Эксперты Digital Foundry протестировали и опровергли эффективность популярного "мода для оптимизации игр на UE5"

Специалисты Digital Foundry протестировали один из самых скачиваемых «модов» для оптимизации игр на Unreal Engine 5, созданный пользователем P40L0X и выложенный на Nexus Mods. По заявлению автора, его ini-файлы улучшают производительность, снижают статтеры и повышают чёткость изображения без потерь в качестве. Он позиционирует свою работу как попытку «в одиночку исправить UE5». Однако Алекс Батталия из DF назвал мод бесполезным.
Во-первых, мод не является полноценной модификацией — это просто файл с настройками движка, доступными любому пользователю. Некоторые правки касаются DX11, тогда как движок UE5 полагается в основном на DX12. Некоторые параметры и вовсе неактуальны, поскольку по умолчанию не активны в релизных сборках.
Батталия сравнил производительность ремастера TES IV: Oblivion с оригинальным и изменённым ini-файлом — и не обнаружил никакой разницы. Статтеры возникали в тех же местах, показатели фреймтайма совпадали. Иногда игра работала чуть лучше с модом, иногда — хуже, но общая картина осталась неизменной.
На момент проверки мод имел более 300 тысяч скачиваний, и с тех пор цифра выросла до 600 тысяч. Digital Foundry объясняет популярность феномена эффектом плацебо — игрок может пройти проблемную зону повторно, не столкнувшись со статтерами, и связать это с «модом», а не с тем, что шейдеры ранее уже были скомпилированы системой.
Глава DF Рич Лидбеттер подчеркнул, что ini-файлы не способны повлиять на реальные причины просадок производительности в играх на UE5 — это системные вопросы компиляции шейдеров и стриминга данных. Он призвал к более открытой коммуникации со стороны разработчиков и самой Epic Games по поводу проблем с движком.
Интересно, что команда разработчиков ремастера Oblivion уже признала наличие проблем и работает над улучшением стриминга отдельных ячеек игрового мира. Это единственный путь к настоящей оптимизации — и ini-файлы от моддеров тут бессильны.
Сам P40L0X ответил на критику, заявив, что «тысячи поддержавших его людей» не могут ошибаться. Он призывает игроков попробовать его изменения самим: «Это бесплатно. Не поможет — просто удалите». Тем не менее, Digital Foundry осталась при своём мнении: никакой объективной пользы мод не даёт.
Таким образом, популярный «мод» оказался скорее иллюзией, чем реальным решением проблем движка UE5. Улучшения возможны лишь на уровне патчей и самих разработчиков — а не через массовые изменения в ini-файлах.
Дак да мод реально бесполезный
Проверил, абсолютно никакой разницы. А вот что действительно помогает: удалить кеш шейдеров и скомпилировать снова.
хех мОдодел оказался мУдоделом судя по новости
Да они свой же фортнайт не могут сделать так, чтоб он не статерил. Стабильно в каждой катке минимум 2-3 статера на полсекунды. При всём при том, что комп нормальный.
Больше не жду TES 6
Архолос вылетает при входе в канализацию. Загрузка доходит до середины и вылетает.
У криводелов всегда так
челы реально ставят мод во время компиляции шейдеров, а потом говорят что мод помог когда компиляция уже завершилась
это да) у меня тоже фризило хотя на первой взгляд казалось что компиляция завершилась, но неееет. В главном меню если посмотреть лагает сильно и проц грузит на 100процентов затем через 5 минут отпускает и вообще 0 фризов а всё потому что компиляция без предупреждений
это мне напоминает эмуляцию когда играл в botw пк, принцип был в создании кэша после предварительной компиляции, для этого каждый новый эффект или любое первое взаимодействие с игровым миром давало статтеры потому что всё это записывалось чтобы в дальнейшем такое больше не встречалось, т.е. не было ни лагов, ни статтеров, ни компиляции позже, тоже было без предупреждений и совершенно спонтанно, но только на первых часах. Не знаю насколько это похоже на работу UE5, но выглядит похоже.
Если серьёзно , то FPS и реальная картинка в игре из разных измерений. Если к примеру на слабой машине всё выкрутить в низкие , то картинка при низких фпс( а они всё равно будут низкими) будут хуже чем в оригинале 2006 года. Лучше уже на CryEngine бы делали, Kingdom Come: Deliverance II вышел с более красивым визуалом и безупречной оптимизацией .
А как же 600 тысяч возмущенных?