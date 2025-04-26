Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered имеет серьезные проблемы с ЦП, из-за чего плавный игровой процесс невозможен

Digital Foundry провели тестирование игры Oblivion Remastered на ПК и поделились своими наблюдениями касательно технического состояния и работоспособности проекта.
В ходе тестов было выявлено наличие проблем с заиканиями и очень высокие требования к производительности CPU.
Особенно заметны регулярные торможения и значительные падения FPS при использовании технологии освещения Lumen — столкнуться с долгими зависаниями можно даже на самых мощных игровых процессорах.
На системе с топовым Ryzen 9800X3D фреймрейт иногда падает до 20 FPS — удивительно, но снижение графических настроек помогает немного улучшить ситуацию.
На ПК с менее мощными процессорами, например, Ryzen 3600, даже несмотря на использование Lumen, достичь стабильных 30 FPS не получается — изображение всё равно остаётся нестабильным.
Интересно, что при всем этом оптимизация всё ещё находится в состоянии доработки, так что дальнейшие улучшения не исключены.
Практически все игры на анриале 5 используют люмен, и к счастью у большинства проблем с производительностью нет, а вот в больших мирах на которые анриал не сильно рассчитан такое встречается. Анриал хорошо работает в играх разбитых на небольшие локации
Ну собственно в обле фпс и падает только на открытом пространстве )
Называется возвращение в детство, тогда у меня обливион нормально только в подземельях и работал, выходишь наружу фпс в жопе на минималочках
Вообще-то, когда они пятый движок презентовали. у них как раз был упор на то, что он рассчитан на большие открытые пространства, что они в роликах и демонстрировали.
Игра детства и Лаги в игре из детства перекочевали XD, разработчики постарались сохранить дух оригинальной игры и они хотели чтобы игрок вновь почувствовал... ностальгию...
именно , накой фиг они решили сделать на ye5 - вопрос века. Взяли бы вон двигло ТЕСО и всё.
Тупит невыносимо, атмосферу убивает нахрен. Пока что экспедицию33 прохожу, надеюсь когда допройду - уже будет патченная кошерная обла!
А в Экспедиции как с багами? Можно уже начинать играть?
Экспедиция прям хорошо работает, просаживается ненамного только на мировой карте, но на высоких с длсс на баланс вполне комфортно
а что по железу?
r5 5500, 3060 12gb, 16 gb ram 3200 MHz
лучше skyblivion подождать
У меня стабильные 60 FPS без трассировки, но по какой-то причине когда веду диалог может до 20 упасть.
Все изза этого несчастного UE5. Грустно что столько важных игр в будущем тоже будут на этом мерзком движке, новые ведьмаки, киберпук, да и еще много всего. Слабо верится что поляки смогут сильно лучше оптимизировать.
патчи вообще будут?
В игре от беседки другого и не ожидаешь // Иван Новиков
ремастер не беседка делала
кривой бесездовский скелет игры то остался, и на него накинули ещё более кривой u5...
дело в кривом графическом движке
Поганейший UE5 лагает везде,за редким исключением и всем плевать,ведь предзаказывают,на релизе можно подать го...но на лопате ,а потом патчи делать не спеша,если сильно будут бухтеть,можно извиниться в письменной форме и выкинуть эту пасту на игровые сайты.)
Вот что бывает, когда игру пишет тупоголовое поколение зумеров, которые у ИИ спрашивают.
так у игры ноги растут не из-за тупых типа зумеров и ии. А из-за гениально хода мыслей накатить на старый движок игры, UN5 который выступает графическим движком. И после этого назвать это ремастером.
В итоге получилось выстрел себе в две колени. Глючный и кривой старый движок облвиоино, в лучших традиции беседки. И ещё сырой Unreal Engine 5 над которым всё ещё работают и развиваются.
Не... они конечно могли бы тупо на UN5 сделать и всё было, бы гораздо лучше. Только всё упёрлось в жадность и не желания с нуля всё переделывать масштабно. Им бы пришлось тогда делать и квесты с нуля и всё остально переписывать. Разработка явно не 4 года заняло бы.
Да и честно говоря Unreal Engine 5 не очень отлично подходит для игр с открытым огромным миром. Над этим пришлось очень сильно заморочиться и придумать не слабые костыли. В противном случае были, бы проблемы.
я бы не сказалал что движок уе5 не подходит под открый мир. тогда впринципе не один популярный движок не подходит. уе4 был очень под запечееное освещение при полной тотальной динамике и отсусвии небесного освещения от чдр текстуры там бы довольно бы тривиальный графон. но уе5 в большой степени под динамичное освещение и динамичное окружение что одно из условий для больших открытых миров.
интересна, почему?
Если с топовым ПК фреймрейт иногда падает до 20 FPS , то какие тогда ПК у разрабов???
возможно когда предварительно скомпилированно не видно никаого падения фэпеэс. как было у разрабоутчиков лагающего бутмана в 2015м
например нацеленые на тех.нужды, тот же асус з13пе-д16 в связке с 6526y, вообще в редакторах и консолях отладки разрабы не в фпс дрочат...
тут нет ссд показателей, скорее всего чтение ссд и приводит к просадкам, все игры беседки поделены на блоки и когда загружается новый блок всегда просадки.
у меня тупо шлейфы. например если взять лук в руки и просто поставить блок то от лука остается шлейф. при этом FSR выключен.
Было так же, отключил одну из опций и шлейф пропал. Поиграйся с опциями, фср оставил включенным.
Выключи TAA, шлейфы исчезнут
Это беда движка UE5
Модерам с этим ещё теперь долго "играть".
И так купят
Да есть такое. FPS падает на ровном месте и постоянно компиляция шейдеров в игровом процессе.
эта проблема еще со времен фалаута 76,постоянно карта недогружена фпс куда то делся и процессор при этом не сказать что на 100.
Ryzen 9800X3D хлам еще бы там не фризило. Ну правда и интел провалились. Ну я думаю они норм поколения сделают и на i3 будет летать самый бюджетный мы увидим что нет фризов в игре.