1080р.
Я немного не понял длс с островами и рыцарями часть делюкса и в обычную версию не входят?
ыыы, ДаЭДРОТ мне рот))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Русский язык выпили, ахаха, cуки!
ремастер на гвнодвижке, что устарел уже на момент выхода Скурима?