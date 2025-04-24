"Это Oblivion 2.0": геймдизайнер оригинала поражён масштабом ремастера культовой RPG

После месяцев слухов и утечек The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered наконец-то увидела свет — и мгновенно стала сенсацией. Возвращение в Сиродил спустя 20 лет оказалось куда более масштабным, чем ожидали фанаты и даже те, кто работал над оригиналом. Один из таких — Брюс Несмит, старший геймдизайнер Oblivion, — поделился своими впечатлениями от увиденного.

Несмит, покинувший Bethesda во время разработки Starfield, признался, что узнал о ремастере всего за неделю до релиза — из утечек. «Я досконально знал каждую сцену, которую они показывали. И они выглядели потрясающе», — рассказал он. Для него это стало настоящим шоком, ведь он ожидал лишь косметического обновления, в духе Skyrim: Special Edition.

Однако Oblivion Remastered вышла далеко за рамки стандартного «ремастера». Полностью переработанная анимация, новая система левелинга, изменённый интерфейс, а главное — переход на движок Unreal Engine произвели на разработчика сильнейшее впечатление. «Я не уверен, что слово „ремастер“ здесь уместно. Это ошеломляющий объём работы. Ему нужно отдельное название», — признался он.

Реакция сообщества не заставила себя ждать: игра сразу же ворвалась в топы продаж Steam, а число одновременных игроков превысило 160 тысяч. Для Несмита это стало символичным моментом. «Гордость — вот главное, что я чувствую. Oblivion спустя два десятилетия всё ещё жив и любим. В нашей индустрии немногие могут сказать, что были частью чего-то подобного», — отметил он.

Несмит затруднился назвать точное определение новой версии. Это больше, чем ремастер, но не совсем ремейк. «Ближе всего подходит „Oblivion 2.0“», — говорит он.

На волне успеха Oblivion Remastered усилились слухи о том, что Bethesda и студия Virtuos работают и над другим проектом — ремастером Fallout 3. Подтверждения пока нет, но игроки уже гадают, какой культовый мир оживёт на новом уровне технического исполнения следующим.