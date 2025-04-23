Игроки недовольны лицами женских персонажей в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion

Компания Bethesda буквально вчера вечером официально представила обновлённую версию культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion и сразу же выпустила её на всех актуальных платформах. Моментальный релиз стал неожиданностью, но приятной — для большинства поклонников серии. Однако уже спустя несколько часов после выхода игроки начали массово обсуждать один из очевидных минусов ремастера: качество лицевых моделей, особенно у женских персонажей, вызывает недоумение.

В качестве примера на форумах и в соцсетях чаще всего приводят торговку по имени Сигрид, которую можно встретить в городе Квач. Сравнение оригинальной версии 2006 года и современной переработки вызвало настоящий шквал комментариев. Пользователи утверждают, что персонаж в ремастере выглядит неузнаваемо: лицо утратило не только индивидуальность, но и естественное выражение. Многие иронизируют, что "умудрились сделать хуже, чем в оригинале", несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в технологиях.

Скриншоты Сигрид уже разлетелись по соцсетям, став символом общего недовольства новой художественной стилистикой. Пользователь @masseffect_peom отмечает:

Они лишили игру художественного стиля и души. Всё выглядит так, будто они просто выбрали шаблон ‘Unreal_Fantasy_Template_3’ и запустили сборку.

По мнению многих игроков, визуальная идентичность, столь узнаваемая в Oblivion, оказалась разрушена. Некоторые высказываются жёстче — «требуется особый талант, чтобы сделать лица в Oblivion ещё уродливее», пишет @SpiritMacardi.

На фоне недовольства особенно активизировались сторонники модификаций. Один из комментаторов подмечает: «Всегда можно надеяться на моды. Если только их не начнут блокировать». Другие пользователи и вовсе решили не тратить деньги — «ещё 60 долларов сэкономлено», — делится один из таких геймеров.

Хотя ремастер в целом радует обновлённым освещением, поддержкой современных разрешений и улучшенными эффектами, фанатское сообщество однозначно указывает на то, что проблема лицевых моделей — не косметическая, а фундаментальная. Она затрагивает восприятие атмосферы и художественной целостности игры.

Пока Bethesda не дала официальных комментариев по поводу резкой реакции аудитории, но в сообществе уже обсуждают, смогут ли фанатские моды вернуть Oblivion Remastered прежний облик. Сейчас энтузиасты сосредоточили свои силы руссификаторах и оптимизации, возможно потом они исправят лица.