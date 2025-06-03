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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 523 оценки

Игроки не хотят возвращаться в Скайрим после "приятных" механик Oblivion Remastered

Gutsz Gutsz

Студия Bethesda вернула к жизни The Elder Scrolls IV: Oblivion — и, как оказалось, не просто для ностальгии. Многочисленные игроки, погрузившись в ремастер легендарной RPG, столкнулись с неожиданным эффектом: возвращение в более поздний Skyrim стало почти невозможным из-за заметной разницы в механиках и ощущениях от игры.

Основная претензия к Skyrim теперь — это упрощённые системы магии, алхимии и передвижения. В Oblivion Remastered эти элементы, напротив, расцвели новыми красками. Пользователи Reddit отмечают, что свобода экспериментов в магии и алхимии возвращает ощущение силы и контроля, которое в Skyrim теряется за упрощёнными интерфейсами и ограниченными возможностями.

Один из игроков под ником DoggosRneat поделился:

После 200 часов в ремастере я не могу привыкнуть к тому, как медленно всё происходит в Skyrim. Я испорчен скоростью и ловкостью из Oblivion — без акробатики и ускоряющих заклинаний кажется, будто я бегаю по патоке».

В Oblivion Remastered игроки могут прыгать на огромные расстояния, усиливая навыки соответствующими зельями и заклинаниями. В Skyrim же эта гибкость исчезает, что резко контрастирует с ощущениями после ремастера. Улучшения в третьем лице также не остались незамеченными: обновлённая камера Oblivion теперь кажется куда более динамичной и живой, в отличие от «устаревшей» анимации Skyrim.

Эти впечатления разделяют всё больше игроков, и на фоне этого возрождается интерес и к прошлому, и к будущему серии. Тем более что ремастер уже пришли проверять такие легендарные для сообщества фанатов серии контентмейкеры, как "Бабуля Скайрима". Она решили лично оценить нововведения ремастера, хотя совсем недавно подумывала о прекращении своей деятельности.

Знаменитая "Бабуля Скайрима" вернулась, чтобы лично оценить ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Однако с возвращением в Сиродил стоит быть осторожным — игра не прощает ошибок, особенно если дело доходит до воровства. Один из игроков уже угодил в виртуальную тюрьму на 55 тысяч лет за кражу предметов, и это лишний раз напоминает: Oblivion Remastered может быть волшебным, но и беспощадным.

Игрок Oblivion Remastered получил тюремный срок в 55 тысяч лет за кражу предметов
28
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
6грн65г75уекр

Правда в скайриме лучшая боёвка в истории рпг. Ни разу за мага в скайриме не играл.

15
Saint01

с ума сошел?)

1
CostlyEugene

Несложно быть лучшей из худших

1
Rorschach93

лучшая часть, я вообще в оригинал залип

12
saa0891

Смешно, как бы я не любил Обливион но по сравнению со Скайримом, Обливион максимально кастрированный как раз начиная с механик и прокачки, добиваний и заканчивая наградами за квесты, лутом и тоннами другого контента который есть в Скайриме.

11
Эдик Писюкович

И какой контент есть в скайриме? Для нормальных людей, а не хомяков

2
-zotik- Эдик Писюкович

Поиграй и увидишь

6
Lady_Leda

В обле лучше только система магии, в остальном скайрим превзошел своего преемника - это факт.

2
North235

Если речь о ванильном Скайриме то оно и понятно. Но на него вышла тонна модов, которые расширяют возможности и позволяют настроить всю игру под себя, причем сделать это можно буквально в несколько кликов мыши, а ремастер этим похвастать пока не может.

7
Кабель из Белфаст-сити

Расскажешь как 1000 модов в несколько кликов установить? А то у меня на это минимум сутки уходят

1
North235 Кабель из Белфаст-сити

Я никогда не ставлю 1000 модов. Немного меняю механики боевки, подтягиваю текстурки и хорош. Модов на 200-300 получается.

7
Mranabiz North235

200-300 модов, а потом ещё их настройка...в пару кликов, держи в курсе клоун

8
Пользователь ВКонтакте

Как по мне ремастер Облы, это лучший на данный момент ремастер в этом году🤗🍻 Я вчера в игре провёл шесть часов, не выходя из неё. Очень благодарен разрабам за графон, оптимизон и, конечно же, самое главное за ностальгию, которую они не испортили. // Nvidia Power

4
Putnik_Dirar
После 200 часов в ремастере я не могу привыкнуть к тому, как медленно всё происходит в Skyrim. Я испорчен скоростью и ловкостью из Oblivion

Ну не знаю, может только если это касается каких то магических механик, которые я обходил стороной в угоду физического боя. Но меня задолбала эта скорость, дрыгание и анимешный спринт персонажа. Скайрим как раз пленял этой неспешностью, было интересно просто побродить, походить, исследовать гробницы, пещеры, где адекватно работал стелс, не было желания тупо на спринте пробежать пол карты. От ремейка облы в этом плане устаешь. Даже если хотел бы проникнуться атмосферой, отвлекаешься на совершенно бесполезные моменты, как например уб*юдский износ вещей, не знаю кого от этого ещё штырит в 2025 году, назовите хоть казуалом хоть кем угодно , уродливые лица и их анимация, инвентарь, который кто-то умудряется называть удобным, лол. В общем, игра по своему хороша, но много кто отдаст предпочтение старому скайриму, если ещё графу подтянуть модами

4
yariko ookami
Основная претензия к Skyrim теперь — это упрощённые системы магии, алхимии и передвижения.

Согласен. Скайрим может и неплохая игра в отдельности, но она одна из самых слабых частей серии Свитков, магию свою кастовать нельзя, и даже ступку с пестиком отняли. Механику износа шмота обнулили, и вообще в ТЕС5 много чего упразднили в угоду казуальности.

2
Mranabiz

Вам бы словарь в руки взять. Причем тут казуальность. Казуальность это облегчение игры в угоду большинству. В Скайриме же убрали всякий мусор, который просто рутина не несущая ничего полезного и к оказуаливания это не имеет никакого отношения.

5
shurasick876 Mranabiz

Да, чел, особенно инвентарь, ведь нормальный инвентарь это мусор)

1
CostlyEugene Mranabiz

Мне нравится Морровинд как раз за счёт таких "рутинных механик". Починка оружия и доспехов, рецепты зелий из толстоспорника и пепельного батата. Это всё фентези мир, почему в нём нельзя добавить какие-то элементы, чтобы он не выглядел таким пустым с точки зрения взаимодействия и вовлечённости?

Эдик Писюкович

Я ещё на момент выхода скайрима это понял, что скайрим это фусрода и пустота

2
Кей Овальд

Это они ещё Моррновинд не видели. :)))))))))

2
0ncnjqybr

Это они еще Даггер не видели)

Lvinomord

Насчёт механик ничего не берусь утверждать,но вот визуально мне Скайрим гораздо ближе - промерзшие нордские руины, ледяные горные реки и заснеженные вершины по которым можно ползать,а потом греться у очага,пить эль под "Век Произвола" и слушать с закрытыми глазами как трещит огонь - это просто нереально атмосферно и круто.Поэтому даже моды мне не нужны - игра сама по себе очень сильно погружает в себя.Главное поздней осенью-зимой играть

2
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