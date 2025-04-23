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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 202 оценки

Игроки недовольны лицами женских персонажей в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion

Gutsz Gutsz

Компания Bethesda буквально вчера вечером официально представила обновлённую версию культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion и сразу же выпустила её на всех актуальных платформах. Моментальный релиз стал неожиданностью, но приятной — для большинства поклонников серии. Однако уже спустя несколько часов после выхода игроки начали массово обсуждать один из очевидных минусов ремастера: качество лицевых моделей, особенно у женских персонажей, вызывает недоумение.

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

В качестве примера на форумах и в соцсетях чаще всего приводят торговку по имени Сигрид, которую можно встретить в городе Квач. Сравнение оригинальной версии 2006 года и современной переработки вызвало настоящий шквал комментариев. Пользователи утверждают, что персонаж в ремастере выглядит неузнаваемо: лицо утратило не только индивидуальность, но и естественное выражение. Многие иронизируют, что "умудрились сделать хуже, чем в оригинале", несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в технологиях.

Скриншоты Сигрид уже разлетелись по соцсетям, став символом общего недовольства новой художественной стилистикой. Пользователь @masseffect_peom отмечает:

Они лишили игру художественного стиля и души. Всё выглядит так, будто они просто выбрали шаблон ‘Unreal_Fantasy_Template_3’ и запустили сборку.

По мнению многих игроков, визуальная идентичность, столь узнаваемая в Oblivion, оказалась разрушена. Некоторые высказываются жёстче — «требуется особый талант, чтобы сделать лица в Oblivion ещё уродливее», пишет @SpiritMacardi.

На фоне недовольства особенно активизировались сторонники модификаций. Один из комментаторов подмечает: «Всегда можно надеяться на моды. Если только их не начнут блокировать». Другие пользователи и вовсе решили не тратить деньги — «ещё 60 долларов сэкономлено», — делится один из таких геймеров.

Хотя ремастер в целом радует обновлённым освещением, поддержкой современных разрешений и улучшенными эффектами, фанатское сообщество однозначно указывает на то, что проблема лицевых моделей — не косметическая, а фундаментальная. Она затрагивает восприятие атмосферы и художественной целостности игры.

Пока Bethesda не дала официальных комментариев по поводу резкой реакции аудитории, но в сообществе уже обсуждают, смогут ли фанатские моды вернуть Oblivion Remastered прежний облик. Сейчас энтузиасты сосредоточили свои силы руссификаторах и оптимизации, возможно потом они исправят лица.

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Комментарии: 43
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Лучше в оригинал играть, там и полная локализация и все остальное на месте, а это просто 120 GB ужаса и безобразия и издевательство над фанатами. 🤦

29
Alex40001

есть такое он не кажется таким мерзким

наверное темные эльфы из всех рас выглядят нормально по крайней мере в редакторе

5
Kenn1y

С настройками ещё копаться надо, игра жрет ресурсов намеренно или моды ставить на оптимизацию.

1
Енот Херсонский Kenn1y

И моды на исправление мерзких рож и.т.д))

2
Енот Херсонский

Люто плюсую, сам играю сейчас в оригинал и меня все устраивает, накатил озвучку полную локализацию в Steam на Готи и доволен как слон, нахрен мне этот недоремастер!))

1
jax baron

я вообще бабьими рожами не доволен.

11
BluntZebulon

Мало выпил

3
jax baron BluntZebulon

я вообще непью, а вот если выпел - я ещё бы был недоволен и бил бы по рожам.

3
bubenson

А с водочкой и красавица. Эдакая фитоняшрстая милфа. :)

Punisher1

Чистый Эффект зловещей долины ахах

7
Енот Херсонский

Целенаправленное членовредительство и уродство женских персонажей, не добавление женского пола, а изменение, на тип 1 и тип 2, не уважение старых преданных фанатов из РФ и СНГ, где нет не озвучки и даже субтитров и.т.д! Это эффект повестки, зловещего извращенного и русофобского запад!!!

1
worys

Так нету женщин это теперь боди 1 или 2 :)

7
ZAUSA
Они лишили игру художественного стиля и души.

Громкие слова, если учесть, что многие либо вообще не смогли пройти игру из-за автолевелинга, либо проходили с модами.

