Игрок Oblivion Remastered потратил 100 часов на изучение базового заклинания в канализации

Увлечённый игрок Oblivion Remastered провёл более 100 часов в ранних канализациях игры, постоянно спамя самым базовым доступным заклинанием. Пользователь Reddit "Hippos_R_Us" поделился своим необычным достижением: он достиг максимального 100-го уровня в Мистицизме, используя только заклинание Ясновидение, даже не продвинувшись дальше обучения в игре.

Мотивация к этому необычному начинанию пришла из детского воспоминания.

Когда я в детстве впервые услышал об Oblivion, мой друг сказал: «Ты можешь прокачаться, делая что угодно, даже прыгая!» Поэтому я сразу же решил попробовать и в итоге довёл акробатику до максимума, ещё находясь в тюремной камере.

Вернувшись в Oblivion Remastered в 2025 году, игрок решил пойти ещё дальше.

Я подумал: «Как далеко я смогу зайти?» Я уже сбежал из нескольких локаций и взламывал замки, так что эти навыки не могут быть рассмотрены, но я планировал стать сильнейшим персонажем первого уровня.

План состоит в том, чтобы развить несколько навыков до максимума ещё до того, как Император будет убит в основной сюжетной линии.

Игрок признался, что среди его попыток «Мистицизм с использованием только Ясновидения был худшим на данный момент!» Тем не менее, выполнив поставленную перед собой задачу, он выразил удовлетворение:

Я знаю, что все это не имеет смысла, но я думаю, что маленький я гордился бы мной, и это здорово.