Энтузиаст в деталях рассказал о сломанной системе сложности в Oblivion Remastered, которую исправляют только моды

Переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion получило множество хвалебных отзывов за визуальные улучшения и переработку базовой механики, однако одна из ключевых систем игры осталась в весьма спорном состоянии. Речь идёт о балансе сложности, который, по мнению многих игроков, в Oblivion Remastered работает куда менее предсказуемо, чем хотелось бы. Один из моддеров решил выяснить, в чём именно проблема и оказалось, что механика банально "сломана".
Пользователь под ником IxionXVII опубликовал мод Difficulty Slider Fixed, а вместе с ним — подробный разбор того, как именно работает система уровней сложности в обновлённой версии игры. По умолчанию у Oblivion Remastered есть пять фиксированных ступеней сложности: от "Новичка" до "Мастера", которые заменили гибкий ползунок оригинала. Однако числовые значения внутри этих ступеней поражают своей диспропорцией.
К примеру, на уровне "Адепт" игрок и враги наносят одинаковый урон (1x/1x), но уже на "Эксперте" герой получает в 3,5 раза больше урона, нанося при этом лишь 28,6% от обычного. А на "Мастере" боёвка превращается в форменное избиение — игрок получает в шесть раз больше урона, нанося всего 16,7%. По сути, мощнейшее оружие теряет смысл, а даже слабые противники превращаются в непробиваемые стены.
Мод IxionXVII предлагает гибкую систему с настраиваемыми коэффициентами, позволяя добиться куда более сбалансированной сложности. Например, одна из опций предлагает x2 урона, получаемого игроком, и x0.5 наносимого — такой вариант оказался "золотой серединой" для многих.
Сама по себе серия The Elder Scrolls никогда не славилась филигранной боевой системой, но в контексте десятков часов исследования Айлейдских руин и выполнения заданий Тёмного Братства даже малейший перекос в балансе способен отбить интерес. Новый мод вносит столь необходимую коррекцию, позволяя насладиться игрой без раздражения и чрезмерной легкости.
Тем временем на нашем сайте уже опубликовано более сотни различных модификаций для Oblivion Remastered, включая патчи, улучшающие боевку, визуал, а также полноценные сборки с геймплейными правками и даже контентом 18+. Ознакомиться со всеми можно в специальном разделе.
Отдельно стоит отметить, что на днях в Oblivion Remastered была обнаружена новая пасхалка — она отсылает к мемам 2010-х годов и прячется в одной из городских локаций. Подробнее об этом можно прочесть в нашей недавней новости.
Знаменитое качество Тодда, которым он кормит хомяков с лопаты
А Тодд тут причем если ремастер левая контора делала ?
Левая контора только графон (плюс мелочи) накатила на версию игры от Тодда.
Баланс и сложность тоже переделанны.
Чел оно так и было до ремастера.
Как? Есть точные цифры?
Ничего удивительного. Добрая часть бюджета игры ушла у них на добавление бесполых персонажей типа 1 и 2. На "исправления" остального у них не хватило ни финансов, ни ума!
Сказал ты хрень нет там ничего подобного, только при создании персонажа в тексте и все, и то это модами поправили
Все равно это не отменяет факта, что они занимались изменением какойто ерунды, но не исправили более значащие моменты.
А в 2006 году, в оригинале, куда деньги ушли? Если в оригинал не играли и не знаете, то зачем пишите глупость?
Ничего себе ерунда! Они полностью переработали интерфейс и карту, а это в оригинальной игре было абсолютно неиграбельной вещью, которую приходилось исправлять модами. Например, теперь заниматься алхимией - одно удовольствие ) А масштабирование карты - это ж прелесть!
Недочеты остались, но с ними играть тоже можно. Вообще не понимаю, зачем нужны какие-то неофициальные патчи и тем более куча модов на эту версию игры, она и так очень хороша.
А насчет уровней сложности - скажите, а сколько у человека времени на игру, чтобы он исследовал в ней разную сложность? Я на среднем полностью доволен: иногда бывает сложно, иногда попроще, но мне это нравится! Я думаю, этими вопросами занимаются в основном замороченные люди. Ну, нашел проблему - сообщи разрабам, они исправят в своих обновлениях.
Охота портить игру сторонними поделками?
Как бе еще в 200х каком то там было ясно, и понятно. И 100500 модов на эту тему. Ох тыж новость, даааа.
Так это тоже новость про моды, которую выдают за серьезный разбор.)
Как обычно для игр Беседки - без модов неиграбельно.
самое забавное, я наиграл уже 40 часов и поспал 2 раза ради квестов, уровень 2 - полет нормальный, перки есть уже и по 100, враги с одной стрелы падают, правда 3 боса были убиты далеко не сразу, например даэдре вампир где кинжал дают, в принципе меня устраивает
игра на адепте
На среднем уровне игра абсолютно нормальная, и что валится, и сложность врагов. Шутка ли - 5 (ПЯТЬ) уровней сложности, ну чего там делать? И трех бы хватило.
Только я тоже набегал уже 32 часа (пройдены 2 города), и у меня уровень 17 ))
Ему нужен Ремейк а не ремастер, игра морально устарела