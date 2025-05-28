Игрок Oblivion Remastered получил тюремный срок в 55 тысяч лет за кражу предметов

Игрок под ником Scribe_Of_Satire поделился на Reddit забавной, но показательной историей: в обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered его персонаж был отправлен в тюрьму на 20 178 790 дней — это примерно 55 284 года. Причиной стал не террор и убийства, а... банальное воровство. Причём исключительно карманное, без насилия, вторжений в дома и даже без угона лошадей.
Как выяснилось, игрок накопил штраф более 2 миллиардов золотых монет, похитив более миллиона предметов. Всё это было сделано без применения силы и без жертв — один из самых «мирных» криминальных рекордов, если можно так выразиться. Однако наказание оказалось не менее внушительным: срок, превышающий возраст человеческой цивилизации, превратил календарь Тамриэля в настоящее безумие.
После столь долгого пребывания за решёткой игра начала «путаться» в датах: по возвращении на свободу персонаж оказался в 5-м дне месяца Утренняя Звезда третьей эры минус 9 818 года. Очевидно, что календарная система Oblivion не была рассчитана на подобные экстремумы. Ни новых рас, ни ледникового периода игрок не дождался — только обнулённые навыки и разочарование в юриспруденции Сиродила.
Стоит напомнить, что это уже вторая вирусная история из Oblivion Remastered, ставшая предметом бурных обсуждений в Reddit. Недавно модераторы были вынуждены ограничить публикации с "горячими попами атронахов" — ещё одним последствием визуального обновления, которое оказалось слишком привлекательным для части фанатов.
Если вы хотите разобраться, какие ещё изменения произошли в Oblivion Remastered и как избежать судьбы вора-рекордсмена, советуем ознакомиться с нашим гайдом по основным нововведениям в ремастере культовой игры.
Админ случаем не депутат?
Здесь скорее судья наш. За три банана 5 лет,за 3 лярда домашний арест.
дурак просто бы загрузил старое сохранение и не было бы этой проблемы 🤦
Некоторые люди не боятся экспериментировать, наверняка он потом загрузит старый сейв. Но познание неизведанного может быть интересным.
Такие повороты могут сделать прохождение интересней
Игра как сетевая или соло?
Это просто говорит о том насколько игра сырая в плане баланса.
Не только в плане баланса, я там заметил массу багов.
это говорит о том что он такой задрот-клептоман,что игра аж присела. Просто прикинь.."похитив более миллиона предметов"! Карл! Допустим 1000 000. Допустим 1 предмет - 1 секунда.Выходим на то,что он потратил на кражи 277 часов реального времени,примерно 11 дней. Да даже если он воровал 10 предметов за раз,то он сутки подряд,ежесекундно! пи*дил всё что не прибито к полу! :)
Опять посты с историями с Reddit, еще и про читера.
Во всей игре меньше предметов для кражи.
Что-то большие сомнения насчет этого удальца :) Скорее всего это обыкновенный читер. Чето взломал и что-то пошло не так. Скорее всего один краденный предмет был изменён на большее количество, а потом его спалил стражник.
Если даже он играет с даты выхода игры, ему пришлось бы каждый день красть примерно по 33000 предметов, каждый из которых стоит как минимум 2000 золотых и всё это в течение 30 дней.
Хотяяя... В Скае например с ростом уровня персонажа рос уровень противников и качество, а также стоимость шмота на них. Для того чтобы провернуть такое дело, ему пришлось бы обворовывать высокоуровневых персонажей, стягивая с них дорогой шмот..
Скорее всего, человек просто "нарисовал" читами какому-нибудь НПЦ стотыщьмиллионов золота в кармане и украл.
Насколько я помню штрафы прилетают только когда тебя уведели, так что 33000 предметов нужно красть на глазах свидетелей.
Всегда хотелось, чтобы квест Никому не сбежать из Сидны в Скайрим длился бы гораздо дольше - несколько часов или дней в реальном времени. Было бы крайне душно,зато очень атмосферно.
Забавный баг. Похоже герой оказался в прошлом. Значит нужно отсидеть еще один такой срок и вернуться в "настоящее" сюжетное время!
Получается он досидит в тюрьме до даты начала событий в игре , и игра начнётся с того что он сидит в тюрьме и к нему заходит император - петля замыкается ))
Охтыжнифигасебе, Терми... Обливилон - Генезис.
Либо он выйдет из тюрьмы, когда в мире The Elder Scrolls уже наступит эра Starfield.
Как в комментах под оригиналом новости писали - Выйдет его персонаж из тюрьмы, когда в Эльдер скролс придет эпоха Старфилд.
А может он просто свистнул сладкий рулет?)))
и ему прострелили колено
Видать какого-то сынка миллиардера ограбил