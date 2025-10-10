Физический релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered содержит только 19 ГБ данных на диске PS5

Изначально The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered была доступна только в цифровом формате, но Bethesda решила выпустить также и физическое издание. Для поклонников серии это была хорошая новость.
Правда, как выяснил Retro Game Future, так называемый физический релиз ремастера TES 4 содержит только 19 ГБ из 120 ГБ данных на диске PS5, а значит, для прохождения всего приключения игрокам нужно скачать с серверов более 100 ГБ. Файлы нужно скачать после пролога.
В сообществе не скрывают своего возмущения, учитывая, что ранее Bethesda заявляла, что физический релиз будет полным и не потребует дополнительных файлов. Многие фанаты чувствуют себя обманутыми, особенно учитывая, что речь идет о тайтле, который должен был стать данью уважения классике.
Для многих игроков релиз коробковой версии ремастера должен был стать поистине праздником, но сейчас это вызывает серьезные опасения за будущее. В случае отключения серверов владельцы физических копий могут лишиться доступа к полной версии игры, что делает это «возвращение в прошлое» символом современных проблем индустрии.
на кой вообще коллекционировать эти физические издания , если они по сути самой игры не имеют , без интернета это просто кусок пластика , игрой владеть могут только пользователи зеленого
За тем, что в случае бана твоего акка игра остаётся у тебя и на новом акке она будет работать, а в случае с виртуальными покупками бан преравнивается к лишению всех игр в твоей библиотеке без возможности возврата.
Хахаха. Мой диск ТЕС4 Золотое издание от 1С с дополнениями и полноценной локализацией передает привет. К слову, я его уже переустанавливал и играл. Умели же раньше делать!
Стандартные объемы
Однослойный: 25 ГБ
Двухслойный: 50 ГБ
Многослойные диски BDXL
Трехслойный: 100 ГБ
Четырехслойный: 128 ГБ
1-2к за болванку, для корпы скорей всего дешевле, хотя с учетом печати, логистики, коробки не факт...
а какого объёма сейчас blu-ray для дисков с играми? 100 гигов или 50? и если даже на 100 взять, то 120 то всё равно не влезет, а 2 диска делать ещё более не выгодно
В RDR 2 спокойно два диска, это скорее лень разработчиков
128 ГБ - это четырехслойные BDXL, на данный момент являются blu-ray дисками максимального объёма. Но есть один нюанс: записываются только на специальных приводах, в которых имеется поддержка таких дисков. У нас стоимость 139 евро.
https://www.ubuy.fi/en/product/FG10K36KS-vinpower-4x-128gb-bdxl-quad-layer-bd-r-xl-white-inkjet-printable-blu-ray-recordable-50-year-archival-discs-10-discs
Но у Вас, я уверен, можно найти подешевле на четверть, а может и треть.
rdr 2 наверное на двух 50 гигабайтных был? всё таки 6 лет назад было