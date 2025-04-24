"Это Oblivion 2.0": геймдизайнер оригинала поражён масштабом ремастера культовой RPG

После месяцев слухов и утечек The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered наконец-то увидела свет — и мгновенно стала сенсацией. Возвращение в Сиродил спустя 20 лет оказалось куда более масштабным, чем ожидали фанаты и даже те, кто работал над оригиналом. Один из таких — Брюс Несмит, старший геймдизайнер Oblivion, — поделился своими впечатлениями от увиденного.
Несмит, покинувший Bethesda во время разработки Starfield, признался, что узнал о ремастере всего за неделю до релиза — из утечек. «Я досконально знал каждую сцену, которую они показывали. И они выглядели потрясающе», — рассказал он. Для него это стало настоящим шоком, ведь он ожидал лишь косметического обновления, в духе Skyrim: Special Edition.
Однако Oblivion Remastered вышла далеко за рамки стандартного «ремастера». Полностью переработанная анимация, новая система левелинга, изменённый интерфейс, а главное — переход на движок Unreal Engine произвели на разработчика сильнейшее впечатление. «Я не уверен, что слово „ремастер“ здесь уместно. Это ошеломляющий объём работы. Ему нужно отдельное название», — признался он.
Реакция сообщества не заставила себя ждать: игра сразу же ворвалась в топы продаж Steam, а число одновременных игроков превысило 160 тысяч. Для Несмита это стало символичным моментом. «Гордость — вот главное, что я чувствую. Oblivion спустя два десятилетия всё ещё жив и любим. В нашей индустрии немногие могут сказать, что были частью чего-то подобного», — отметил он.
Несмит затруднился назвать точное определение новой версии. Это больше, чем ремастер, но не совсем ремейк. «Ближе всего подходит „Oblivion 2.0“», — говорит он.
На волне успеха Oblivion Remastered усилились слухи о том, что Bethesda и студия Virtuos работают и над другим проектом — ремастером Fallout 3. Подтверждения пока нет, но игроки уже гадают, какой культовый мир оживёт на новом уровне технического исполнения следующим.
НУ, давай, полижи ещё Тоддику.
Покажи, как тебе нравится забагованная недоделка с деpьмовым даже для 2006-того геймдизайном. Которую даже моддеры чинить не станут, ибо UE5.
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P.S. Кто хвалит оптимизацию, покажите тест фпс БЕЗ DLSS 4.0 с х4 генерацией кадров.
забудьте про натив, теперь только длсс и это уже давно, просыпайтесь
Я просто не буду играть в игры, которые разрабы то ли от рyкож0пости, то ли ради денежек хуанга не смогли оптимизировать.
Одному другому не мешает. Наплевательское отношение к игрокам и побольше денег к себе в карман
могу сказать, 4070 всё ультра без длсс и фг................ 40 фпс в2к
до но длс качество ставить а не баланс + фг
2025
2019
Ты прав. В 2025 лучше.
Протри очки, разуй глаза. И посмотри ещё разок.
Кстати, игра 2019 года гораздо менее требовательна к железу. И на порядок красивее.
Ну и традиционно унылая оптимизация, нагибающая мощные карточки (в 4к без перделок))
играю в 2к на ультра с лучами все чики пуки
На 5090, или с DLSS x4?
Просто продавать почку/очко ради 2К как минимум странно по моему.
успокойся какая 5090, у меня 4070
в нете пишут что даже на 4060 летает, о чем речь, ue5 это требовательный движок, но не прямо для топов, 4060 и выше и уже можно играть в 2к ( но с длсс )
врещь я вчера на ютебе смотрел карты 4070 в 2к и там на ультах 40 фпс
в нативе может? я не знаю, я всегда длсс врубаю, я без сглаживания не могу играть, длсс это самое плавное сглаживание что я встречал
жаль только, что ресурсы не сжимают, как раньше, особенно в эпоху х360, так бы имели 40-50 Гб макс
Игра проседает в открытых локациях на ровном месте. =(
Почему ремейк Oblivion идёт отдельной игрой, в то же время в RE в агрегаторе со всеми переизданиями и ремейками идёт как одна игра. В итоге игра распыляет аудиторию между старой и новой версией и это влияет на ее видимость в топах PG. Предлагаю убрать отдельную презентацию ремейка, а просто переписать системные требования под старой плашкой Oblivion. Туда же привязать и все новости о ремейке. Так Oblivion наберёт большую базу просмотров чего и заслуживает ведь агрегатором PG многие пользуются, в том числе и я как альтернативой IMDB.