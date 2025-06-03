Игроки не хотят возвращаться в Скайрим после "приятных" механик Oblivion Remastered

Студия Bethesda вернула к жизни The Elder Scrolls IV: Oblivion — и, как оказалось, не просто для ностальгии. Многочисленные игроки, погрузившись в ремастер легендарной RPG, столкнулись с неожиданным эффектом: возвращение в более поздний Skyrim стало почти невозможным из-за заметной разницы в механиках и ощущениях от игры.
Основная претензия к Skyrim теперь — это упрощённые системы магии, алхимии и передвижения. В Oblivion Remastered эти элементы, напротив, расцвели новыми красками. Пользователи Reddit отмечают, что свобода экспериментов в магии и алхимии возвращает ощущение силы и контроля, которое в Skyrim теряется за упрощёнными интерфейсами и ограниченными возможностями.
Один из игроков под ником DoggosRneat поделился:
После 200 часов в ремастере я не могу привыкнуть к тому, как медленно всё происходит в Skyrim. Я испорчен скоростью и ловкостью из Oblivion — без акробатики и ускоряющих заклинаний кажется, будто я бегаю по патоке».
В Oblivion Remastered игроки могут прыгать на огромные расстояния, усиливая навыки соответствующими зельями и заклинаниями. В Skyrim же эта гибкость исчезает, что резко контрастирует с ощущениями после ремастера. Улучшения в третьем лице также не остались незамеченными: обновлённая камера Oblivion теперь кажется куда более динамичной и живой, в отличие от «устаревшей» анимации Skyrim.
Эти впечатления разделяют всё больше игроков, и на фоне этого возрождается интерес и к прошлому, и к будущему серии. Тем более что ремастер уже пришли проверять такие легендарные для сообщества фанатов серии контентмейкеры, как "Бабуля Скайрима". Она решили лично оценить нововведения ремастера, хотя совсем недавно подумывала о прекращении своей деятельности.
Однако с возвращением в Сиродил стоит быть осторожным — игра не прощает ошибок, особенно если дело доходит до воровства. Один из игроков уже угодил в виртуальную тюрьму на 55 тысяч лет за кражу предметов, и это лишний раз напоминает: Oblivion Remastered может быть волшебным, но и беспощадным.
Правда в скайриме лучшая боёвка в истории рпг. Ни разу за мага в скайриме не играл.
с ума сошел?)
Несложно быть лучшей из худших
лучшая часть, я вообще в оригинал залип
Смешно, как бы я не любил Обливион но по сравнению со Скайримом, Обливион максимально кастрированный как раз начиная с механик и прокачки, добиваний и заканчивая наградами за квесты, лутом и тоннами другого контента который есть в Скайриме.
И какой контент есть в скайриме? Для нормальных людей, а не хомяков
Поиграй и увидишь
В обле лучше только система магии, в остальном скайрим превзошел своего преемника - это факт.
Если речь о ванильном Скайриме то оно и понятно. Но на него вышла тонна модов, которые расширяют возможности и позволяют настроить всю игру под себя, причем сделать это можно буквально в несколько кликов мыши, а ремастер этим похвастать пока не может.
Расскажешь как 1000 модов в несколько кликов установить? А то у меня на это минимум сутки уходят
Я никогда не ставлю 1000 модов. Немного меняю механики боевки, подтягиваю текстурки и хорош. Модов на 200-300 получается.
200-300 модов, а потом ещё их настройка...в пару кликов, держи в курсе клоун
Как по мне ремастер Облы, это лучший на данный момент ремастер в этом году🤗🍻 Я вчера в игре провёл шесть часов, не выходя из неё. Очень благодарен разрабам за графон, оптимизон и, конечно же, самое главное за ностальгию, которую они не испортили. // Nvidia Power
Ну не знаю, может только если это касается каких то магических механик, которые я обходил стороной в угоду физического боя. Но меня задолбала эта скорость, дрыгание и анимешный спринт персонажа. Скайрим как раз пленял этой неспешностью, было интересно просто побродить, походить, исследовать гробницы, пещеры, где адекватно работал стелс, не было желания тупо на спринте пробежать пол карты. От ремейка облы в этом плане устаешь. Даже если хотел бы проникнуться атмосферой, отвлекаешься на совершенно бесполезные моменты, как например уб*юдский износ вещей, не знаю кого от этого ещё штырит в 2025 году, назовите хоть казуалом хоть кем угодно , уродливые лица и их анимация, инвентарь, который кто-то умудряется называть удобным, лол. В общем, игра по своему хороша, но много кто отдаст предпочтение старому скайриму, если ещё графу подтянуть модами
Согласен. Скайрим может и неплохая игра в отдельности, но она одна из самых слабых частей серии Свитков, магию свою кастовать нельзя, и даже ступку с пестиком отняли. Механику износа шмота обнулили, и вообще в ТЕС5 много чего упразднили в угоду казуальности.
Вам бы словарь в руки взять. Причем тут казуальность. Казуальность это облегчение игры в угоду большинству. В Скайриме же убрали всякий мусор, который просто рутина не несущая ничего полезного и к оказуаливания это не имеет никакого отношения.
Да, чел, особенно инвентарь, ведь нормальный инвентарь это мусор)
Мне нравится Морровинд как раз за счёт таких "рутинных механик". Починка оружия и доспехов, рецепты зелий из толстоспорника и пепельного батата. Это всё фентези мир, почему в нём нельзя добавить какие-то элементы, чтобы он не выглядел таким пустым с точки зрения взаимодействия и вовлечённости?
Я ещё на момент выхода скайрима это понял, что скайрим это фусрода и пустота
Это они ещё Моррновинд не видели. :)))))))))
Это они еще Даггер не видели)
Насчёт механик ничего не берусь утверждать,но вот визуально мне Скайрим гораздо ближе - промерзшие нордские руины, ледяные горные реки и заснеженные вершины по которым можно ползать,а потом греться у очага,пить эль под "Век Произвола" и слушать с закрытыми глазами как трещит огонь - это просто нереально атмосферно и круто.Поэтому даже моды мне не нужны - игра сама по себе очень сильно погружает в себя.Главное поздней осенью-зимой играть