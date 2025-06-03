Игроки не хотят возвращаться в Скайрим после "приятных" механик Oblivion Remastered

Студия Bethesda вернула к жизни The Elder Scrolls IV: Oblivion — и, как оказалось, не просто для ностальгии. Многочисленные игроки, погрузившись в ремастер легендарной RPG, столкнулись с неожиданным эффектом: возвращение в более поздний Skyrim стало почти невозможным из-за заметной разницы в механиках и ощущениях от игры.

Основная претензия к Skyrim теперь — это упрощённые системы магии, алхимии и передвижения. В Oblivion Remastered эти элементы, напротив, расцвели новыми красками. Пользователи Reddit отмечают, что свобода экспериментов в магии и алхимии возвращает ощущение силы и контроля, которое в Skyrim теряется за упрощёнными интерфейсами и ограниченными возможностями.

Один из игроков под ником DoggosRneat поделился:

После 200 часов в ремастере я не могу привыкнуть к тому, как медленно всё происходит в Skyrim. Я испорчен скоростью и ловкостью из Oblivion — без акробатики и ускоряющих заклинаний кажется, будто я бегаю по патоке».

В Oblivion Remastered игроки могут прыгать на огромные расстояния, усиливая навыки соответствующими зельями и заклинаниями. В Skyrim же эта гибкость исчезает, что резко контрастирует с ощущениями после ремастера. Улучшения в третьем лице также не остались незамеченными: обновлённая камера Oblivion теперь кажется куда более динамичной и живой, в отличие от «устаревшей» анимации Skyrim.

Эти впечатления разделяют всё больше игроков, и на фоне этого возрождается интерес и к прошлому, и к будущему серии. Тем более что ремастер уже пришли проверять такие легендарные для сообщества фанатов серии контентмейкеры, как "Бабуля Скайрима". Она решили лично оценить нововведения ремастера, хотя совсем недавно подумывала о прекращении своей деятельности.

Однако с возвращением в Сиродил стоит быть осторожным — игра не прощает ошибок, особенно если дело доходит до воровства. Один из игроков уже угодил в виртуальную тюрьму на 55 тысяч лет за кражу предметов, и это лишний раз напоминает: Oblivion Remastered может быть волшебным, но и беспощадным.