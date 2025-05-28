Игрок Oblivion Remastered получил тюремный срок в 55 тысяч лет за мелкую кражу

Игрок под ником Scribe_Of_Satire поделился на Reddit забавной, но показательной историей: в обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered его персонаж был отправлен в тюрьму на 20 178 790 дней — это примерно 55 284 года. Причиной стал не террор и убийства, а... банальное воровство. Причём исключительно карманное, без насилия, вторжений в дома и даже без угона лошадей.

Как выяснилось, игрок накопил штраф более 2 миллиардов золотых монет, похитив более миллиона предметов. Всё это было сделано без применения силы и без жертв — один из самых «мирных» криминальных рекордов, если можно так выразиться. Однако наказание оказалось не менее внушительным: срок, превышающий возраст человеческой цивилизации, превратил календарь Тамриэля в настоящее безумие.

После столь долгого пребывания за решёткой игра начала «путаться» в датах: по возвращении на свободу персонаж оказался в 5-м дне месяца Утренняя Звезда третьей эры минус 9 818 года. Очевидно, что календарная система Oblivion не была рассчитана на подобные экстремумы. Ни новых рас, ни ледникового периода игрок не дождался — только обнулённые навыки и разочарование в юриспруденции Сиродила.

Стоит напомнить, что это уже вторая вирусная история из Oblivion Remastered, ставшая предметом бурных обсуждений в Reddit. Недавно модераторы были вынуждены ограничить публикации с "горячими попами атронахов" — ещё одним последствием визуального обновления, которое оказалось слишком привлекательным для части фанатов.

Если вы хотите разобраться, какие ещё изменения произошли в Oblivion Remastered и как избежать судьбы вора-рекордсмена, советуем ознакомиться с нашим гайдом по основным нововведениям в ремастере культовой игры.