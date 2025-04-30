Игроки принялись искать намеки на TES 6 в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion - уже есть первые результаты

На фоне полного молчания Bethesda о судьбе The Elder Scrolls VI фанатам серии не остаётся ничего иного, как пристально всматриваться в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в надежде найти хотя бы крупицу информации о будущем франшизы. Несмотря на то, что ремастер создавался сторонней студией и почти полностью повторяет оригинал 2006 года, некоторые игроки уверены: разработчики могли скрыть в нём зацепки и намёки на грядущую часть. Похоже, одну из таких подсказок уже удалось обнаружить.

Игрок под ником GnoblinXD опубликовал отчёт о том, как ему удалось без использования модов или читов преодолеть границу Сиродила и попасть в соседние провинции — Валенвуд и Хаммерфелл. Исследуя берега реки Стрид возле Скинграда, он нашёл способ буквально перепрыгнуть в Валенвуд. Несмотря на отсутствие проработанных ландшафтов, на карте обнаружились полноценные массивы земли, в том числе даже начатая геометрия деревьев и холмов.

Однако настоящая интрига развернулась, когда GnoblinXD направился дальше — к северной границе Сиродила. После продолжительных поисков он добрался до массивной территории, напоминающей Хаммерфелл — предполагаемое место действия The Elder Scrolls VI согласно официальному тизеру 2018 года. По его словам, ландшафт оказался заметно более проработанным, чем в Валенвуде, включая заснеженные горы и густые леса. Особенно странным оказалось то, что в «лесном» Валенвуде деревьев почти не было, а вот Хаммерфелл — традиционно пустынный регион — оказался покрыт зеленью.

Попытка добраться до побережья, показанного в знаменитом тизере TES 6, закончилась тем, что игрок провалился под карту и оказался в условных «закулисьях Обливиона». Это подтверждает: хоть движок и остался прежним, в ремастере заметно ослаблены ограничения по перемещению, что позволяет фанатам копать гораздо глубже.

Тем временем, ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion доступен уже ровно неделю. И согласно новой статистике, опубликованной, лишь единицы игроков добрались до финала игры. Зато в качестве альтернативы всё большее число фанатов отправляется исследовать границы мира в поисках ответа на главный вопрос последних лет — куда же приведёт нас следующая глава The Elder Scrolls?