Игрок Oblivion Remastered потратил 100 часов на изучение базового заклинания в канализации

Увлечённый игрок Oblivion Remastered провёл более 100 часов в ранних канализациях игры, постоянно спамя самым базовым доступным заклинанием. Пользователь Reddit "Hippos_R_Us" поделился своим необычным достижением: он достиг максимального 100-го уровня в Мистицизме, используя только заклинание Ясновидение, даже не продвинувшись дальше обучения в игре.
Мотивация к этому необычному начинанию пришла из детского воспоминания.
Когда я в детстве впервые услышал об Oblivion, мой друг сказал: «Ты можешь прокачаться, делая что угодно, даже прыгая!» Поэтому я сразу же решил попробовать и в итоге довёл акробатику до максимума, ещё находясь в тюремной камере.
Вернувшись в Oblivion Remastered в 2025 году, игрок решил пойти ещё дальше.
Я подумал: «Как далеко я смогу зайти?» Я уже сбежал из нескольких локаций и взламывал замки, так что эти навыки не могут быть рассмотрены, но я планировал стать сильнейшим персонажем первого уровня.
План состоит в том, чтобы развить несколько навыков до максимума ещё до того, как Император будет убит в основной сюжетной линии.
Игрок признался, что среди его попыток «Мистицизм с использованием только Ясновидения был худшим на данный момент!» Тем не менее, выполнив поставленную перед собой задачу, он выразил удовлетворение:
Я знаю, что все это не имеет смысла, но я думаю, что маленький я гордился бы мной, и это здорово.
План состоит в том, чтобы развить несколько навыков до максимума ещё до того, как Император будет убит в основной сюжетной линии. - В оригинале я так тоже делал, чтобы прокачаться. Проблема была в том что прокачав несколько умений - при повышении уровня можно поднять только три (остальные были ниже - поэтому качал основые навыки). P.S. Oblivion Remastered - пока что не успел купить (пускай ее доделают - и баги исправят, тогда и посмотрим).
её не нужно покупать, она в подписке на xbox
Благодарю за ответ и подсказку.
Купил за 420 рублей авторскую подписку на гейпасс на год, не жалею)
Качаться в Обливионе это фатальная ошибка из-за тоддовского автолевелинга. Помнится я при выборе класса почти всегда выбирал кастомный и ставил туда то, чем я реже всего буду пользоваться, чтобы не поднимать уровень мобам вместе со своим.
хитро придумано, а я всегда выбирал самые используемые навыки, но всё равно не качал уровень, не спал на кровати, может разок только по квесту тёмного братства и доп заданию с домом с призраками