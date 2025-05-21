Игрок в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered обнаружил странный баг с бабочками

Один из игроков в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered обнаружил необычный баг: бабочки, пролетающие над водой, каким-то образом стирают отражения деревьев на её поверхности.

На Reddit пользователь JoelColden поделился роликом, где бабочки летают над озером. На первый взгляд всё выглядело нормально, но при детальном просмотре оказалось, что при пролёте бабочек исчезают отражения деревьев в воде — весьма странный и визуально заметный баг. Bethesda давно известна своими курьёзными ошибками, и Oblivion Remastered, похоже, не стала исключением — многие геймеры в шутку называют баги "фишкой" её игр.

Некоторые пользователи жаловались и на другие проблемы, например, баг камеры, из-за которого она начинает заваливаться вверх во время диалогов, создавая эффект "рыбьего глаза". Подобные глюки могут быть забавными, но иногда серьёзно мешают игровому процессу. К счастью, сообщество активно помогает друг другу справляться с ошибками — советами, решениями и патчами.

Есть и более серьёзные проблемы — в частности, жалобы на ухудшение производительности на консолях. Некоторые считают, что в игре может быть утечка памяти, хотя официального подтверждения пока нет. Замечено, что при длительной сессии производительность падает, и помогает только полный перезапуск игры. Несмотря на эти трудности, большинство игроков всё же получают удовольствие от возвращения в обновлённый мир Oblivion.