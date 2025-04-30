Игроки принялись искать намеки на TES 6 в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion - уже есть первые результаты

На фоне полного молчания Bethesda о судьбе The Elder Scrolls VI фанатам серии не остаётся ничего иного, как пристально всматриваться в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в надежде найти хотя бы крупицу информации о будущем франшизы. Несмотря на то, что ремастер создавался сторонней студией и почти полностью повторяет оригинал 2006 года, некоторые игроки уверены: разработчики могли скрыть в нём зацепки и намёки на грядущую часть. Похоже, одну из таких подсказок уже удалось обнаружить.
Игрок под ником GnoblinXD опубликовал отчёт о том, как ему удалось без использования модов или читов преодолеть границу Сиродила и попасть в соседние провинции — Валенвуд и Хаммерфелл. Исследуя берега реки Стрид возле Скинграда, он нашёл способ буквально перепрыгнуть в Валенвуд. Несмотря на отсутствие проработанных ландшафтов, на карте обнаружились полноценные массивы земли, в том числе даже начатая геометрия деревьев и холмов.
Однако настоящая интрига развернулась, когда GnoblinXD направился дальше — к северной границе Сиродила. После продолжительных поисков он добрался до массивной территории, напоминающей Хаммерфелл — предполагаемое место действия The Elder Scrolls VI согласно официальному тизеру 2018 года. По его словам, ландшафт оказался заметно более проработанным, чем в Валенвуде, включая заснеженные горы и густые леса. Особенно странным оказалось то, что в «лесном» Валенвуде деревьев почти не было, а вот Хаммерфелл — традиционно пустынный регион — оказался покрыт зеленью.
Попытка добраться до побережья, показанного в знаменитом тизере TES 6, закончилась тем, что игрок провалился под карту и оказался в условных «закулисьях Обливиона». Это подтверждает: хоть движок и остался прежним, в ремастере заметно ослаблены ограничения по перемещению, что позволяет фанатам копать гораздо глубже.
Тем временем, ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion доступен уже ровно неделю. И согласно новой статистике, опубликованной, лишь единицы игроков добрались до финала игры. Зато в качестве альтернативы всё большее число фанатов отправляется исследовать границы мира в поисках ответа на главный вопрос последних лет — куда же приведёт нас следующая глава The Elder Scrolls?
Обожрутся своей скумой, и ищут всякие отсылки.
Тут главное упорство и желание что-то найти. И вот результат... очередной дурачок.
Опять высосанные из пальца новости.
Так в оригинале тоже, вроде траву и деревья можно увидеть, если пройти через границу, вроде. Выходит, намекали на TES 6 ещё в 2006 году?
фанатики они такие. Своё время так искали зацепки на скайрим. Как итог эти зацепки были полностью шизой. На релизе из общего только построенные были теории на ответах самих разрабов. Да и то высосанные из пальца.
И тут тоже самое. Я 100% уверен выйдет игра и будет тупо пустыни, оазисы, местами конечно растения. В прочем дальше саванны это не уйдёт. Короче обычный хаммерфелл с его антуражиком. А это всё в новости очередная шиза фанатиков.
Отличный пример наивности и целеустремлённости определённых личностей. Было бы желание. А найти всегда найдут.
Почему все решили что это будет Хаммерфелл? Мне почему-то вообще кажется, что шестая часть, будет про Эльсфейр