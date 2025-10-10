Физический релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered содержит только 19 ГБ данных на диске PS5

Изначально The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered была доступна только в цифровом формате, но Bethesda решила выпустить также и физическое издание. Для поклонников серии это была хорошая новость.

Правда, как выяснил Retro Game Future, так называемый физический релиз ремастера TES 4 содержит только 19 ГБ из 120 ГБ данных на диске PS5, а значит, для прохождения всего приключения игрокам нужно скачать с серверов более 100 ГБ. Файлы нужно скачать после пролога.

В сообществе не скрывают своего возмущения, учитывая, что ранее Bethesda заявляла, что физический релиз будет полным и не потребует дополнительных файлов. Многие фанаты чувствуют себя обманутыми, особенно учитывая, что речь идет о тайтле, который должен был стать данью уважения классике.

Для многих игроков релиз коробковой версии ремастера должен был стать поистине праздником, но сейчас это вызывает серьезные опасения за будущее. В случае отключения серверов владельцы физических копий могут лишиться доступа к полной версии игры, что делает это «возвращение в прошлое» символом современных проблем индустрии.