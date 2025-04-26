Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered имеет серьезные проблемы с ЦП, из-за чего плавный игровой процесс невозможен

Digital Foundry провели тестирование игры Oblivion Remastered на ПК и поделились своими наблюдениями касательно технического состояния и работоспособности проекта.

В ходе тестов было выявлено наличие проблем с заиканиями и очень высокие требования к производительности CPU.

Особенно заметны регулярные торможения и значительные падения FPS при использовании технологии освещения Lumen — столкнуться с долгими зависаниями можно даже на самых мощных игровых процессорах.

На системе с топовым Ryzen 9800X3D фреймрейт иногда падает до 20 FPS — удивительно, но снижение графических настроек помогает немного улучшить ситуацию.

На ПК с менее мощными процессорами, например, Ryzen 3600, даже несмотря на использование Lumen, достичь стабильных 30 FPS не получается — изображение всё равно остаётся нестабильным.

Интересно, что при всем этом оптимизация всё ещё находится в состоянии доработки, так что дальнейшие улучшения не исключены.