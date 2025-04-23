Игроки недовольны лицами женских персонажей в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion

Компания Bethesda буквально вчера вечером официально представила обновлённую версию культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion и сразу же выпустила её на всех актуальных платформах. Моментальный релиз стал неожиданностью, но приятной — для большинства поклонников серии. Однако уже спустя несколько часов после выхода игроки начали массово обсуждать один из очевидных минусов ремастера: качество лицевых моделей, особенно у женских персонажей, вызывает недоумение.
В качестве примера на форумах и в соцсетях чаще всего приводят торговку по имени Сигрид, которую можно встретить в городе Квач. Сравнение оригинальной версии 2006 года и современной переработки вызвало настоящий шквал комментариев. Пользователи утверждают, что персонаж в ремастере выглядит неузнаваемо: лицо утратило не только индивидуальность, но и естественное выражение. Многие иронизируют, что "умудрились сделать хуже, чем в оригинале", несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в технологиях.
Скриншоты Сигрид уже разлетелись по соцсетям, став символом общего недовольства новой художественной стилистикой. Пользователь @masseffect_peom отмечает:
Они лишили игру художественного стиля и души. Всё выглядит так, будто они просто выбрали шаблон ‘Unreal_Fantasy_Template_3’ и запустили сборку.
По мнению многих игроков, визуальная идентичность, столь узнаваемая в Oblivion, оказалась разрушена. Некоторые высказываются жёстче — «требуется особый талант, чтобы сделать лица в Oblivion ещё уродливее», пишет @SpiritMacardi.
На фоне недовольства особенно активизировались сторонники модификаций. Один из комментаторов подмечает: «Всегда можно надеяться на моды. Если только их не начнут блокировать». Другие пользователи и вовсе решили не тратить деньги — «ещё 60 долларов сэкономлено», — делится один из таких геймеров.
Хотя ремастер в целом радует обновлённым освещением, поддержкой современных разрешений и улучшенными эффектами, фанатское сообщество однозначно указывает на то, что проблема лицевых моделей — не косметическая, а фундаментальная. Она затрагивает восприятие атмосферы и художественной целостности игры.
Пока Bethesda не дала официальных комментариев по поводу резкой реакции аудитории, но в сообществе уже обсуждают, смогут ли фанатские моды вернуть Oblivion Remastered прежний облик. Сейчас энтузиасты сосредоточили свои силы руссификаторах и оптимизации, возможно потом они исправят лица.
Лучше в оригинал играть, там и полная локализация и все остальное на месте, а это просто 120 GB ужаса и безобразия и издевательство над фанатами. 🤦
есть такое он не кажется таким мерзким
наверное темные эльфы из всех рас выглядят нормально по крайней мере в редакторе
С настройками ещё копаться надо, игра жрет ресурсов намеренно или моды ставить на оптимизацию.
И моды на исправление мерзких рож и.т.д))
Люто плюсую, сам играю сейчас в оригинал и меня все устраивает, накатил озвучку полную локализацию в Steam на Готи и доволен как слон, нахрен мне этот недоремастер!))
я вообще бабьими рожами не доволен.
Мало выпил
я вообще непью, а вот если выпел - я ещё бы был недоволен и бил бы по рожам.
А с водочкой и красавица. Эдакая фитоняшрстая милфа. :)
Чистый Эффект зловещей долины ахах
Целенаправленное членовредительство и уродство женских персонажей, не добавление женского пола, а изменение, на тип 1 и тип 2, не уважение старых преданных фанатов из РФ и СНГ, где нет не озвучки и даже субтитров и.т.д! Это эффект повестки, зловещего извращенного и русофобского запад!!!
Так нету женщин это теперь боди 1 или 2 :)
Громкие слова, если учесть, что многие либо вообще не смогли пройти игру из-за автолевелинга, либо проходили с модами.
Громкий твой высер говорить обо всех, самому имея возраст, когда в момент выхода обливиона ты под стол пешком ходил (в лучшем случае). Пройден обливион без единого мода и пройден с модами. Так что могу сравнить и то и другое с вот этим мусором.
Вся игра проходится хоть 1м лвлом, просто не спи
Да-да, глупый тролль.
DEI рыготина.
Женских персонажей сто пудово вcратая фемка дизайнила.
Больше похоже что старые модельки через нейронку пропустили и всё
Повесточное уг со вcратой оптимизацией
В чем повесточное? У беседки во всех почти играх тес и фол, лица такое себе.
Даже на скрине у беседки норм лицо а у новой команды урод
Ну так там люди делали, а тут скорее всего нейроночкой. ну и + я заметила на скрине не правильное расположение теней на 2-ой картинке. Это делает вид лица еще уродливее.
Модами 100% поправят. По моему глупо было ожидать от беседки уровень лиц финалки. У них всегда страшилы выходили.
Хорошо Беседка устроилась. Чуть что вся надежда на моды. Правьте, исправляйте, а Беседка прибыль залутает.
Моддеры
офыциально нет только через костыли
Ну дык, западная часть индустрии почему-то(из за ранимых трансов) люто ненавидит женственность и старается её нивелировать. Было ожидаемо, что среди "улучшений" будут современные глупости, как уродование женщин и "типы тела" вместо очевидных мужчина/женщина.
А чё все места на мисс крокодил 2025 уже заняты, что их в игры отправляют?
Беседка... Лица... Классика!!!
Да исправят, вон в оригинале сделали крутых модов на внешку, в сборке модов в какой-то на пикабе вот такого видел чувака, плохо что-ли? По моему этот гарик потный выглядит круто. Только автор не ответил что-за моды, сборку назвал, я в ней не нашел ни такой брони, ни такого причесона, но такое ощущение, что это броня Ксардаса из готана.
Как вы задрали со своими модамами, ну помогли моды старфилду?
Сравнил жопу с пальцем.
Старфилду моды, что мертвому припарка
Старая обла была ограничена временем и движком - это я могу понять. Тут UE5, который способен генерировать более чем красивых персонажей - так что тут это уже ограничение выблядками из виртуса, которые известны своим вылизыванием повестки.
Вот в новой и будет где разгуляться мододелам, сделают красоту, как пить дать, но в первую очередь, как всегда, выйдут нюд моды:)))
В оригинале было также)
В оригинале тоже треш был, тут же хотя бы можно создать нормальных без модов.
https://youtu.be/oHTE2ziDUoA?si=NvtxbnyzejDBG2sh
Еще в Ремастере, Каджиты, Орки и Аргониане, просто блевонина какая -то... в Скайриме и то лучше выглядели-)
Женские лица персонажей не единстенная проблема ремастера. Нищая оптимизация, отсутствие русского языка и стилистика стерильных порно игр в стиме за 5 баксов
Ну как обычно, ждем моды на Face. И всякие там UNPB и SBBE
Ботам дана очередная команда фас на западную продукцию.
Естественно! Ведь игра утратила половую принадлежность персонажей. Теперь персонажи игры бесполые - типа один и типа два! Причем это меня даже уже не удивляет. Ведь в ихнем Сруфилде было также. Прогнулись под меньшинств уже похоже окончательно, ведь вставляют "повестку" даже туда где ее изначально не было! (фото из открытых источников)