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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 464 оценки

"Это Oblivion 2.0": геймдизайнер оригинала поражён масштабом ремастера культовой RPG

butcher69 butcher69

После месяцев слухов и утечек The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered наконец-то увидела свет — и мгновенно стала сенсацией. Возвращение в Сиродил спустя 20 лет оказалось куда более масштабным, чем ожидали фанаты и даже те, кто работал над оригиналом. Один из таких — Брюс Несмит, старший геймдизайнер Oblivion, — поделился своими впечатлениями от увиденного.

Несмит, покинувший Bethesda во время разработки Starfield, признался, что узнал о ремастере всего за неделю до релиза — из утечек. «Я досконально знал каждую сцену, которую они показывали. И они выглядели потрясающе», — рассказал он. Для него это стало настоящим шоком, ведь он ожидал лишь косметического обновления, в духе Skyrim: Special Edition.

Однако Oblivion Remastered вышла далеко за рамки стандартного «ремастера». Полностью переработанная анимация, новая система левелинга, изменённый интерфейс, а главное — переход на движок Unreal Engine произвели на разработчика сильнейшее впечатление. «Я не уверен, что слово „ремастер“ здесь уместно. Это ошеломляющий объём работы. Ему нужно отдельное название», — признался он.

Реакция сообщества не заставила себя ждать: игра сразу же ворвалась в топы продаж Steam, а число одновременных игроков превысило 160 тысяч. Для Несмита это стало символичным моментом. «Гордость — вот главное, что я чувствую. Oblivion спустя два десятилетия всё ещё жив и любим. В нашей индустрии немногие могут сказать, что были частью чего-то подобного», — отметил он.

Несмит затруднился назвать точное определение новой версии. Это больше, чем ремастер, но не совсем ремейк. «Ближе всего подходит „Oblivion 2.0“», — говорит он.

На волне успеха Oblivion Remastered усилились слухи о том, что Bethesda и студия Virtuos работают и над другим проектом — ремастером Fallout 3. Подтверждения пока нет, но игроки уже гадают, какой культовый мир оживёт на новом уровне технического исполнения следующим.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
UnsophisticatedEleazar

НУ, давай, полижи ещё Тоддику.
Покажи, как тебе нравится забагованная недоделка с деpьмовым даже для 2006-того геймдизайном. Которую даже моддеры чинить не станут, ибо UE5.
.
P.S. Кто хвалит оптимизацию, покажите тест фпс БЕЗ DLSS 4.0 с х4 генерацией кадров.

17
ГЛАВА ПУК

забудьте про натив, теперь только длсс и это уже давно, просыпайтесь

9
UnsophisticatedEleazar ГЛАВА ПУК

Я просто не буду играть в игры, которые разрабы то ли от рyкож0пости, то ли ради денежек хуанга не смогли оптимизировать.

5
SuperciliousGoodwin UnsophisticatedEleazar

Одному другому не мешает. Наплевательское отношение к игрокам и побольше денег к себе в карман

1
jax baron

могу сказать, 4070 всё ультра без длсс и фг................ 40 фпс в2к

2
jax baron ГЛАВА ПУК

до но длс качество ставить а не баланс + фг

Ahnx

2025

2019

8
Dima Kravcov

Ты прав. В 2025 лучше.

5
Ahnx Dima Kravcov

Протри очки, разуй глаза. И посмотри ещё разок.

Кстати, игра 2019 года гораздо менее требовательна к железу. И на порядок красивее.

Goodvini

Ну и традиционно унылая оптимизация, нагибающая мощные карточки (в 4к без перделок))

2
ГЛАВА ПУК

играю в 2к на ультра с лучами все чики пуки

5
UnsophisticatedEleazar ГЛАВА ПУК

На 5090, или с DLSS x4?
Просто продавать почку/очко ради 2К как минимум странно по моему.

1
ГЛАВА ПУК UnsophisticatedEleazar

успокойся какая 5090, у меня 4070

в нете пишут что даже на 4060 летает, о чем речь, ue5 это требовательный движок, но не прямо для топов, 4060 и выше и уже можно играть в 2к ( но с длсс )

jax baron ГЛАВА ПУК

врещь я вчера на ютебе смотрел карты 4070 в 2к и там на ультах 40 фпс

1
ГЛАВА ПУК jax baron

в нативе может? я не знаю, я всегда длсс врубаю, я без сглаживания не могу играть, длсс это самое плавное сглаживание что я встречал

Rorschach93

жаль только, что ресурсы не сжимают, как раньше, особенно в эпоху х360, так бы имели 40-50 Гб макс

TRADS80

Игра проседает в открытых локациях на ровном месте. =(

puzoman

Почему ремейк Oblivion идёт отдельной игрой, в то же время в RE в агрегаторе со всеми переизданиями и ремейками идёт как одна игра. В итоге игра распыляет аудиторию между старой и новой версией и это влияет на ее видимость в топах PG. Предлагаю убрать отдельную презентацию ремейка, а просто переписать системные требования под старой плашкой Oblivion. Туда же привязать и все новости о ремейке. Так Oblivion наберёт большую базу просмотров чего и заслуживает ведь агрегатором PG многие пользуются, в том числе и я как альтернативой IMDB.