6
Dima Kravcov

Громкий твой высер говорить обо всех, самому имея возраст, когда в момент выхода обливиона ты под стол пешком ходил (в лучшем случае). Пройден обливион без единого мода и пройден с модами. Так что могу сравнить и то и другое с вот этим мусором.

3
Fenharell

Вся игра проходится хоть 1м лвлом, просто не спи

ZAUSA Dima Kravcov

Да-да, глупый тролль.

Johnny Rotten

DEI рыготина.

Женских персонажей сто пудово вcратая фемка дизайнила.

4
GorryAttack

Больше похоже что старые модельки через нейронку пропустили и всё

Майкл Скотт

Повесточное уг со вcратой оптимизацией

3
Raphtallia

В чем повесточное? У беседки во всех почти играх тес и фол, лица такое себе.

Fenharell Raphtallia

Даже на скрине у беседки норм лицо а у новой команды урод

Raphtallia Fenharell

Ну так там люди делали, а тут скорее всего нейроночкой. ну и + я заметила на скрине не правильное расположение теней на 2-ой картинке. Это делает вид лица еще уродливее.

Модами 100% поправят. По моему глупо было ожидать от беседки уровень лиц финалки. У них всегда страшилы выходили.

Андрей_С

Хорошо Беседка устроилась. Чуть что вся надежда на моды. Правьте, исправляйте, а Беседка прибыль залутает.

2
alex6x7d

Моддеры

1
Alex40001

офыциально нет только через костыли

Аристов--Черный

Ну дык, западная часть индустрии почему-то(из за ранимых трансов) люто ненавидит женственность и старается её нивелировать. Было ожидаемо, что среди "улучшений" будут современные глупости, как уродование женщин и "типы тела" вместо очевидных мужчина/женщина.

1
moose1023

А чё все места на мисс крокодил 2025 уже заняты, что их в игры отправляют?

1
Чукча в чуме

Беседка... Лица... Классика!!!

Ниалот Нзотович

Да исправят, вон в оригинале сделали крутых модов на внешку, в сборке модов в какой-то на пикабе вот такого видел чувака, плохо что-ли? По моему этот гарик потный выглядит круто. Только автор не ответил что-за моды, сборку назвал, я в ней не нашел ни такой брони, ни такого причесона, но такое ощущение, что это броня Ксардаса из готана.

CobraN8

Как вы задрали со своими модамами, ну помогли моды старфилду?

2
Ниалот Нзотович CobraN8

Сравнил жопу с пальцем.

2
GorryAttack CobraN8

Старфилду моды, что мертвому припарка

2
Dima Kravcov

Старая обла была ограничена временем и движком - это я могу понять. Тут UE5, который способен генерировать более чем красивых персонажей - так что тут это уже ограничение выблядками из виртуса, которые известны своим вылизыванием повестки.

2
Ниалот Нзотович Dima Kravcov

Вот в новой и будет где разгуляться мододелам, сделают красоту, как пить дать, но в первую очередь, как всегда, выйдут нюд моды:)))

Ringer_M

В оригинале было также)

Kenn1y

В оригинале тоже треш был, тут же хотя бы можно создать нормальных без модов.
https://youtu.be/oHTE2ziDUoA?si=NvtxbnyzejDBG2sh

Злой Дух Ямбуя

Еще в Ремастере, Каджиты, Орки и Аргониане, просто блевонина какая -то... в Скайриме и то лучше выглядели-)

xSheparDx

Женские лица персонажей не единстенная проблема ремастера. Нищая оптимизация, отсутствие русского языка и стилистика стерильных порно игр в стиме за 5 баксов

Raphtallia

Ну как обычно, ждем моды на Face. И всякие там UNPB и SBBE

YouTube_GamesTezi

Ботам дана очередная команда фас на западную продукцию.

yariko ookami
Пользователи утверждают, что персонаж в ремастере выглядит неузнаваемо: лицо утратило не только индивидуальность, но и естественное выражение. Многие иронизируют, что "умудрились сделать хуже, чем в оригинале", несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в технологиях.

Естественно! Ведь игра утратила половую принадлежность персонажей. Теперь персонажи игры бесполые - типа один и типа два! Причем это меня даже уже не удивляет. Ведь в ихнем Сруфилде было также. Прогнулись под меньшинств уже похоже окончательно, ведь вставляют "повестку" даже туда где ее изначально не было! (фото из открытых источников)