Энтузиаст в деталях рассказал о сломанной системе сложности в Oblivion Remastered, которую исправляют только моды

Переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion получило множество хвалебных отзывов за визуальные улучшения и переработку базовой механики, однако одна из ключевых систем игры осталась в весьма спорном состоянии. Речь идёт о балансе сложности, который, по мнению многих игроков, в Oblivion Remastered работает куда менее предсказуемо, чем хотелось бы. Один из моддеров решил выяснить, в чём именно проблема и оказалось, что механика банально "сломана".

Пользователь под ником IxionXVII опубликовал мод Difficulty Slider Fixed, а вместе с ним — подробный разбор того, как именно работает система уровней сложности в обновлённой версии игры. По умолчанию у Oblivion Remastered есть пять фиксированных ступеней сложности: от "Новичка" до "Мастера", которые заменили гибкий ползунок оригинала. Однако числовые значения внутри этих ступеней поражают своей диспропорцией.

К примеру, на уровне "Адепт" игрок и враги наносят одинаковый урон (1x/1x), но уже на "Эксперте" герой получает в 3,5 раза больше урона, нанося при этом лишь 28,6% от обычного. А на "Мастере" боёвка превращается в форменное избиение — игрок получает в шесть раз больше урона, нанося всего 16,7%. По сути, мощнейшее оружие теряет смысл, а даже слабые противники превращаются в непробиваемые стены.

Мод IxionXVII предлагает гибкую систему с настраиваемыми коэффициентами, позволяя добиться куда более сбалансированной сложности. Например, одна из опций предлагает x2 урона, получаемого игроком, и x0.5 наносимого — такой вариант оказался "золотой серединой" для многих.

Сама по себе серия The Elder Scrolls никогда не славилась филигранной боевой системой, но в контексте десятков часов исследования Айлейдских руин и выполнения заданий Тёмного Братства даже малейший перекос в балансе способен отбить интерес. Новый мод вносит столь необходимую коррекцию, позволяя насладиться игрой без раздражения и чрезмерной легкости.

Тем временем на нашем сайте уже опубликовано более сотни различных модификаций для Oblivion Remastered, включая патчи, улучшающие боевку, визуал, а также полноценные сборки с геймплейными правками и даже контентом 18+. Ознакомиться со всеми можно в специальном разделе.

Отдельно стоит отметить, что на днях в Oblivion Remastered была обнаружена новая пасхалка — она отсылает к мемам 2010-х годов и прячется в одной из городских локаций. Подробнее об этом можно прочесть в нашей недавней новости.