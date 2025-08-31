Глава Virtuos рассказал о создании TES 4: Oblivion Remastered и заявил, что "схожие ремастеры уже в разработке"

Глава студии Virtuos, Жиль Лангурье, в беседе с IGN поделился подробностями разработки The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, над которым студия работала совместно с Bethesda.
По его словам, проект удалось заполучить после того, как команда убедила Тодда Говарда в своей компетентности:
Вы доказываете, на что способны, на этапе пилотной версии. Выпускаете убедительный вертикальный срез, согласовываете уровень качества с Bethesda - и работаете дальше до финала.
Главная особенность ремастера - использование двух движков одновременно. Virtuos решила сохранить старое очарование оригинала, объединив его движок с современным Unreal Engine 5. Такой подход внутри компании называют "спариванием движков" - он позволяет оставить оригинальный геймплей нетронутым, но при этом перенести графику и современные технологии на новый уровень.
Virtuos уже имела опыт подобных гибридных решений, поэтому смогла применить его и для ремастера Oblivion. Масштабы работы впечатляют: на пике в разработке участвовало около 400 сотрудников.
Жиль Лангурье подчеркнул, что Virtuos сегодня насчитывает более 20 студий по всему миру и около 4 тысяч сотрудников, специализируясь на крупных ремастерах и технической поддержке для ведущих издателей.
Разработка ремастера велась сразу в нескольких офисах, а ключевым центром координации стал парижский штаб компании.
О будущих проектах глава Virtuos говорить отказался, однако намекнул на новые ремастеры схожего масштаба и продолжение сотрудничества с крупными франшизами. При этом студия не собирается становиться полноценным разработчиком оригинальных игр:
Не все хотят быть рок-звёздами. У нас другая роль - и мы этим гордимся.
