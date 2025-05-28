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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 443 оценки

Игрок Oblivion Remastered получил тюремный срок в 55 тысяч лет за мелкую кражу

Gutsz Gutsz

Игрок под ником Scribe_Of_Satire поделился на Reddit забавной, но показательной историей: в обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered его персонаж был отправлен в тюрьму на 20 178 790 дней — это примерно 55 284 года. Причиной стал не террор и убийства, а... банальное воровство. Причём исключительно карманное, без насилия, вторжений в дома и даже без угона лошадей.

Как выяснилось, игрок накопил штраф более 2 миллиардов золотых монет, похитив более миллиона предметов. Всё это было сделано без применения силы и без жертв — один из самых «мирных» криминальных рекордов, если можно так выразиться. Однако наказание оказалось не менее внушительным: срок, превышающий возраст человеческой цивилизации, превратил календарь Тамриэля в настоящее безумие.

После столь долгого пребывания за решёткой игра начала «путаться» в датах: по возвращении на свободу персонаж оказался в 5-м дне месяца Утренняя Звезда третьей эры минус 9 818 года. Очевидно, что календарная система Oblivion не была рассчитана на подобные экстремумы. Ни новых рас, ни ледникового периода игрок не дождался — только обнулённые навыки и разочарование в юриспруденции Сиродила.

Стоит напомнить, что это уже вторая вирусная история из Oblivion Remastered, ставшая предметом бурных обсуждений в Reddit. Недавно модераторы были вынуждены ограничить публикации с "горячими попами атронахов" — ещё одним последствием визуального обновления, которое оказалось слишком привлекательным для части фанатов.

Модераторы Reddit больше не могут терпеть посты с горячими попами Атронах из Oblivion Remastered

Если вы хотите разобраться, какие ещё изменения произошли в Oblivion Remastered и как избежать судьбы вора-рекордсмена, советуем ознакомиться с нашим гайдом по основным нововведениям в ремастере культовой игры.

Возвращение в Сиродил: Главные изменения в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Аналиус

дурак просто бы загрузил старое сохранение и не было бы этой проблемы 🤦

12
RomkaNeVeR1N

Некоторые люди не боятся экспериментировать, наверняка он потом загрузит старый сейв. Но познание неизведанного может быть интересным.

9
lndig0

Такие повороты могут сделать прохождение интересней

1
Kolyanych1337 RomkaNeVeR1N

Игра как сетевая или соло?

2
Egik81

Это просто говорит о том насколько игра сырая в плане баланса.

6
Ниалот Нзотович

Не только в плане баланса, я там заметил массу багов.

JEKABRAZZ

Опять посты с историями с Reddit, еще и про читера.

игрок накопил штраф более 2 миллиардов золотых монет, похитив более миллиона предметов.

Во всей игре меньше предметов для кражи.

3
Lvinomord

Всегда хотелось, чтобы квест Никому не сбежать из Сидны в Скайрим длился бы гораздо дольше - несколько часов или дней в реальном времени. Было бы крайне душно,зато очень атмосферно.

1
yariko ookami
После столь долгого пребывания за решёткой игра начала «путаться» в датах: по возвращении на свободу персонаж оказался в 5-м дне месяца Утренняя Звезда третьей эры минус 9 818 года.

Забавный баг. Похоже герой оказался в прошлом. Значит нужно отсидеть еще один такой срок и вернуться в "настоящее" сюжетное время!

1
Sivispacempb

Получается он досидит в тюрьме до даты начала событий в игре , и игра начнётся с того что он сидит в тюрьме и к нему заходит император - петля замыкается ))

4
saksnboom Sivispacempb

Охтыжнифигасебе, Терми... Обливилон - Генезис.

Ниалот Нзотович

А может он просто свистнул сладкий рулет?)))

1
Corpsegrinder

Вот это прикол ! (С).

Bait795

Там был возможно криминал поймали на горячем украл у котжита сметану у него на глазах и сказал что это не он!

Seifer1986

Что-то большие сомнения насчет этого удальца :) Скорее всего это обыкновенный читер. Чето взломал и что-то пошло не так. Скорее всего один краденный предмет был изменён на большее количество, а потом его спалил стражник.

Если даже он играет с даты выхода игры, ему пришлось в день красть примерно по 33000 предметов, каждый из которых стоит как минимум 2000 золотых и всё это в течение 30 дней.

Хотяяя... В Скае например с ростом уровня персонажа рос уровень противников и качество, а также стоимость шмота на них. Для того чтобы провернуть такое дело, ему пришлось бы обворовывать высокоуровневых персонажей, стягивая с них дорогой шмот..

WarCraf4er

Видать какого-то сынка миллиардера ограбил