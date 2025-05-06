Эксперты Digital Foundry протестировали и опровергли эффективность популярного "мода для оптимизации игр на UE5"

Специалисты Digital Foundry протестировали один из самых скачиваемых «модов» для оптимизации игр на Unreal Engine 5, созданный пользователем P40L0X и выложенный на Nexus Mods. По заявлению автора, его ini-файлы улучшают производительность, снижают статтеры и повышают чёткость изображения без потерь в качестве. Он позиционирует свою работу как попытку «в одиночку исправить UE5». Однако Алекс Батталия из DF назвал мод бесполезным.

Во-первых, мод не является полноценной модификацией — это просто файл с настройками движка, доступными любому пользователю. Некоторые правки касаются DX11, тогда как движок UE5 полагается в основном на DX12. Некоторые параметры и вовсе неактуальны, поскольку по умолчанию не активны в релизных сборках.

Батталия сравнил производительность ремастера TES IV: Oblivion с оригинальным и изменённым ini-файлом — и не обнаружил никакой разницы. Статтеры возникали в тех же местах, показатели фреймтайма совпадали. Иногда игра работала чуть лучше с модом, иногда — хуже, но общая картина осталась неизменной.

На момент проверки мод имел более 300 тысяч скачиваний, и с тех пор цифра выросла до 600 тысяч. Digital Foundry объясняет популярность феномена эффектом плацебо — игрок может пройти проблемную зону повторно, не столкнувшись со статтерами, и связать это с «модом», а не с тем, что шейдеры ранее уже были скомпилированы системой.

Глава DF Рич Лидбеттер подчеркнул, что ini-файлы не способны повлиять на реальные причины просадок производительности в играх на UE5 — это системные вопросы компиляции шейдеров и стриминга данных. Он призвал к более открытой коммуникации со стороны разработчиков и самой Epic Games по поводу проблем с движком.

Интересно, что команда разработчиков ремастера Oblivion уже признала наличие проблем и работает над улучшением стриминга отдельных ячеек игрового мира. Это единственный путь к настоящей оптимизации — и ini-файлы от моддеров тут бессильны.

Сам P40L0X ответил на критику, заявив, что «тысячи поддержавших его людей» не могут ошибаться. Он призывает игроков попробовать его изменения самим: «Это бесплатно. Не поможет — просто удалите». Тем не менее, Digital Foundry осталась при своём мнении: никакой объективной пользы мод не даёт.

Таким образом, популярный «мод» оказался скорее иллюзией, чем реальным решением проблем движка UE5. Улучшения возможны лишь на уровне патчей и самих разработчиков — а не через массовые изменения в ini-файлах.